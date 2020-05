Stella-Jones annonce les résultats de l'élection des administrateurs





MONTRÉAL, 07 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) (« Stella-Jones » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui les résultats de l'élection des administrateurs à la suite de son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires (l'« assemblée ») qui a eu lieu cet avant-midi.



Tous les candidats au poste d'administrateur proposés dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction de la Société datée du 10 mars 2020 ont été élus au conseil d'administration de Stella-Jones à la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents en personne ou représentés par procuration à l'assemblée. Les résultats détaillés du vote à l'élection des administrateurs sont indiqués dans le tableau suivant :

Candidat Votes pour Abstentions nombre % nombre % Robert Coallier 51 791 208 98,79 636 696 1,21 Rhodri J. Harries 52 398 125 99,94 29 879 0,06 Karen Laflamme 51 801 467 98,80 626 537 1,20 Katherine A. Lehman 51 652 668 98,52 775 336 1,48 James A. Manzi, Jr. 52 409 453 99,97 18 326 0,03 Douglas Muzyka 52 404 758 99,96 23 246 0,04 Simon Pelletier 51 758 615 98,72 669 389 1,28 Éric Vachon 52 420 537 99,99 7 467 0,01 Mary Webster 52 040 819 99,26 387 185 0,74

De plus, le vote consultatif sur la rémunération des membres de la haute direction (droit de regard sur la rémunération) a obtenu un pourcentage d'approbation de 99,12 %.

Les résultats relatifs à toutes les questions soumises à un vote à l'assemblée peuvent être consultés sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

À PROPOS DE STELLA-JONES

Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) est un chef de file dans la production et la commercialisation de produits en bois traité sous pression. La Société fournit des poteaux aux sociétés de services publics d'électricité et aux entreprises de télécommunications nord-américains ainsi que des traverses de chemin de fer et des poutres aux exploitants de chemins de fer à l'échelle du continent. Stella-Jones fabrique aussi du bois d'oeuvre à usage résidentiel et des accessoires qu'elle distribue auprès des détaillants en vue d'applications extérieures, de même que des produits industriels pour des applications de construction et maritimes. Les actions ordinaires de la Société sont inscrites à la Bourse de Toronto.

Source : Stella-Jones Inc. Personnes-ressources : Silvana Travaglini, CPA, CA Pierre Boucher, CPA, CMA Première vice-présidente et

chef des finances

Stella-Jones Jennifer McCaughey, CFA

MaisonBrison Communications

Tél.: (514) 731-0000 Tél. : (514) 940-8660 pierre@maisonbrison.com stravaglini@stella-jones.com jennifer@maisonbrison.com

Communiqué envoyé le 7 mai 2020 à 16:35 et diffusé par :