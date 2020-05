Statistiques du Groupe TMX sur le financement par actions en avril 2020





Bourse de Toronto et Bourse de croissance TSX

TORONTO, le 7 mai 2020 /CNW/ - Le Groupe TMX a annoncé aujourd'hui les résultats de l'activité de financement à la Bourse de Toronto et à la Bourse de croissance TSX pour le mois d'avril 2020.

En avril 2020, la TSX a accueilli 6 nouveaux émetteurs, comparativement à 10 le mois précédent et à 3 en avril 2019. Les nouvelles inscriptions comptent 4 fonds négociés en bourse, 1 société d'investissement à capital fixe et 1 société du secteur des sciences de la vie. Le total du financement réuni en avril 2020 a diminué de 83 % par rapport au mois précédent et de 78 % par rapport à avril 2019. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en avril 2020 s'est établi à 18, comparativement à 42 le mois précédent et à 33 en avril 2019.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le nombre d'opérations facturées à la TSX, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.tmx.com/resource/en/440

En avril 2020, la TSX a accueilli 1 nouvel émetteur - une société minière - comparativement à 5 le mois précédent et à 10 en avril 2019. Le total du financement réuni en avril 2020 a diminué de 42 % par rapport au mois précédent et de 67 % par rapport à avril 2019. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en avril 2020 s'est établi à 80, comparativement à 105 le mois précédent et à 133 en avril 2019.

Les statistiques de négociation consolidées du Groupe TMX d'avril 2020 peuvent être consultées au www.tmx.com.

Bourse de Toronto



Avril 2020 Mars 2020 Avril 2019 Émetteurs inscrits 1 599 1 597 1 555 Nouveaux émetteurs inscrits 6 10 3 PAPE 5 9 0 Émetteurs provenant de la TSXV 1 0 2 Émissions inscrites 2 250 2 252 2 196 Financement réuni dans le cadre de PAPE 31 935 921 $ 2 001 575 000 $ 0 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 437 401 403 $ 321 123 203 $ 1 437 217 936 $ Financement supplémentaire 0 $ 418 175 000 $ 692 501 529 $ Total du financement réuni 469 337 324 $ 2 740 873 203 $ 2 129 719 465 $ Nombre total d'opérations de financement 18 42 33 Capitalisation boursière des émissions inscrites 2 798 104 415 577 $ 2 518 185 612 709 $ 3 075 709 072 762 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2020 2019 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 55 55 s.o. PAPE 49 48 +2,1 Émetteurs provenant de la TSXV 5 6 -16,7 Financement réuni dans le cadre de PAPE 3 253 919 171 $ 554 179 260 $ +487,2 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 4 407 044 453 $ 5 888 763 480 $ -25,2 Financement supplémentaire 913 865 068 $ 1 909 752 329 $ -52,1 Total du financement réuni 8 574 828 692 $ 8 352 695 069 $ +2,7 Nombre total d'opérations de financement 161 162 -0,6 Capitalisation boursière des émissions inscrites 2 798 104 415 577 $ 3 075 709 072 762 $ -9,0

Bourse de croissance TSX **



Avril 2020 Mars 2020 Avril 2019 Émetteurs inscrits 1 920 1 933 1 951 Nouveaux émetteurs inscrits 1 5 10 PAPE 0 5 9 Émetteurs passés à la TSX 1 0 2 Émissions inscrites 2 001 2 015 2 034 Financement réuni dans le cadre de PAPE 0 $ 1 410 000 $ 11 031 206 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 0 $ 104 232 340 $ 119 083 744 $ Financement supplémentaire 143 978 370 $ 142 755 538 $ 309 357 280 $ Total du financement réuni 143 978 370 $ 248 397 878 $ 439 472 230 $ Nombre total d'opérations de financement 80 105 133 Capitalisation boursière des émissions inscrites 38 944 963 263 $ 33 075 791 357 $ 50 693 125 592 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2020 2019 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 15 27 -44,4 PAPE 12 25 -52,0 Émetteurs passés à la TSX 5 6 -16,7 Financement réuni dans le cadre de PAPE 54 488 250 $ 28 304 556 $ +92,5 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 380 232 379 $ 266 068 768 $ +42,9 Financement supplémentaire 811 061 240 $ 961 382 758 $ -15,6 Total du financement réuni 1 245 781 869 $ 1 255 756 082 $ -0,8 Nombre total d'opérations de financement 433 434 -0,2 Capitalisation boursière des émissions inscrites 38 944 963 263 $ 50 693 125 592 $ -23,2

** Comprend NEX (ne s'applique pas aux nouveaux émetteurs inscrits, aux PAPE et aux financements réunis dans le cadre de PAPE).

(1) Les placements secondaires comprennent les émissions d'actions sur le capital autorisé et les reclassements au moyen de prospectus.

Le Groupe TMX ne garantit ni l'exhaustivité ni l'exactitude de l'information présentée. Les renseignements contenus dans le présent communiqué sont fournis à titre informatif seulement, et vous acceptez de ne pas vous y fier à des fins de négociation ou d'activités d'affaires ou de nature financière. En utilisant le présent communiqué, vous reconnaissez expressément que le Groupe TMX ne peut être tenu responsable des erreurs ou des inexactitudes qu'il pourrait contenir.

Le Groupe TMX souhaite la bienvenue aux nouvelles sociétés inscrites en avril 2020 :

Bourse de Toronto

Nom de l'émetteur Symbole Accelerate Arbitrage Fund ARB iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF XCSR iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF XDSR iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF XUSR The Bitcoin Fund QBTC.U Valens GroWorks Corp. VLNS

Bourse de croissance TSX

Nom de l'émetteur Symbole Fosterville South Exploration Ltd. FSX

