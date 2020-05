Le gouvernement du Canada annonce des mesures renforcées pour une deuxième année dans le but de protéger l'épaulard résident du Sud





VANCOUVER, le 7 mai 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à prendre des mesures visant à appuyer la survie et le rétablissement de l'épaulard résident du Sud, une espèce en voie de disparition qui revêt une signification culturelle pour les peuples autochtones et les collectivités côtières de la Colombie-Britannique (C.-B.).

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Marc Garneau, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Bernadette Jordan, et le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Jonathan Wilkinson, ont annoncé des mesures de protection pour cette année et les suivantes.

Les mesures de cette année tiennent compte de nouveau des conseils recueillis auprès des communautés des Premières nations, des groupes de travail techniques sur l'épaulard résident du Sud, du Groupe consultatif autochtone et multipartite, et dans le cadre de consultations publiques. Les mesures se concentrent sur les trois menaces principales qui pèsent sur l'épaulard résident du Sud : l'abondance et l'accessibilité des proies, les perturbations acoustiques et physiques et les contaminants. Ces mesures comprennent celles qui suivent :

Protéger l'accès au saumon quinnat dans les principales aires d'alimentation avec un minimum de perturbations : des fermetures par secteur seront de nouveau imposées dans le détroit de Juan de Fuca et la portion sud de l'archipel des îles Gulf pour la pêche récréative et commerciale du saumon. Les dates précises des fermetures seront annoncées en juin. Cette année, tous les pêcheurs seront également invités à cesser volontairement de pêcher à moins de 1 000 mètres des épaulards dans toutes les eaux de la Colombie-Britannique.

Créer des zones de refuge provisoires au large de l'île Pender et de l'île Saturna, et au banc Swiftsure, qui seront en vigueur entre le 1er juin et le 30 novembre 2020 : cette période dure un mois de plus que l'an dernier. Aucun navire ne sera autorisé à circuler dans ces secteurs, à l'exception des navires d'urgence et de bateaux ou navires autochtones.

Interdire à tous les navires de s'approcher à moins de 400 mètres d'un épaulard à compter du 1er juin 2020 : cette interdiction commence cette année et s'appliquera à longueur d'année dans toutes les eaux côtières de la Colombie-Britannique entre Campbell River et Ucluelet. Cette zone s'étend encore plus au nord que celle de l'an dernier.

juin 2020 : cette interdiction commence cette année et s'appliquera à longueur d'année dans toutes les eaux côtières de la Colombie-Britannique entre et . Cette zone s'étend encore plus au nord que celle de l'an dernier. Demander à tous les navires de ralentir près des baleines et de réduire leur vitesse à moins de 7 noeuds lorsqu'ils se trouvent à moins de 1 000 mètres d'une baleine : les navires sont également invités à éteindre les échosondeurs et les détecteurs de poissons lorsqu'ils ne sont pas nécessaires, et à mettre les moteurs au ralenti ou au point mort si une baleine se trouve à moins de 400 mètres. Cette mesure s'appliquera à longueur d'année.

Réduire encore davantage les contaminants nuisant aux épaulards et à leurs proies : des mesures à long terme portent en particulier sur le renforcement des contrôles réglementaires, la surveillance et la recherche, l'échange d'information et de données, et l'augmentation de la sensibilisation et de l'éducation.

La protection et le rétablissement efficaces de l'épaulard résident du Sud nécessitent un effort collectif à long terme, tant de la part du gouvernement du Canada que d'autres partenaires. Le ministre des Transports renouvellera également l'entente historique conclue avec les entreprises locales d'observation des baleines et d'écotourisme qui se sont engagées de nouveau à ne pas proposer ni faire la promotion d'excursions axées sur l'épaulard résident du Sud. Enfin, le programme Enhancing Cetacean Habitat and Observation (ECHO, amélioration des habitats de cétacés et de leur observation) de l'Administration portuaire Vancouver Fraser annoncera de nouveau dans les prochaines semaines des mesures visant les grands navires commerciaux.

Citations

« Grâce aux progrès que des mesures comme l'Initiative de protection des baleines et le Plan de protection des océans nous permettent de réaliser, nos côtes et nos espèces marines sont mieux protégées que jamais. Je tiens à remercier les collectivités côtières, les Premières Nations, les entreprises d'observation des baleines et les exploitants de navires pour leur collaboration et leur engagement soutenus en vue d'aider au rétablissement de l'épaulard résident du Sud. Le gouvernement du Canada est heureux de poursuivre cet effort de collaboration pour protéger ces baleines emblématiques et réduire les menaces qui pèsent sur elles. »

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

« L'épaulard résident du Sud est confronté à des menaces imminentes, mais en travaillant ensemble, nous pouvons intervenir pour changer cette situation. En 2018, notre gouvernement a mis en oeuvre une première série de mesures visant à protéger ces importants cétacés. Aujourd'hui, nous annonçons des mesures qui s'appuient sur le travail déjà réalisé, lequel se fondait sur les meilleures recherches dans ce domaine. Je tiens à exprimer ma reconnaissance à nos partenaires pour leur participation active à ce processus, qui est essentiel à la survie à long terme de l'épaulard résident du Sud. »

L'honorable Bernadette Jordan

Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« L'épaulard résident du Sud revêt une signification culturelle profonde pour les peuples et les collectivités côtières autochtones et il joue un rôle essentiel dans nos écosystèmes fragiles en Colombie-Britannique. En protégeant leur source principale de nourriture et en leur accordant plus d'espace pour qu'ils se déplacent et se nourrissent, nous contribuons à assurer l'essor de cette espèce emblématique dans nos eaux pour les années à venir. »

Terry Beech

Secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Ensemble, nous pouvons agir concrètement pour la protection de l'épaulard résident du Sud, un emblème et un symbole culturel important. Le renforcement des contrôles sur les contaminants qui affectent ces cétacés s'inscrit dans une action durable et soutenue en vue d'aider ces magnifiques animaux à se rétablir et à se développer. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Les faits en bref

Le Plan de protection des océans de 1,5 milliard de dollars, l'Initiative de protection des baleines de 167,4 millions de dollars et un investissement supplémentaire de 61,5 millions de dollars comportent tous des initiatives pour lutter contre les principales menaces qui pèsent sur l'épaulard résident du Sud.

L'an dernier, le gouvernement du Canada a signé un accord de cinq ans avec des partenaires de l'industrie qui participent au programme Enhancing Cetacean Habitat and Observation (ECHO, amélioration des habitats de cétacés et de leur observation). Selon cet accord, les grands navires commerciaux circulant dans l'habitat essentiel de l'épaulard résident du Sud développent et mettent en oeuvre volontairement des mesures de réduction des menaces pour appuyer le rétablissement de l'épaulard.

Depuis le 6 avril, tout navire à passagers d'une capacité de plus de 12 passagers ne peut mener des activités non essentielles, comme des activités touristiques et récréatives (par exemple, des excursions d'un jour, de l'observation de baleines ou des visites touristiques). Ces mesures demeureront en vigueur jusqu'au 30 juin 2020, au plus tôt.

Produits connexes

Liens connexes

