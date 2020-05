COVID-19 - Montréal annonce la reprise en mode virtuel de certaines de ses activités de participation publique





MONTRÉAL, le 7 mai 2020 /CNW Telbec/ - Dans la foulée de la reprise graduelle de ses chantiers à partir du 11 mai prochain, Montréal annonce le retour progressif de certaines de ses activités de participation publique, notamment les séances d'information et de consultation. Le tout, en respect avec les normes sanitaires en vigueur et dans un contexte où Montréal souhaite échanger avec la population et lui permettre de s'exprimer sur le cadre bâti, les projets d'aménagement montréalais ainsi que sur d'autres questions liées aux responsabilités de la municipalité.

Pour l'instant, les démarches de participation publique se tiendront sous forme virtuelle dans une approche visant l'accessibilité à toutes et tous. Des mesures complémentaires seront testées afin de permettre au plus grand nombre de citoyens et de citoyennes d'exprimer leur point de vue, et ce, sans que cela n'implique leur déplacement ou rassemblement. En effet, les activités de participation publique en personne demeurent suspendues jusqu'à nouvel ordre, et ce, conformément aux décrets et arrêtés gouvernementaux applicables.

Par ailleurs, conformément à l'arrêté ministériel 2020-008, certaines assemblées publiques de consultation prescrites par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme pourront être remplacées par une consultation écrite si elles se rattachent à un acte désigné comme prioritaire par un vote à la majorité des deux tiers des voix des membres du conseil.

