Mobilisation à l'Agence de mobilité durable pour soutenir des organismes locaux





Projet de livraison de denrées auprès de populations plus vulnérables

MONTRÉAL, le 7 mai 2020 /CNW Telbec/ - Dans le contexte de la situation sanitaire actuelle, et sensibilisée par l'appel lancé par la mairesse, l'Agence de mobilité durable participe, depuis le 22 avril dernier, à un projet pilote de livraison de denrées auprès de populations plus vulnérables, en collaboration avec le Service de la diversité et de l'inclusion sociale de Montréal.

Soucieux de pouvoir faire une différence positive dans la communauté en cette période de turbulence, plusieurs employés de l'Agence avaient manifesté leur volonté de pouvoir soutenir davantage l'effort collectif en participant à une opération de mobilisation en soutien aux services essentiels d'approvisionnement ou de livraison.

Depuis deux semaines, plus d'une vingtaines d'employés ont participé au projet d'une manière ou d'une autre - coordination, planification des routes de livraison, livraisons à domicile - avec une première cellule d'aide alimentaire dans Saint-Léonard, effectuant plus de 150 livraison réparties sur cinq jours pour trois organismes communautaires.

« Pour l'Agence, notre implication a été volontaire et en appui de la volonté des employés, notamment des agents de stationnement, qui souhaitaient pouvoir contribuer davantage », a souligné Laurent Chevrot, directeur général de l'Agence. « Une partie de nos employés et de notre flotte de véhicules a donc été mise à disposition pour un projet pilote de livraison paniers alimentaires pour pallier entre autres au manque de bénévoles des organismes communautaires soutenus par Montréal. Je suis très fier de cette mobilisation initiée par des employés et tiens à les en remercier chaleureusement! »

« La demande envers les organismes communautaires, notamment ceux qui oeuvrent dans le domaine de l'aide alimentaire, a explosé depuis le début de la pandémie. Ces organismes jouent un rôle fondamental pour répondre aux besoins de base des personnes les plus vulnérables, pour contrer leur isolement et pour améliorer leur qualité de vie. Nous sommes heureux que l'équipe de l'Agence de mobilité durable ait répondu à l'appel afin de prêter main-forte à ces organismes qui font un travail essentiel. Cette aide viendra alléger la pression exercée sur les bénévoles qui s'y dévouent au quotidien », a indiqué Éric Alan Caldwell, responsable de l'urbanisme, de la mobilité et de l'Office de consultation publique de Montréal au comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Dès le début de la crise, l'arrondissement de Saint-Léonard a formé une cellule d'aide alimentaire avec le CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal ainsi que les organismes communautaires du milieu. Le besoin en bénévoles est rapidement apparu comme un besoin criant et l'aide apportée par l'équipe de l'Agence de mobilité durable a été reçue avec enthousiasme. Avec leur concours et les forces combinées de l'arrondissement, du CIUSSS et du milieu, nous avons réussi à combler les besoins. Je tiens d'ailleurs à remercier l'ensemble des bénévoles du milieu communautaire léonardois pour leur travail extraordinaire », a fait valoir le maire de l'arrondissement de Saint-Léonard, M. Michel Bissonnet.

Malgré la reprise graduelle des activités économiques et la réaffectation d'un bon nombre d'employés à leurs tâches régulières - les effectifs ayant été réduits lors du confinement imposé par les autorités - l'Agence poursuivra son implication dans le projet aussi longtemps que cela sera possible de le faire, afin de continuer de soutenir les efforts des organismes en sécurité alimentaire.

À propos de l'Agence de mobilité durable

L'Agence de mobilité durable est une organisation paramunicipale qui a pour mission de veiller à la gestion, à l'application de la réglementation et au développement innovant du stationnement tarifé, sur rue et hors rue, sur l'ensemble du territoire de la ville de Montréal. Elle contribuera par son leadership à améliorer l'expérience client, le partage de la rue et l'occupation du domaine public, en soutenant les actions qui favorisent la mobilité urbaine.

Depuis le 1er janvier 2020, les activités de Société en commandite Stationnement de Montréal, de même que celles du Service d'application réglementaire de stationnement (SARS) qui relevaient du Service de police de la Ville de Montréal, ont été transférées à l'Agence de mobilité durable.

