Un vidéoclip en hommage aux travailleurs et bénévoles





Les droits d'auteur de la chanson seront remis aux Marmitons de Mercier

MERCIER, QC, le 7 mai 2020 /CNW Telbec/ - Afin de rendre hommage aux travailleurs et aux bénévoles qui soutiennent notre communauté, la Ville de Mercier a publié un vidéoclip sur ses plateformes de réseaux sociaux.

Écrite, composée et interprétée par l'artiste Mercerois Patrick Lalonde, la chanson souligne efforts et réalisations des bénévoles et travailleurs depuis le début de la pandémie de la COVID-19. La pièce musicale est illustrée par des images d'élus, de travailleurs et de bénévoles faisant circuler l'emblématique arc-en-ciel accompagné de la mention « Ça va bien aller! »

« Il était important pour nous de remercier tous ceux qui contribuent à la santé, à la sécurité et au maintien de la qualité de vie des citoyens de Mercier depuis le début de cette crise. Cette vidéo traduit parfaitement à quel point Mercier est une communauté engagée et solidaire », a mentionné la mairesse de Mercier, Lise Michaud.

D'ailleurs, toutes les redevances générées par les droits d'auteur de cette chanson seront remises aux Marmitons de Mercier, un organisme créé en mars dernier pour offrir gratuitement des repas aux citoyens de Mercier affectés par la crise du coronavirus.

La vidéo est disponible :

Sur la page Facebook de la Ville de Mercier : https://www.facebook.com/VilledeMercier/

Sur YouTube : https://youtu.be/X0Nv789v23c

SOURCE Ville de Mercier

Communiqué envoyé le 7 mai 2020 à 11:55 et diffusé par :