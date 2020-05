Stingray Radio met sur pied un programme de relance économique de 15 millions de dollars destiné aux entreprises canadiennes





Les entreprises locales de tous les secteurs d'activité pourront toucher des subventions publicitaires radiophoniques



MONTRÉAL, 07 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B), un chef de file de la musique, des médias et de la technologie, souhaite contribuer à la reprise économique du Canada en réponse à la crise sans précédent que nous traversons aujourd'hui. Stingray est fière d'annoncer la création d'un programme de relance sous forme de subventions publicitaires offertes aux entreprises canadiennes locales par l'intermédiaire de ses 104 stations de radio d'un océan à l'autre.

Grâce à ce programme d'une valeur minimale de 15 millions de dollars, les entreprises locales présentes dans les marchés canadiens où Stingray exploite des stations de radio pourront diffuser gratuitement une campagne publicitaire radiophonique dont la valeur se chiffre entre 1000 $ et 100?000 $. Les entreprises sélectionnées disposeront de douze mois pour réserver leur temps d'antenne et diffuser leur campagne publicitaire. Aucun investissement supplémentaire n'est requis de la part des bénéficiaires.

« La publicité radiophonique a toujours été un catalyseur pour l'activité économique des collectivités canadiennes », explique Ian Lurie, président des services radiophoniques de Stingray. « Nous tenions à soutenir les petites entreprises locales qui ne disposent pas des ressources financières suffisantes pour investir dans la publicité et contribuer ainsi à la reprise de leurs activités. Le programme de relance de Stingray est notre façon d'aider à redémarrer le moteur économique des entreprises locales au pays. »

À compter d'aujourd'hui, les entreprises présentes dans les communautés canadiennes où Stingray exploite des stations de radio peuvent faire une demande de subvention à l'adresse www.stingraystimulus.com . Les subventions seront octroyées par la direction des stations de radio Stingray locales, qui procéderont à la détermination et à l'évaluation de critères objectifs pertinents, notamment les besoins financiers immédiats, l'impact de la COVID-19 sur les activités, le besoin social, les retombées pour la collectivité, et les avantages macroéconomiques à long terme.

Aux fins du programme de relance de Stingray, une « entreprise canadienne locale » désigne toute société, organisation sans but lucratif ou oeuvre de bienfaisance enregistrée au Canada et exploitée dans un rayon de 100 km de la municipalité abritant la station de radio Stingray désignée. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le programme, visitez le www.stingraystimulus.com ou communiquez avec votre représentant commercial dès aujourd'hui.

À propos de Stingray

La société montréalaise Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est un chef de file de la musique, des médias et de la technologie qui compte plus de 1?200 employés à l'échelle mondiale. Stingray propose un vaste éventail de produits et services haut de gamme destinés aux consommateurs et aux entreprises, dont des chaînes télévisées audio et 4K ultra-HD, plus de 100 stations de radio, des services de vidéo sur demande par abonnement, des produits de karaoké, des solutions d'affichage numérique, des services de diffusion musicale pour espaces commerciaux, et des applis musicales qui ont été téléchargées à plus de 150 millions de reprises. Quelque 400 millions d'utilisateurs dans 156 pays utilisent les produits et services de Stingray. Pour en savoir plus, visitez le www.stingray.com .



Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :



Mathieu Péloquin

Vice-président principal, marketing et communications

Stingray

mpeloquin@stingray.com

1 514 664-1244, poste 2362

