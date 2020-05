Le Groupe ALDO annonce son intention de restructurer ses activités sous la loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC)





Les bannières du Groupe ALDO poursuivront leurs activités en ligne durant le recours à la LACC; les magasins rouvriront en suivant les directives locales relativement à la COVID-19

MONTRÉAL, le 7 mai 2020 /CNW Telbec/ - Le Groupe ALDO Inc. («?ALDO?» ou l'«?Entreprise?») a annoncé aujourd'hui qu'il a déposé une demande de protection contre ses créanciers en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (la «?LACC?») à la Cour supérieure du Québec (la «?Cour?») et que celle-ci a été accordée (l'«?ordonnance initiale?»). De plus, l'Entreprise a volontairement déposé une demande pour une protection semblable aux États-Unis et s'apprête à faire de même en Suisse. ALDO a l'intention d'utiliser ces procédures afin de stabiliser l'Entreprise et de perpétuer son héritage dans l'industrie de la mode.

Entre autres choses, l'ordonnance initiale prévoit la suspension générale des procédures au profit de l'Entreprise pendant une période initiale de 10 jours, pouvant ensuite faire l'objet d'une prolongation si la Cour le juge approprié, ainsi que la désignation d'Ernst & Young Inc. en tant que Contrôleur pour les dispositions de la LACC. L'Entreprise travaillera à compléter sa restructuration dans un délai convenable et espère se sortir de la protection de la LACC aussitôt que possible, alors mieux positionnée pour connaître une croissance à long terme.

Motif du recours à la LACC et plan pour le futur

David Bensadoun, président-directeur général de l'Entreprise, a déclaré : «?ALDO est l'un des leaders mondiaux dans l'industrie de la chaussure et des accessoires mode et a présenté un solide bilan de croissance et de rentabilité pendant près d'un demi-siècle. Ce n'est toutefois pas un secret pour personne que l'industrie du commerce de détail a vécu des changements significatifs et rapides au cours des dernières années. Nous faisions d'énormes progrès dans la transformation de notre entreprise afin de faire face aux nouveaux défis. Toutefois, la pandémie COVID-19 a mis trop de pression sur nos affaires ainsi que sur notre flux de trésorerie. Après avoir fait un examen exhaustif de toutes les stratégies possibles, nous avons déterminé qu'il était dans l'intérêt supérieur d'ALDO de se placer sous la protection de la LACC afin de préserver la viabilité de l'Entreprise à long terme et de survivre à cette période éprouvante?».

«?Sous la LACC, ALDO s'attend à poursuivre ses activités tout en développant et en mettant en oeuvre un plan de restructuration complet pour l'organisation en entier. Grâce à notre riche héritage dans le domaine de la chaussure mode, à notre équipe de leadership expérimentée, à nos vastes capacités omnicanales et à notre fidèle clientèle, nous croyons fermement que nous serons de retour en force à la suite de ce recours à la LACC et après la pandémie COVID-19, qui constitue un énorme défi pour ALDO. L'Entreprise se relèvera de cette situation plus forte et bien positionnée pour continuer en tant que leader de l'industrie de la mode.?», a ajouté Bensadoun.

Les sites Web de commerce électronique d'ALDO, de Boutique Spring et de GLOBO demeureront opérationnels durant le recours à la LACC. Pour leur part, les magasins corporatifs de l'Entreprise, qui sont actuellement fermés en raison de la COVID-19, rouvriront graduellement en suivant les directives émises par les gouvernements et autorités sanitaires locales.

ALDO continuera d'opérer avec fierté à partir de son siège social montréalais.

L'Entreprise fournira des mises à jour concernant sa demande de protection en vertu de la LACC si des circonstances le justifient.

Une copie de l'ordonnance initiale de la LACC et de plus amples renseignements seront disponibles sur le site Web du Contrôleur : ey.com/ca/aldo. Le site Web sera activé plus tard aujourd'hui.

À propos du Groupe ALDO

Le Groupe ALDO est une entreprise d'envergure internationale qui crée et commercialise des marques de chaussures et d'accessoires mode. L'organisation s'impose avec deux marques signatures, ALDO et Boutique Spring, ainsi qu'un concept multimarque, GLOBO. Le Groupe ALDO est également un grossiste et fournisseur de chaussures, de sacs à main et d'accessoires reconnu dans l'industrie. Pour plus de renseignements, visitez le www.aldogroup.com .

