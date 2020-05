Avis aux médias - COVID-19 - La Ville de Montréal annoncera de nouvelles mesures pour soutenir les commerçants et les entrepreneurs montréalais





MONTRÉAL, le 7 mai 2020 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, et le responsable du développement économique et commercial et du design au sein du comité exécutif, Luc Rabouin, annonceront de nouvelles mesures pour aider les commerçants et les entrepreneurs montréalais à traverser la crise causée par la pandémie de la COVID-19.

La mairesse Valérie Plante et Luc Rabouin réagiront également aux recommandations émises au terme de la consultation publique sur les locaux vacants.

Date : Le jeudi 7 mai 2020



Heure : 15 h



Lieu : Hall d'honneur

Hôtel de ville (édifice Lucien-Saulnier)

155, rue Notre-Dame Est, Montréal

Le point de presse sera diffusé en Facebook live ( https://www.facebook.com/MTL.ValeriePlante/ ) et les médias qui participent à distance pourront envoyer leurs questions par message texte à l'attachée de presse de la mairesse, Geneviève Jutras.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 7 mai 2020 à 11:57 et diffusé par :