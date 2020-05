La CSN déplore le manque de protection des travailleurs vulnérables et la confusion du gouvernement à cet égard





MONTRÉAL, le 7 mai 2020 /CNW Telbec/ - La CSN déplore vivement la confusion généralisée à l'égard des travailleuses et des travailleurs de 60 ans et plus ainsi que des personnes vulnérables dans un contexte de déconfinement, qui semble de plus en plus improvisé. La centrale syndicale exige du gouvernement des consignes claires à l'endroit des employeurs, notamment dans le secteur public, afin que tout soit mis en oeuvre pour protéger leur santé et leur sécurité.

«?Lundi, François Legault indiquait que toute personne âgée de 60 ans et plus devait demeurer confinée. Hier, la vice-première ministre déclarait que celles-ci sont aptes à retourner au travail. Rien pour rassurer les travailleuses et les travailleurs?», dénonce Jacques Létourneau. Le président de la CSN rappelle que les directives du ministère de l'Éducation en date de vendredi dernier étaient claires à cet égard, avant qu'elles ne soient changées du tout au tout mercredi matin.

«?Malgré les appels à la flexibilité et à l'ouverture lancés par le premier ministre, la confusion règne au sein des établissements de santé, d'éducation et de services de garde, constate Jacques Létourneau. Qu'il s'agisse d'une travailleuse enceinte ou d'une personne immunosupprimée ou à la santé fragile en raison de son âge, c'est une bataille de tous les instants pour exiger d'être retiré du milieu de travail. La confusion qui règne au sein du Conseil des ministres n'aide en rien cette situation.?»

«?Nous ne voulons pas prêter de mauvaises intentions au gouvernement, de poursuivre M. Létourneau. Mais devant la confusion des messages et les changements de cap du gouvernement, on se demande si le déconfinement des écoles et des services de garde n'est pas d'abord au service d'une relance économique précipitée, et ce, au détriment de la santé et de la sécurité de la population.?»

La CSN exige ainsi du gouvernement qu'il transmette une consigne claire aux employeurs du secteur public et également à ceux du secteur privé. Toute personne craignant pour sa santé ou sa sécurité devrait pouvoir être exclue de son milieu de travail. Pour la CSN, le libre arbitre des employeurs locaux, qui a clairement démontré ses limites et ses contradictions, doit cesser.

Fondée en 1921, la CSN regroupe 300?000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec.

SOURCE CSN

Communiqué envoyé le 7 mai 2020 à 11:40 et diffusé par :