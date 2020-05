Dévoilement des administrateurs élus de TELUS





Toutes les résolutions votées lors de l'assemblée générale ont été approuvées par une grande majorité

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 07 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS Corporation (TELUS) (TSX : T, NYSE : TU) a annoncé aujourd'hui que les candidats nommés dans la circulaire d'information de 2020 de l'entreprise ont été élus administrateurs de TELUS. Les résultats détaillés de l'élection des administrateurs ayant eu lieu à l'Assemblée annuelle le 7 mai 2020 (l'Assemblée) figurent ci-dessous.

Chacun des 13 candidats mis en nomination par la direction a été élu administrateur de TELUS.



Candidature Votes pour % des votes

pour Abstentions %

d'abstentions R.H. (Dick) Auchinleck 322,711,777 98.28% 5,639,331 1.72% Raymond T. Chan 327,825,270 99.84% 528,328 0.16% Stockwell Day 327,312,623 99.68% 1,041,870 0.32% Lisa De Wilde 327,772,435 99.82% 557,979 0.18% Darren Entwistle 327,848,061 99.84% 513,186 0.16% Thomas Flynn 321,336,791 97.86% 7,013,278 2.14% Mary Jo Haddad 327,577,969 99.76% 772,346 0.24% Kathy Kinloch 327,591,507 99.77% 758,808 0.23% Christine Magee 327,602,058 99.77% 751,131 0.23% John Manley 324,483,225 98.82% 3,868,034 1.18% David Mowat 327,817,984 99.84% 532,239 0.16% Marc Parent 326,392,310 99.40% 1,954,647 0.60% Denise Pickett 327,750,965 99.82% 595,992 0.18%

Toutes les questions soumises au vote lors de l'Assemblée ont été approuvées.

Question Votes pour % des votes

pour Abstentions et

votes contre % d'abstentions

et de votes

contre Nomination des auditeurs 329,718,507 99.29% 2,363,280 0.71% Vote consultatif sur l'acceptation

de l'approche concernant l

a rémunération des cadres de TELUS 307,871,502 94.55% 17,759,745 5.45%

Les résultats définitifs pour toutes les questions soumises au vote à l'Assemblée seront publiés sous peu à telus.com/aga2020 et déposés auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada et des États-Unis.

