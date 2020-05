Des mesures audacieuses pour propulser des milieux de vie actifs et sécuritaires dans Rosemont-La Petite-Patrie





Création de neuf milieux de vie à l'image des superblocs de Barcelone

Des rues locales sans trafic de transit favorables au jeu libre et aux rues écoles

Vision Vélo : 50 km de nouvelles voies cyclables dès cet été

MONTRÉAL, le 7 mai 2020 /CNW Telbec/ - Pour répondre aux besoins grandissants en matière de mobilité active à l'heure de la distanciation physique, l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie déploie un projet pilote inédit visant à créer neuf milieux de vie répartis sur l'ensemble de son territoire où la place de la voiture sera significativement réduite au profit d'espaces piétons, de jeux et de rencontres.

Neuf milieux de vie à priorité piétonne

L'Arrondissement s'inspire de Barcelone en déployant neuf « Superblocs » sur son territoire. Ce concept met en place un aménagement qui force la circulation de transit sur les rues artérielles entourant un milieu de vie et rend uniquement possible la circulation locale sur les rues à l'intérieur de celui-ci. Ce type d'aménagement permet ainsi aux rues locales d'offrir plus d'espaces sécuritaires aux usagers actifs. Ces derniers peuvent déambuler plus librement et en toute sécurité afin de profiter des parcs, des écoles, des services et commerces essentiels à pieds et à vélo dans un rayon de 500 mètres.

« Ce modèle d'aménagement urbain unique, adapté à la réalité de notre territoire, permet à l'approche du déconfinement d'explorer la diversité d'usages de nos rues et d'expérimenter un partage de la voie publique plus harmonieux et favorable aux piétons ainsi qu'aux familles », explique le maire de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, François William Croteau.

Des aménagements transitoires incluant de la signalisation aux abords des rues locales et des milieux de vie seront déployés dans les prochains jours pour rapidement adapter la voie publique des secteurs visés et ainsi garantir la cohabitation sécuritaire de l'ensemble des usagers. Ces aménagements seront ajustés et bonifiés en cours de route en fonction des expériences et observations tirées de ce projet pilote.

Des rues écoles et favorables au jeu libre

En freinant la circulation de transit sur l'ensemble des rues locales du quartier, on ouvre la rue aux familles et les projets de jeu libre pourront plus facilement voir le jour. Le conseil d'arrondissement votera une modification réglementaire pour permettre le jeu libre sur les rues du quartier.

Dès le retour partiel à l'école, les enfants et leurs parents, tout comme l'ensemble de la communauté scolaire, pourront également profiter de la piétonnisation des rues adjacentes aux écoles situées sur des rues locales lors des heures d'entrée et de sortie des classes. Ce concept de rue école unique permettra des déplacements plus sécuritaires pour les élèves. « Avec l'arrivée du beau temps, pour éviter que les parcs ne soient pris d'assaut, on repense le partage de l'espace public pour s'assurer que les enfants qui n'ont pas accès à une ruelle, à une cour arrière puissent profiter d'espaces de jeu sur rues, explique le maire. On veut également leur offrir un environnement sécuritaire à la rentrée des classes et les inciter à opter pour le vélo ou la marche pour aller à l'école et en revenir. Ainsi, en rééquilibrant le partage de l'espace public partout dans Rosemont-La Petite-Patrie plutôt qu'uniquement sur quelques artères, on multiplie les occasions permettant aux enfants d'investir l'espace public en toute sécurité. »

Des parcours piétons sécuritaires sur l'ensemble du territoire

Ces mesures s'ajoutent aux six corridors piétons récemment déployés par l'Arrondissement sur les artères commerciales et dans les lieux stratégiques du quartier pour faciliter les déplacements actifs, dans le respect des règles de distanciation. Les Rosepatriens et Rosepatriennes pourront ainsi profiter de véritables parcours sécuritaires sur l'ensemble du territoire permettant l'accès aux services essentiels, l'activité physique, le jeu et les rapprochements sociaux sur les rues locales.

L'Arrondissement travaille de concert avec la Ville de Montréal sur d'autres mesures qui permettront aux citoyens de pouvoir mieux profiter de l'espace public tout en respectant les règles de distanciation physiques au cours des prochains mois.

La Vision Vélo en vitesse supérieure

L'Arrondissement se prépare également à accueillir un nombre accru de cyclistes dans ses rues et passe à la vitesse supérieure du déploiement de sa Vision Vélo avec l'ajout de plus de 50 km de nouvelles voies cyclables incluant :

L'aménagement dès cet été de pistes protégées sur les rues de Bellechasse et Saint-Zotique Est pour renforcer la connexion aux pistes nord-sud ainsi qu'au Réseau express vélo (REV).

La mise à sens unique d'une partie de ces rues pour sécuriser les déplacements actifs.

Le déploiement graduel de pistes cyclables sur plusieurs rues locales et artérielles du quartier dont Saint-Urbain , Masson, Laurier , Dandurand pour fluidifier les déplacements à vélo vers les pôles générateurs de déplacements et les autres quartiers.

« Partout dans le monde, les villes aménagent actuellement des pistes cyclables provisoires afin d'encourager leurs résidents à circuler en vélo pour leurs déplacements quotidiens, l'option de mobilité idéale pour respecter la distanciation physique. Les Rosepatriens et Roseptriennes peuvent déjà compter sur un réseau cyclable sécuritaire, convivial et connecté aux pôles d'activités du quartier. La bonification de notre réseau cyclable tout comme l'apaisement des rues artérielles fera du vélo un moyen de transport encore plus attrayant et sécuritaire en vue du déconfinement », conclut le maire.

