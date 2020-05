Avis - Les trousses de test non autorisées qui permettraient de diagnostiquer ou détecter la COVID-19 peuvent mettre en danger votre santé





Résumé

Produits : Trousses de test, y compris les trousses de prélèvement d'échantillons, présentées comme pouvant diagnostiquer ou détecter la COVID-19.

Problème : Santé Canada n'a autorisé aucune trousse de prélèvement d'échantillons ni aucun test destiné à l'usage du grand public pour auto-diagnostiquer ou détecter la COVID-19, et met en garde les Canadiens contre les risques liés à l'achat de trousses de test non autorisées pour diagnostiquer ou détecter la COVID-19.

Ce qu'il faut faire : Si vous avez acheté une trousse de test non autorisée qui est présentée comme pouvant diagnostiquer ou détecter la COVID-19, ne l'utilisez pas ou ne vous fiez pas aux résultats obtenus avec celle-ci. Consultez votre autorité sanitaire locale pour obtenir des recommandations sur le dépistage de la COVID-19 et les services de dépistage offerts. Si vous disposez de renseignements sur des publicités potentiellement fausses ou trompeuses ou sur la vente de produits qui n'ont pas été autorisés par Santé Canada, informez-nous-en.

OTTAWA, le 7 mai 2020 /CNW/ - Santé Canada avise les Canadiens de ne pas acheter de trousses de diagnostic à domicile, y compris les trousses de prélèvement d'échantillons par la poste, qui sont présentées comme pouvant diagnostiquer ou détecter la COVID-19, parce que les résultats obtenus pourraient être imprécis ou erronés. Ces produits n'ont pas été autorisés par Santé Canada, ce qui signifie que leur sûreté, leur qualité et leur efficacité n'ont pas été évaluées.

Santé Canada a autorisé des trousses de diagnostic pour la COVID-19, mais leur utilisation est réservée aux professionnels des soins de santé ou aux utilisateurs formés.

Le Ministère continue de surveiller la publication de fausses allégations sur le Web et travaille avec les commerçants en ligne pour veiller à ce qu'ils retirent de leurs sites Web les tests non autorisés pour le diagnostic ou la détection de la COVID-19.

De plus, Santé Canada collabore avec la GRC afin que des actions soient entreprises si la vente de tests non autorisés est constatée au Canada. Ainsi, plus de 1 500 trousses de dépistage ont été saisies récemment en Colombie-Britannique.

Il est illégal de vendre ou de faire la publicité de produits de santé en utilisant des allégations fausses ou trompeuses au Canada. Le Ministère prend ce problème au sérieux et n'hésitera pas à employer tous les mécanismes et les outils à sa disposition pour mettre un frein à ces activités.

Ce que vous devrez faire

Si vous avez acheté une trousse de test censée permettre de diagnostiquer ou de détecter la COVID-19, ne l'utilisez pas ou ne vous fiez pas aux résultats obtenus avec celle-ci. Consultez un professionnel de la santé en cas de doute.

Si vous pensez avoir des symptômes de la COVID-19, faites une auto-évaluation en ligne ou communiquez avec l'autorité de santé publique locale.

Votre autorité de santé publique locale peut fournir des recommandations sur le dépistage de la COVID-19 et les services de dépistage offerts.

Si vous disposez de renseignements sur des publicités potentiellement fausses ou trompeuses ou sur la vente de produits qui n'ont pas été autorisés par Santé Canada , informez-nous-en.

, informez-nous-en. Lisez les renseignements publiés par Santé Canada sur le risque associé à l'achat de médicaments, de produits de santé naturels ou de matériel médical en ligne si vous envisagez d'acheter des produits de santé sur Internet.

sur le risque associé à l'achat de médicaments, de produits de santé naturels ou de matériel médical en ligne si vous envisagez d'acheter des produits de santé sur Internet. Signalez à Santé Canada toute réaction indésirable (effet secondaire) à un produit de santé.

De plus amples informations sur l'achat de produits de santé en toute sécurité sont publiées sur le site Web de Santé Canada.

Pour obtenir les toutes dernières informations sur la COVID-19, consultez le Canada.ca/le-coronavirus.

