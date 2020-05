La norme Entreprise en santé révisée désormais reconnue norme nationale du Canada





QUÉBEC, le 7 mai 2020 /CNW Telbec/ - Alors que les besoins en santé et mieux-être sont plus criants que jamais à l'échelle planétaire, le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) et le Groupe entreprises en santé (Groupe ES) sont fiers de dévoiler la nouvelle édition de la norme Entreprise en santé, maintenant reconnue norme nationale du Canada par le Conseil canadien des normes. Un nombre grandissant d'entreprises et d'organisations pourront tirer profit de ses effets positifs sur le recrutement et la mobilisation du personnel.

La norme Entreprise en santé - Prévention, promotion et pratiques organisationnelles favorables à la santé et au mieux-être en milieu de travail (CAN/BNQ 9700-800/2020), une initiative du Groupe ES et une réalisation du BNQ, demeure la seule à l'échelle mondiale à offrir aux employeurs une démarche volontaire et structurée pour créer et maintenir des milieux de travail favorables à la santé et au mieux-être. Elle peut être utilisée avec d'autres normes plus spécifiques en matière de santé et de mieux-être au travail.

Douze ans après la première publication, Entreprise en santé est maintenant reconnue norme nationale du Canada et devient ainsi la norme canadienne officielle dans son domaine. Cette désignation confirme sa pertinence et la rend encore plus attrayante à l'échelle canadienne et internationale.

L'application des bonnes pratiques détaillées dans la norme Entreprise en santé favorise le recrutement et la fidélisation des meilleurs talents, l'amélioration de la santé des travailleurs et une diminution des coûts liés à l'absentéisme et à l'invalidité. Les entreprises et les organisations participantes bénéficient d'un avantage concurrentiel et sont plus performantes.

« Alors que notre monde est ébranlé par une pandémie qui touche autant la santé mentale que physique, il est devenu plus important que jamais pour les entreprises de se doter de bonnes pratiques et d'adopter une démarche structurée afin d'assurer la santé et le mieux-être de leurs employés. Ce faisant, elles font preuve de responsabilité sociale et contribuent à diminuer la facture des soins de santé », souligne Roger Bertrand, président fondateur du Groupe ES, économiste réputé et ancien ministre délégué à la Santé, aux Services sociaux, à la Protection de la jeunesse et à la Prévention (2002-2003).

« La reconnaissance et la popularité de la norme Entreprise en santé consacrent le leadership du Québec en matière de santé et de mieux-être au travail. Les entreprises et les organisations ont accès à un cadre de référence rigoureux et éprouvé qui leur permet d'améliorer leurs pratiques et de se distinguer, peu importe leur taille ou leur secteur d'activité », ajoute Jean Rousseau, directeur principal du BNQ.

La certification Entreprise en santé, offerte par le BNQ, permet aux entreprises et aux organisations de faire reconnaître par un tiers indépendant les efforts déployés. Grâce à la marque de certification Entreprise en santé, dont l'image a été renouvelée, elles peuvent communiquer efficacement leur engagement envers la santé du personnel et leur conformité à la norme.

La nouvelle édition du protocole de certification et les modalités de transition pour les entreprises déjà certifiées ou en voie de l'être seront publiés dans les prochains jours. Des documents explicatifs sont également disponibles pour celles qui voudraient adhérer à la certification.

La norme Entreprise en santé et le protocole de certification peuvent être téléchargés gratuitement, en version française et anglaise, à l'adresse https://www.bnq.qc.ca/fr/certification/sante-au-travail/entreprise-en-sante.html

La révision de la norme a été rendue possible grâce au soutien financier de: Mouvement Desjardins, Lundbeck, Canada Vie et le ministère de la Sante? et des Services sociaux.

À propos du BNQ

Le Bureau de normalisation du Québec, une unité d'affaires d'Investissement Québec, est l'organisme de référence pour les normes et la certification au Québec depuis 1961. Il développe des normes consensuelles et des protocoles de certification en conformité avec les règles de l'Organisation internationale de normalisation (ISO). Le BNQ est accrédité par le Conseil canadien des normes. Pour plus d'information sur le BNQ : www.bnq.qc.ca.

À propos de Groupe entreprises en santé

Le Groupe entreprises en santé est un leader du mouvement santé et mieux-être en entreprise. Depuis 2004, il appuie hauts dirigeants et gestionnaires dans l'intégration des meilleures pratiques en santé et mieux-être en milieu de travail. Ce faisant, il contribue à la santé globale (physique et psychologique) des travailleurs et stimule la performance des entreprises, participant ainsi activement à la vitalité de l'économie québécoise. Pour obtenir plus de renseignements, ou devenir membre de la communauté entreprise en santé, visitez le site groupeentreprisesensante.com ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

