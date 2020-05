Huobi China va jouer un rôle capital dans le développement du BSN





BEIJING, 7 mai 2020 /CNW/ - La Chine s'intéresse depuis à la technologie à chaînes de blocs et, à compter du 25 avril, date de la mise en service du Réseau de services à chaînes de blocs (Blockchain-Based Service Network, BSN), cet intérêt va bientôt franchir une nouvelle étape, car l'objectif du réseau est de s'assurer que les entreprises et les développeurs de logiciels branchent au BSN et mettent au point, rapidement et à un coût abordable, des applications tributaires de chaînes de blocs.

Au nombre des cas d'utilisation envisagés par le gouvernement chinois, à savoir du réseau d'infrastructure à chaînes de blocs, figurent notamment des applications villes intelligentes, l'enregistrement d'identités et des solutions de stockage de données. Dans ce contexte, et pour faire vivre ce réseau, le gouvernement chinois a désigné Huobi China comme l'un des quatre fournisseurs de cadres de base qui sous-tendent le BSN.

Et ce d'autant plus que le réseau est plus qu'un réseau quelconque qui exercera ses activités en Chine. Le BSN s'est montré efficace et viable en Chine, même extensible, et son implantation se poursuit dans le monde entier, Hong Kong et Singapour étant au nombre des entités territoriales -- plus de 84 villes -- à en avoir déjà fait l'essai.

Selon un document rendu public le 25 avril, à la conférence de presse sur la commercialisation du BSN, le BSN a signé via ses télécoms membres du réseau 128 noeuds urbains publics et espère en déployer, d'ici la fin de l'année, jusqu'à 200 autres.

L'un des cadres qui seront intégrés au BSN, d'ici juillet 2020, a été mis au point par Huobi China et le public pourra bientôt accéder au cadre à chaînes de blocs que soutient Huobi China.

Yuming Yuan, chef de la direction de Huobi China, s'exprimant sur le projet et ses grandes ambitions, y compris le rôle de Huobi China, tel qu'il le voit, a déclaré ceci :

« Le fait que Huobi China figure parmi les quatre fournisseurs de cadres sous-jacents du BSN est un nouveau tournant majeur. Puisque cela signifie que notre entreprise est manifestement l'un des leaders du secteur représenté par la chaîne de blocs et que notre capacité à mener des recherches, à décrocher le projet et à le faire aboutir en étant partenaire direct de la construction d'un écosystème intégré à chaînes de blocs est indispensable au programme BSN. »

Cette entreprise est sans précédent à l'échelle mondiale. La valorisation accrue que connaît la chaîne de blocs en Chine a certes été évoquée maintes fois dans la presse, mais il n'en reste pas moins que la mise en oeuvre du BSN est la révélation d'une grande ambition.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1165004/HuobiChinaPlayPivotalRole.jpg

SOURCE Huobi China

Communiqué envoyé le 7 mai 2020 à 12:09 et diffusé par :