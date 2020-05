Nouveau report du déconfinement à Montréal : Il est temps d'autoriser le ramassage en bordure de rue





MONTRÉAL, le 7 mai 2020 /CNW Telbec/ - En l'espace de 3 jours, la réouverture des commerces non essentiels a été reportée à nouveau aujourd'hui et est maintenant prévue pour le 25 mai dans la grande région de Montréal. Considérant la situation, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) réitère sa demande au gouvernement du Québec d'autoriser explicitement et dès maintenant le ramassage à la porte pour tous les commerces, incluant les non essentiels.

« Près de huit entrepreneurs sur dix (77 %) affirment qu'il est critique de faire des ventes pour passer à travers cette crise. Le report augmente donc les possibilités de fermeture des PME de la région Montréal. Il existe pourtant une solution pour aider ces entreprises à reprendre leurs activités tout en limitant la propagation du virus et c'est en autorisant le ramassage à la porte sans contact, » a soutenu François Vincent, vice-président Québec à la FCEI.

Une pratique gagnante bien implantée dans le reste du Canada

À l'instar de neuf autres provinces canadiennes (Ontario, Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador), la FCEI souhaite que le gouvernement du Québec permette explicitement à tous les commerces (incluant les non essentiels) de proposer aux clients le ramassage sans contact à la porte. Cette façon de faire leur permettra, tout en respectant les normes de distanciation physique, de générer des revenus, aussi peu qu'ils soient.

Par exemple :

Une fleuriste pourra vendre ses bouquets pour la fête des Mères à la porte et sans contact;

Un salon de coiffure pourra vendre son mélange de teintures à la porte et sans contact;

Une boutique de souliers pourra vendre des chaussures spécialisées pour le travail, à la porte et sans contact.

« Qu'en est-il pour les commerces en bordure de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) ? Un client, qui habite à la délimitation de la CMM et qui souhaite faire ses emplettes, a le choix entre faire la file pour aller dans un magasin de grande surface ou rouler 5 minutes de plus pour aller s'approvisionner dans la municipalité mitoyenne, à l'extérieur de la zone fermée. Le ramassage à la porte permettrait aux commerçants de conserver leur clientèle, » a conclu M. Vincent.

