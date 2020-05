[COVID-19] - Le Réseau-IBC Inspecteurs en Bâtiments Certifiés et Allo Inspecteur saluent la reprise totale des activités d'inspection en bâtiment au Québec





MONTRÉAL, le 7 mai 2020 /CNW Telbec/ - Le Réseau-IBC Inspecteurs en Bâtiments Certifiés et Allo Inspecteur saluent la décision du gouvernement du Québec d'ordonner via le décret numéro 505-2020 du 6 mai 2020, la levée de la suspension applicable aux activités effectuées en milieux de travail en vertu du décret numéro 223-2020 du 24 mars 2020 notamment, à l'égard des courtiers immobiliers, des arpenteurs-géomètres, des inspecteurs et des évaluateurs en bâtiment et des évaluateurs agréés.

« Ce décret qui autorise les inspecteurs à reprendre toutes leurs activités pour les différents types d'inspection à partir du 11 mai 2020, est en soi est une excellente nouvelle pour les acheteurs, les vendeurs, les inspecteurs en bâtiment ainsi que l'ensemble des professionnels de l'immobilier » déclare le président du Réseau-IBC Inspecteurs en Bâtiments Certifiés et de Allo Inspecteur Joseph Duclair Flaubert, Adm.A.

Cependant, cette autorisation de reprise totale des activités ne signifie pas qu'elles pourront reprendre comme avant l'apparition de la Maladie à coronavirus (COVID-19), comme nous l'avions anticipé avec le lancement du premier protocole d'intervention destiné aux professionnels de l'inspection en bâtiment du Québec , le 17 avril 2020.

Le Réseau-IBC Inspecteurs en Bâtiments Certifiés et Allo Inspecteur invitent donc les québécois.es et l'ensemble des professionnels de l'immobilier à continuer à respecter les consignes sanitaires et à utiliser leur protocole pour s'assurer de conclure leurs transaction en toute sécurité.

« Au nom de la permanence des deux organisations et, en mon nom personnel, je réitère notre autorisation d'utilisation de notre protocole à tous les professionnels de l'inspection en bâtiment du Québec et à toutes les autres organisations qui pourraient y trouver un intérêt. Restez focus, #cavabienaller ! » conclut le président du Réseau-IBC Inspecteurs en Bâtiments Certifiés et de Allo Inspecteur Joseph Duclair Flaubert, Adm.A.

À propos du Réseau-IBC

Le Réseau-IBC est un réseau organisé et structuré d'inspecteurs en bâtiments certifiés dont le principal but est de regrouper, sous une même bannière, la crême de l'industrie québécoise de l'inspection en bâtiment afin de :

mieux coordonner nos actions en vue de défendre nos intérêts socio-économiques et de promouvoir, valoriser et faire rayonner notre belle profession;

s'assurer que les québécoises et québécois aient accès, en tout temps, à des services d'information, de conseil, de sensibilisation, d'aide et d'accompagnement, d'une excellente qualité, en matière d'inspection en bâtiment , et ce, partout à travers la province.

À propos de Allo Inspecteur

Fondée en janvier 2018 par le Réseau-IBC, Allo Inspecteur informe, éduque, conseille, sensibilise les gens et les entreprises en matière d'inspection en bâtiment et les aide à trouver le bon inspecteur ou expert en bâtiment, pour inspecter en tout ou en partie leurs biens immobiliers. Allo Inspecteur est l'unique entreprise spécialisée qui offre une gamme de service aussi complète et intégrée, en la matière, au Québec.

www.reseau-ibc.com

