Transcription du message vidéo de la gouverneure générale et commandante en chef du Canada pour le 75e anniversaire de la libération des Pays-Bas et du jour de la Victoire en Europe





OTTAWA, le 7 mai 2020 /CNW/ - Elle durait depuis 5 longues années d'angoisse et de privation, mais au printemps 1945, avec l'avance des Alliés, tous anticipaient enfin la fin de la Seconde Guerre mondiale. La nouvelle de la capitulation allemande s'est répandue le 8 mai 1945 et, partout, les gens sont sortis dans les rues pour célébrer la victoire dans un déferlement d'émotions. La guerre n'était pas encore complètement terminée en Orient, mais la menace nazie, elle, n'était plus.

Ce conflit fut le plus meurtrier de toute l'histoire. Plus de 70 millions de morts, civils et militaires. Six millions de Juifs et d'autres mal-aimés qui ont payé de leur dignité et de leur vie le dessein funeste d'un régime raciste. Déportés, ils ont péri dans de terribles souffrances. Il ne faut jamais oublier les horreurs de l'Holocauste, les ravages de la haine.

À partir de chez nous, plus d'un million de Canadiens ont servi sous les drapeaux, jouant un rôle clé dans la bataille de l'Atlantique, et dans les campagnes de Normandie et d'Italie. Ils se sont battus contre un farouche ennemi sur les fronts de Belgique et de Hollande, et ont gagné le respect de tous au cours de l'offensive aérienne contre l'Allemagne. Les combattants canadiens nous ont laissé en héritage une grande fierté, immortalisée en des noms empreints de valeur tels que Dieppe, L'Escaut, Ortona, Juno. Les Canadiens ont contribué à assurer la victoire des Alliés au prix d'immenses sacrifices. Plus de 43 000 de nos vaillants soldats, marins et aviateurs ne sont jamais rentrés au pays.

Soixante-quinze ans plus tard, nous nous souvenons d'eux, mais aussi des nombreux legs de cette guerre, dont un plan de reconstruction sans précédent qui a permis de tisser des liens qui, aujourd'hui encore, influencent nos vies. Au lendemain de la paix, plusieurs organisations internationales ont vu le jour. Des milliers de survivants de cette guerre interminable ont trouvé refuge au Canada. Ils ont fait fleurir dans notre grand pays des cultures d'ailleurs, contribuant à forger l'identité canadienne.

L'ampleur et les coûts démesurés de cette guerre nous ont confrontés à la réalité que la prospérité des uns n'est pas possible sans la prospérité de tous. Cela doit nous encourager à travailler ensemble, à collaborer, en temps de paix et en temps de crise, comme maintenant, durant la pandémie.

En ce mois de mai 2020, célébrons la liberté, et restons forts devant l'adversité.

Julie Payette

Veuillez noter que le texte ci-dessus est une transcription de la vidéo disponible à

https://bit.ly/2zlf5HE.

Suivez GGJuliePayette et RideauHall sur Facebook, Twitter et Instagram.

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Communiqué envoyé le 7 mai 2020 à 17:52 et diffusé par :