BCE annonce l'élection des administrateurs

MONTRÉAL, le 7 mai 2020 /CNW Telbec/ - BCE Inc. (TSX: BCE) (NYSE: BCE) a annoncé aujourd'hui que les actionnaires ont voté en faveur de toutes les questions soumises par BCE à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de l'entreprise qui a eu lieu aujourd'hui, notamment l'élection des administrateurs par une majorité des votes exprimés par les actionnaires présents ou représentés par procuration, comme il est indiqué ci-dessous.

BCE est heureuse d'accueillir au sein de son conseil d'administration M. Thomas Richards, un dirigeant chevronné issu du secteur des technologies et des télécommunications. Il était jusqu'à tout récemment président du conseil d'administration de CDW, avant de prendre sa retraite en décembre 2019. Auparavant, il a assumé les fonctions de président du conseil et président et chef de la direction de l'entreprise de technologies jusqu'en décembre 2018.

À la suite de l'assemblée générale annuelle des actionnaires, BCE est également heureuse d'annoncer la nomination au conseil d'administration de Mme Sheila Murray. Mme Murray succède à Mme Sophie Brochu, qui a fait part de son intention, le 2 avril 2020, de ne pas solliciter un nouveau mandat à titre de membre du conseil d'administration, à la suite de sa nomination à titre de présidente-directrice générale d'Hydro-Québec. Mme Murray était auparavant présidente de CI Financial Corp. et elle est actuellement présidente du conseil d'administration de Ressources Teck Limitée.

Visitez le site BCE.ca pour consulter les biographies complètes des administrateurs. Des renseignements sur toutes les questions soumises à un vote lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de BCE sont disponibles sur SEDAR.com.

