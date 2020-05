Esri offre un accès gratuit à une formation en Systèmes d'information géographique (SIG) pour les professionnels en chômage technique suite à la crise du coronavirus





La société Esri , leader mondial de l'intelligence de localisation a annoncé aujourd'hui qu'elle offrirait un accès gratuit à sa plateforme et à ses ressources de formation ArcGIS aux professionnels du monde entier, touchés par les interruptions de travail pendant la pandémie de COVID-19.

Les personnes sans emploi bénéficieront jusqu'au 31 août 2020 d'un accès gratuit à ArcGIS Online et à plus de 20 applications, y compris ArcGIS Pro, avec une bibliothèque de leçons via Learn ArcGIS et Esri Academy. Ceux qui souhaitent y accéder peuvent s'inscrire jusqu'au 30 juin pour un abonnement à Learn ArcGIS, à l'adresse learn.arcgis.com/en/become-a-member/.

Les professionnels en SIG, en chômage technique, qui subissent des interruptions de travail et cherchent à acquérir de nouvelles compétences peuvent bénéficier de ces leçons, tout comme les travailleurs ne disposant d'aucune d'expérience géospatiale, mais qui souhaitent explorer une carrière dans les SIG.

Learn ArcGIS promeut la formation aux SIG à l'aide de leçons guidées basées sur des problèmes en situation réelle. Les leçons portent sur des sujets qui vont de l'analytique d'entreprise et l'urbanisme aux interventions en cas de catastrophes, en passant par la santé publique. Elles couvrent des sujets de niveaux débutant à avancé, et sont disponibles en sept langues. Esri Academy propose des centaines d'options d'apprentissage organisées par des professionnels, sur des sujets en lien avec les SIG et ArcGIS. Des livres blancs, des vidéos, des cours Web, des séminaires et des cours en ligne ouverts et massifs (CLOM), tels que The Location Advantage sont disponibles gratuitement. Les plans d'apprentissage dont on peut suivre les étapes et le cheminement permettent aux individus d'acquérir des connaissances et des compétences spécifiques et d'atteindre leurs objectifs de développement personnel et professionnel.

« Cette pandémie a créé des perturbations sans précédent, et cela est particulièrement évident dans la vie des gens qui font fonctionner l'économie », a déclaré Jack Dangermond, fondateur et président d'Esri. « En ce moment, il est important pour nous de fournir toutes les ressources à notre disposition pour les aider, notamment une formation pour les professionnels concernés, de sorte qu'à leur retour, ils disposent de l'expertise géospatiale supplémentaire qui fera d'eux un atout pour tous les effectifs. »

Esri a déjà fourni un accès gratuit à ses logiciels et à ses ressources d'apprentissage pour soutenir les étudiants des collèges et des universités, qui n'ont plus accès aux laboratoires informatiques de leur campus pendant la pandémie de COVID-19. La société étend cette offre à des fins non commerciales aux professionnels en activité, ayant subi des perturbations dans leur emploi.

À propos d'Esri

Esri, premier éditeur mondial de logiciels de système d'information géographique (SIG) et de solutions d'intelligence de localisation et de cartographie, offre le nuage géospatial le plus puissant du marché, afin d'aider les clients à exploiter le plein potentiel des données et d'améliorer les résultats opérationnels et commerciaux. La société Esri a été fondée en 1969, et ses logiciels sont déployés dans plus de 350 000 organisations, dont 90 entreprises du classement Fortune 100, dans tous les 50 gouvernements fédéraux, plus de la moitié des comtés (grands et petits), 87 universités américaines du classement « Top 100 Colleges » établi par Forbes, ainsi que dans chacun des 15 départements exécutifs du gouvernement des États-Unis, et dans des dizaines d'agences indépendantes. Forte de son engagement pionnier dans les technologies de l'information géospatiale, Esri conçoit les solutions les plus évoluées pour la transformation numérique, l'Internet des objets (IdO) et l'analyse avancée. Retrouvez-nous sur esri.com.

