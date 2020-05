Traverse de l'Île-Verte - Reprise du service maritime le samedi 9 mai





QUÉBEC, le 7 mai 2020 /CNW Telbec/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) informe sa clientèle que le NM Peter-Fraser reprendra son service à la traverse de l'Île-Verte le samedi 9 mai 2020 selon l'horaire régulier.

À l'instar du transport aérien, le transport maritime demeurera réservé aux déplacements essentiels des résidents munis d'un laissez-passer, et ce, jusqu'à la levée du confinement actuellement en vigueur.

Récupération des voitures ce samedi

Le service aérien par hélicoptère demeurera en service le samedi 9 mai, de 12 h 45 à 17 h, afin de permettre aux résidents de l'île de traverser et récupérer leur véhicule. Tous les résidents figurant sur la liste fournie à la Société Inter-Rives (SIR) seront exceptionnellement autorisés à traverser pendant cette plage horaire, mais devront rentrer sur l'île avec leur véhicule sur les traversées du NM Peter-Fraser de 15 h 45 ou 17 h 15 le jour même.

COVID-19 : mesures spéciales

La STQ tient à rappeler aux résidents de l'île l'importance de respecter les règles édictées par la Santé publique pour assurer la sécurité des résidents et celle de ses employés.

Ainsi, les directives suivantes doivent être respectées en tout temps à bord du NM Peter-Fraser et dans les installations de la STQ :

Transport de passagers

Seuls les résidents dont les déplacements sont absolument essentiels et qui sont munis d'un laissez-passer seront admis sur le navire (mêmes critères que pour le service aérien).

Un maximum de 35 passagers, dont 4 piétons, sera autorisé sur le navire.

Les automobilistes devront demeurer dans leur véhicule pendant la traversée.

Les piétons devront conserver une distance minimale de deux mètres entre eux et avec le personnel de la STQ et de la SIR en tout temps, à l'extérieur comme à l'intérieur.

La verrière du niveau supérieur du NM Peter-Fraser sera accessible aux piétons en cas de mauvais temps et sur approbation du capitaine.

sera accessible aux piétons en cas de mauvais temps et sur approbation du capitaine. Les billets ne seront pas récupérés par l'équipage, mais vérifiés visuellement.

Les gares fluviales ouvriront une heure avant l'heure prévue de traversée et demeureront ouvertes 30 minutes après le départ du navire.

Deux clients seront admis simultanément dans la gare fluviale de L'Isle-Verte et ils devront quitter immédiatement après leur réservation.

La gare de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs pourra accueillir un maximum de trois clients au comptoir et cinq usagers simultanément dans la salle d'attente.

pourra accueillir un maximum de trois clients au comptoir et cinq usagers simultanément dans la salle d'attente. Le paiement par carte de crédit ou de débit sans contact est fortement encouragé.

Transport de marchandise

Aucune marchandise provenant des clients ne pourra être manipulée par les membres d'équipage.

Deux voiturettes seront placées près de l'embarcadère pour y déposer les petits articles, dont l'une réfrigérée. Après la traversée, les voiturettes seront sorties du navire par un membre d'équipage et les clients pourront récupérer leur marchandise.

Les voiturettes seront désinfectées entre chaque traversée.

Il sera important de synchroniser la livraison de marchandise en fonction des horaires du traversier.

L'horaire pourrait être sujet à des changements selon l'évolution de la situation. La STQ invite les clients à s'abonner aux alertes de service ou à consulter régulièrement le traversiers.com pour être avisés rapidement des modifications de service.

La STQ remercie ses clients de leur compréhension et de leur collaboration pendant cette période exceptionnelle. Elle tient aussi à souligner l'effort et le dévouement de ses employés pour maintenir un service de qualité pour assurer le transport des travailleurs essentiels et des marchandises pour assurer l'approvisionnement de l'île.

