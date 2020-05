Yvon Roy reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année à Laval 2020





LAVAL, QC, le 7 mai 2020 /CNW Telbec/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec est heureux de décerner le Prix du CALQ - Artiste de l'année à l'auteur de bande dessinée Yvon Roy. Ce prix est assorti d'un montant de 10 000 $ remis par le Conseil des arts et des lettres du Québec. La nouvelle a été annoncée sur la page Facebook de Culture Laval.

Les membres du jury du Conseil des arts et des lettres du Québec ont été touché(e)s et ému(e)s par les oeuvres de l'auteur Yvon Roy, plus particulièrement par son album Les petites victoires, une bande dessinée plusieurs fois primée. Ses ouvrages, abordant des thèmes délicats avec une grande sensibilité, trouvent un écho positif dans divers milieux, qu'ils soient familiaux ou sociaux.

Biographie de Yvon Roy

D'abord formé aux arts graphiques, c'est surtout à l'illustration que s'intéresse Yvon Roy qui y fait carrière pendant plus 30 ans. En 2017, il fait le saut en écriture et l'éditeur français renommé Rue de Sèvres publie son premier roman graphique : Les petites victoires, livre autobiographique traitant de sa relation avec son fils autiste. Acclamée à travers le monde, cette oeuvre est traduite en plusieurs langues et accueillie avec le même engouement dans de nombreux pays. Un deuxième album suit rapidement le premier, et le troisième est sur une table à dessin, dans un charmant atelier, quelque part à Pont-Viau.

Une capsule vidéo dressant le portrait d'Yvon Roy sera disponible dans les prochains mois sur le site de La Fabrique culturelle de Télé-Québec.

Finalistes

Les finalistes du prix sont l'auteure Nancy R. Lange et le danseur et chorégraphe Vladimir « 7Starr » Laurore.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion et le rayonnement au Québec, au Canada et à l'étranger. En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créateurs dont les réalisations se distinguent par leur qualité et leur rayonnement.

Culture Laval

Fondé en décembre 2014, Culture Laval agit à titre de partenaire privilégié en matière de développement culturel sur le territoire lavallois. Sa mission consiste à rassembler, concerter, représenter, conseiller et accompagner les acteurs du milieu culturel lavallois et leurs partenaires afin de favoriser l'essor de la culture au bénéfice des citoyens, le tout dans une perspective de développement durable.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Elle a pour mandat de faire rayonner les arts et la culture en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook , Twitter , Instagram . lafabriqueculturelle.tv

