Andersen Global renforce sa présence en Europe de l'Est et fait ses débuts en Ukraine





Andersen Global annonce son arrivée en Ukraine via un accord de collaboration avec un cabinet local de premier plan, Sayenko Kharenko, lui permettant d'élargir sa plateforme mondiale en Europe de l'Est.

Fondé en 2004, Sayenko Kharenko est l'un des plus importants cabinets juridiques d'Ukraine avec 17 associés et plus de 120 professionnels. Le cabinet est spécialisé dans les questions transfrontalières et locales complexes et fournit des services pour une variété d'industries, notamment les soins de santé, l'industrie pharmaceutique, l'agriculture, l'énergie, la vente au détail et les ressources naturelles.

« Notre cabinet fiscal a connu une croissance dynamique ces derniers temps et notre collaboration avec Andersen Global va nous permettre de mieux répondre à l'évolution des besoins fiscaux et commerciaux de nos clients, ainsi que de répondre avec succès à tous leurs besoins mondiaux », a déclaré Nazar Chernyavsky, directeur général de bureau. « Svitlana Musienko, ancienne employée d'Arthur Andersen et associée de notre cabinet fiscal, va nous aider dans notre collaboration avec Andersen Global. Nous apprécions l'importance et l'impact de travailler avec des personnes partageant des idées et des valeurs similaires à travers le monde. »

« L'ajout de Sayenko Kharenko apporte une nouvelle profondeur à notre présence en Europe de l'Est tout en nous permettant de fournir des services supplémentaires dans la région », a déclaré Mark Vorsatz, président mondial d'Andersen et PDG d'Andersen. « Cela ne fait pas de doute pour nous - c'est le meilleur cabinet d'Ukraine. La passion démontrée du cabinet pour l'intendance et sa capacité éprouvée à fournir aux clients les meilleures solutions qui soient leur permettront de s'intégrer parfaitement à notre organisation. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd'hui plus de 5 000 collaborateurs à travers le monde, et est présente dans plus de 168 sites, par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

