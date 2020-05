Global Knowledge s'associe avec Develop -- La nouvelle plateforme d'apprentissage numérique pour les professionnels des affaires et de la technologie





CARY, Caroline du Nord, 7 mai 2020 /CNW/ - Global Knowledge, le premier fournisseur mondial de formation aux compétences technologiques, s'est associé à Develop, la nouvelle plateforme d'apprentissage numérique sur demande destinée aux professionnels des affaires et des technologies. Le contenu de Develop est disponible dès à présent par l'entremise de Global Knowledge en Amérique du Nord, et il le sera dans le monde entier en 2020.

Develop propose deux abonnements : Foundation, qui est offert avec Global Knowledge (GK Polaris Launch training subscription) pour (99,99 $/an) et Data Academy pour (399,99 $/an). Les apprenants qui utilisent Foundation développeront des compétences de base à travers une gamme de technologies, tandis que les abonnés utilisant Academy acquerront une expertise de pointe ainsi que des connaissances théoriques et pratiques dans des domaines spécifiques.

Le chef de la direction de Global Knowledge, Todd Johnstone, a déclaré : «?L'offre de technologie et de compétences commerciales en ligne et à prix abordable de Develop est très complémentaire au portfolio existant de Global Knowledge, qui propose des formations virtuelles et en classe dirigées par un instructeur agréé?».

«?Le fait d'inclure Develop Foundation dans notre abonnement GK Polaris Launch renforce notre capacité à soutenir les entreprises et les particuliers dans toute la gamme des besoins en compétences technologiques. Peu importe que vous commenciez votre carrière en technologie de l'information (TI), que vous soyez un directeur des systèmes d'information (DSI) ou que vous soyez à chacune des étapes intermédiaires, nous vous couvrons avec des options qui englobent tous les niveaux et tous les prix, à tout moment, en tout lieu et de la manière que vous souhaitez.?»

Tout en guidant les individus dans leur parcours professionnel en technologie de l'information, Global Knowledge aide les entreprises à améliorer les compétences de leur main-d'oeuvre afin de tirer le meilleur parti des technologies émergentes d'aujourd'hui, grâce à des formules sur mesure combinant des abonnements numériques, des cours de préparation à la certification autorisés dans des classes virtuelles en direct et des formations personnalisables dispensées par un instructeur.

Katie Morse, vice-présidente du marketing de Develop, a ajouté : «?Nous sommes ravis de nous associer à Global Knowledge, le chef de file mondial de la formation en technologie de l'informatique. Notre contenu axé sur l'avenir, qui comprend des thèmes critiques pour les entreprises tels que la science des données, l'apprentissage automatique, la gestion de projet et le développement de logiciels, présente une grande complicité avec le portfolio de Global Knowledge. Nous sommes impatients de travailler ensemble pour aider les organisations et les individus à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour réussir dans un monde où la technologie est primordiale.?»

Global Knowledge est le premier fournisseur mondial de formation aux compétences technologiques et soutient les grandes entreprises et les professionnels des technologies avec des solutions d'apprentissage innovantes et flexibles.

Global Knowledge fournit aux particuliers et aux organisations les moyens de réussir grâce à la gamme la plus vaste et la plus complète de solutions de formation en technologie de l'informatique et une flexibilité unique pour fournir des contenus numériques sur demande, des salles de classe virtuelles et réelles, des formats mixtes et des formations personnalisées sur place.

Fondé en 1995, Global Knowledge offre plus d'un million de cours chaque année à plus de 200?000 professionnels.

