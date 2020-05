Accord annonce les résultats du vote à l'occasion de son assemblée générale annuelle





TORONTO, le 7 mai 2020 /CNW/ - Accord Financial Corp. (TSX : ACD) (la « Société ») a annoncé aujourd'hui les résultats du vote tenu lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires (« l'assemblée ») qui a eu lieu le 6 mai 2020 à Toronto, en Ontario.

Les actionnaires ont voté en faveur de tous les points à l'ordre du jour de l'assemblée. Les résultats du vote sont précisés ci-dessous. Un total de 6 182 682 actions étaient représentées au cours de l'assemblée, ce qui représente 72,24 % de la totalité des actions émises et en circulation.

1. Élection des administrateurs

Les six candidats suivants ont été élus à des postes d'administrateurs de la Société jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou jusqu'à ce que leur successeur soit élu ou nommé.



Nombre de voix

Pourcentage des voix exprimées Nom : Pour Abstention

Pour Abstention David Beutel 6 044 183 138 496

97,76 % 2,24 % Ken Hitzig 6 044 383 138 296

97,76 % 2,24 % Simon Hitzig 6 044 383 138 296

97,76 % 2,24 % Jean Holly 6 172 179 10 500

99,83 % 0,17 % Gary Prager 6 171 979 10 700

99,83 % 0,17 % Stephen Warden 6 172 179 10 500

99,83 % 0,17 %

2. Nomination des auditeurs

KPMG LLP, comptables professionnels agréés, a été nommé vérificateur de la Société pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2020.

Pour Abstention

Pour Abstention 6 179 282 3 400

99,95 % 0,05 %

Accord Financial Corp.

Accord Financial Corp., fondée en 1978, est l'une des plus importantes sociétés de financement indépendantes en Amérique du Nord. Au service de clients partout aux États-Unis et au Canada, les programmes de financement flexibles d'Accord couvrent toute la gamme des solutions de financement reposant sur l'actif, notamment les suivants : affacturage, financement des comptes clients, financement de stocks, financement d'équipement, financement commercial et financement du cinéma et des médias. Accord facilite l'accès aux capitaux depuis 42 ans, en aidant les entreprises à saisir des occasions et à prospérer.

