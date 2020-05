Maestro et Spiria, en collaboration avec Oriso, lancent Sentinel, un questionnaire gratuit visant à détecter les possibles symptômes de la COVID-19 chez les travailleurs de la construction





MONTRÉAL, le 7 mai 2020 /CNW Telbec/ - C'est avec fierté que Maestro et Spiria, en collaboration avec Oriso, dévoilent leur nouveau questionnaire en ligne Sentinel permettant de faciliter la validation de l'état de santé des travailleurs de l'industrie de la construction. Cette mesure de contrôle est dorénavant exigée par les autorités publiques au Québec. Mise en pratique par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), elle est obligatoire sur tous les chantiers du Québec (et tous autres lieux de travail) et est aussi hautement recommandée en Ontario par les instances publiques, et ce, pour tous les travailleurs arrivant sur un chantier comme pour les visiteurs. Dans l'effort de limiter la contagion, cette réglementation pourrait vraisemblablement être appelée à s'étendre à l'échelle du pays et ainsi qu'à d'autres secteurs d'activité.

Aider les entreprises canadiennes à effectuer la relance, en toute sécurité!

La solution Sentinel permettra quotidiennement à chaque employé (ou visiteur) d'un chantier de faire état de sa situation de santé, de manière simple et rapide, directement de son téléphone intelligent, de sa tablette ou de son ordinateur. Les données sont dirigées en temps réel vers l'employeur et ensuite compilées dans le but d'assurer une vigie efficace et, ultimement, la santé et la sécurité de tous les travailleurs. Il suffit de se créer un profil, de donner accès aux employés concernés en les identifiant et le tour est joué!

Une plateforme universelle et gratuite; contribution unique pour l'industrie.

Cette initiative conjointe de ces trois entreprises issues du domaine des technologies constitue une contribution unique pour l'industrie dans le but de faciliter la relance. Il s'agit d'un moment critique où nous avons tous le devoir de nous serrer les coudes. Cette collaboration étroite a permis d'agir rapidement et de fournir une solution tirant avantage des technologies disponibles et ainsi d'éliminer la nécessité d'échanger des questionnaires papier dans le contexte de la COVID-19.

Sentinel est disponible gratuitement pour toutes les entreprises du domaine de la construction.

L'appui des associations du domaine de la construction

La plateforme sera recommandée officiellement aux membres des ACQ affiliées du réseau dont : l'ACQ région de Québec, l'ACQ Bas-Saint-Laurent/Gaspésie/Les Îles, l'ACQ Saguenay/Lac-Saint-Jean, l'ACQ Laval/Laurentides et l'ACQ Outaouais/Abitibi/Nord-Ouest du Québec. Cet appui important vient soutenir les efforts qui sont déployés afin d'assurer une cohésion et une uniformité dans l'utilisation des outils. Ainsi, il sera plus facile d'accéder aux données et de les fournir aux différentes instances en cas de besoin. D'autres associations du réseau ACQ devraient proposer la solution à leurs membres très prochainement.

L'Association Québécoise des Entrepreneurs en Infrastructure (AQEI) a également emboité le pas en présentant, deux fois plutôt qu'une, cette nouvelle plateforme à ses membres lors de webinaires où les membres ont pu commenter et participer à l'élaboration du produit répondant à la réalité des entreprises de construction.

À propos de Maestro Technologies

Reconnue comme chef de file dans le domaine des solutions logicielles destinées à l'industrie de la construction au Québec, l'entreprise a également su se tailler une place enviable sur le marché canadien. Maestro brille par son implication active dans la communauté et par sa volonté d'aider les entrepreneurs dans cet effort collectif de transformation numérique. Avec plus de 10 000 utilisateurs à travers le pays et affichant une importante croissance, l'entreprise continue de miser sur l'innovation afin d'offrir la plateforme de gestion de projets et de comptabilité la plus avancé dans l'industrie, centralisant tous vos besoins en gestion de l'information au sein d'une seule et même solution.

À propos de Spiria

Propulsée par la passion des technologies depuis 2003, Spiria conçoit et développe des solutions numériques sur mesure pour les entreprises à la pointe de leur industrie qui veulent optimiser leurs opérations, offrir plus de valeur ajoutée à leurs clients et générer de la croissance par la transformation numérique. Son expérience et son savoir-faire, acquis grâce au développement de plus de 1 400 projets dans de multiples secteurs d'activité, lui permettent d'avoir la confiance d'entreprises de grande envergure comme Autodesk, Acosta, Broadsign, Caterpillar, Lightspeed, Hewlett-Packard, Shutterstock et bien d'autres. Ses 150 experts sont répartis sur trois centres de production canadiens : Montréal, Gatineau et Toronto.

À propos d'Oriso

Oriso, en tant que leader en solutions infonuagiques depuis 2006, innove dans la livraison de sessions de travail virtuelles distantes, en publication d'applications lourdes sur le web, en fournitures de bassins de ressources infonuagiques et en services professionnels de pointe.

Lien associé: www.jobsentinel.ca

Suivez-nous!

https://www.facebook.com/maestroTECHNOLOGIES/

https://www.linkedin.com/company/maestro-technologies-inc-/?trk=tyah

SOURCE Spiria

Communiqué envoyé le 7 mai 2020 à 14:30 et diffusé par :