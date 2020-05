Un revêtement de surface antimicrobien de pointe de l'entreprise irlandaise Kastus® s'avère efficace contre le coronavirus humain sur les surfaces en verre et en céramique traitées





DUBLIN, 7 mai 2020 /PRNewswire/ -- Une technologie brevetée de revêtement de surface développée par l'entreprise irlandaise Kastus® s'avère efficace contre le coronavirus humain sur les surfaces traitées, a confirmé un laboratoire mondial indépendant de tests.

Créée en 2014, cette technologie novatrice de revêtement de surfaces antimicrobien a un impact considérable sur une kyrielle de marques grand public et de secteurs, et peut être appliquée à tout, depuis les smartphones jusqu'aux bornes à écran tactile, en passant par les protecteurs d'écran et les carreaux en céramique.

Il a précédemment été prouvé que Kastus bloque jusqu'à 99,99 % des bactéries et des champignons présents sur les surfaces, y compris les superbactéries résistantes aux antibiotiques telles que le SARM (staphylocoque doré résistant à la méticilline) et E. coli. À présent, de nouveaux tests indépendants menés par un grand laboratoire mondial de tests ont confirmé que la technologie Kastus est efficace contre le coronavirus humain sur les surfaces revêtues.

Le revêtement Kastus est appliqué et durci dans la couche supérieure de la surface du verre ou de la céramique pendant le processus de fabrication. Une fois qu'il est fixé, le revêtement Kastus contribue constamment à protéger le dispositif à écran tactile qui est dessous ainsi que la surface en verre ou en céramique, tandis que son pouvoir antimicrobien perdure pendant toute la durée de vie du produit.

« Cette nouvelle confirmation et ces nouveaux tests nous permettent d'offrir aux marques et aux partenaires commerciaux du monde entier une solution qu'ils peuvent intégrer à leurs produits pour remettre l'industrie sur pied », a déclaré John Browne, directeur général de l'entreprise. « Notre technologie unique convient particulièrement aux entreprises qui utilisent des écrans tactiles et des dispositifs partagés, ce qui contribue à atténuer la propagation du virus, tout en répondant aux préoccupations des consommateurs et à leur réticence à utiliser des écrans tactiles publics ».

Bien que le revêtement Kastus soit essentiellement conçu pour être utilisé sur de nouveaux produits, les entreprises peuvent ajouter par la suite des protections d'écran sur lesquelles le revêtement a été appliqué pour aider à fournir une meilleure protection, ce qui signifie que le produit pourrait bientôt se retrouver à grande échelle sur des produits comme les bornes à écran tactile dans les restaurants, les centres commerciaux et les aéroports.

Kastus, qui a été le grand gagnant du prix de l'Innovation du journal Irish Times en 2017, bénéficie du soutien de partenaires financiers comme Atlantic Bridge et Ascent Capital. L'entreprise est en train de cibler un cycle de financement de série B ; ceci reflète son intention de doubler, et plus, ses effectifs pour les faire passer à 50 personnes.

Pour en savoir plus sur Kastus et sur cette technologie révolutionnaire, rendez-vous sur www.kastus.com

Avis aux rédacteurs en chef

Fondée en 2014, Kastus est une entreprise irlandaise de nanotechnologie, primée, qui propose une gamme brevetée de revêtements antimicrobiens conçus pour protéger les surfaces en verre, en céramique et en métal contre les bactéries nocives pendant toute la durée de vie du produit.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1165386/Kastus_Logo.jpg

