Contribuer à un avenir durable en collaboration avec nos clients, nos employés et nos collectivités





VANCOUVER, le 7 mai 2020 /CNW/ - Aujourd'hui plus que jamais, la croissance à long terme dépend de l'acquisition de compétences, de l'innovation commerciale et des solutions mises de l'avant. La Déclaration sur les responsabilités envers la collectivité de 2019 de la Banque HSBC Canada, maintenant en ligne à l'adresse https://www.about.hsbc.ca/fr-ca/hsbc-in-canada/community, décrit nos activités commerciales et caritatives pour soutenir le financement durable et les compétences de l'avenir dans les collectivités que nous servons.

Faits saillants de 2019

Nous avons facilité l'accès de plus de 126 000 personnes à des programmes communautaires et soutenu 455 entreprises dans leur croissance ou dans la mise en place de pratiques durables grâce à des investissements dans la collectivité.





La Banque s'est classée parmi les 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada , selon Corporate Knights.





, selon Corporate Knights. Nous avons été reconnus comme l'un des meilleurs employeurs pour la diversité au Canada .





. Nos employés ont consacré plus de 1 100 heures à de la formation sur le développement durable.

«C'est dans des moments comme ceux que nous vivons que nous réalisons combien il est important de s'aider les uns les autres. Qu'il s'agisse de trouver de nouvelles façons de soutenir nos employés et nos clients ou d'aider les personnes les plus vulnérables de la société par l'entremise des organismes de bienfaisance auxquels nous sommes associés, nous sommes fiers du travail que nous accomplissons pour faciliter concrètement la vie des Canadiens, explique Sandra Stuart, présidente et chef de la direction, Banque HSBC Canada.»

Collectivité

En 2019, la HSBC a donné plus de 4 millions de dollars canadiens à des organismes communautaires. Grâce à ces dons, des personnes et des entreprises partout au Canada ont pu accéder à un vaste éventail de programmes axés sur les compétences de l'avenir et le financement durable.

L'un de ces partenariats s'est fait dans le cadre du programme de littératie d'ABC Alpha pour la vie Canada. Avec le soutien de la HSBC, ABC Alpha pour la vie a réorienté le programme L'alphabétisation familiale d'abord de la HSBC pour mettre l'accent sur la littératie financière au sein des familles. Près de 12 000 personnes ont assisté aux ateliers en personne, et plus de 85 000 Canadiens d'un océan à l'autre ont eu accès au matériel d'apprentissage.

Nos employés

La HSBC s'efforce de créer un milieu de travail ouvert à la diversité. Comptant un nombre égal d'hommes et de femmes au sein de notre conseil d'administration et de notre comité de direction et avec près de la moitié de nos employés faisant partie d'une minorité visible, nous sommes fiers de notre approche inclusive en matière d'emploi. En 2019, le gouvernement fédéral a reconnu les accomplissements de la Banque, pour la quatrième année consécutive, en lui remettant un prix pour l'équité en matière d'emploi.

Nous mettons tout en oeuvre pour que la HSBC offre un milieu de travail où les employés sont estimés et respectés, peu importent leur âge, leur sexe, leur orientation ou identité sexuelle, leur ethnie, leur religion, leurs capacités physiques ou toute autre différence personnelle. Nous savons qu'il reste encore beaucoup à faire et nous continuons de bâtir un bassin important et diversifié de futurs leaders, prêts à prendre la relève pour assurer notre croissance.

Nos activités

En 2019, nous avons continué d'investir pour faire en sorte que nos clients profitent de services bancaires plus simples, plus rapides et plus sécuritaires et qu'ils disposent des outils financiers dont ils ont besoin pour réaliser leurs ambitions. Voici des exemples de nouvelles initiatives :

Nous offrons aux nouveaux clients entreprises un processus d'accueil simplifié.





Pepper, le charmant robot humanoïde social, permet aux employés des succursales de consacrer plus de temps à nos clients.





Du nouveau contenu de formation sur les placements et la gestion de patrimoine est accessible par l'entremise de notre Centre d'information sur les placements et distribué directement à nos clients.

Nous avons aussi autorisé du financement par emprunt d'une valeur de plus de 73 milliards de dollars pour près de 10 000 entreprises canadiennes de toutes tailles, et octroyé 1,3 milliard de dollars américains en financement durable pour aider nos clients à faire la transition vers une économie à faibles émissions de carbone.

Notre soutien dans le cadre de la COVID-19

Nous offrons plus de souplesse à nos clients dans cette situation sans précédent, en aidant les entreprises à gérer leur cycle de fonds de roulement et à ajuster leurs chaînes d'approvisionnement, et en soutenant les particuliers grâce à des programmes d'allègement financier. Nous avons aussi annoncé récemment un don de 500 000 $ pour assurer la sécurité alimentaire des personnes les plus vulnérables, notamment par l'achat en vrac et la distribution d'aliments et le soutien aux organismes communautaires qui offrent des subventions aux familles en situation d'insécurité alimentaire, et assurer l'accès aux services sociaux essentiels pour ceux et celles qui en ont le plus besoin.

Les détails de nos efforts pour aider les Canadiens touchés par la COVID-19 seront communiqués dans notre rapport de l'an prochain.

À propos de la Banque HSBC Canada

La Banque HSBC Canada, filiale de la société HSBC Holdings plc, est le chef de file des banques internationales au pays. Nous aidons des entreprises et des particuliers partout au Canada à faire des affaires et à gérer leurs finances à l'échelle mondiale par l'entremise de trois secteurs d'activité mondiaux, soit les services aux entreprises, les services bancaires internationaux et marchés, et les services de gestion de patrimoine et services bancaires aux particuliers. Le Groupe HSBC est l'un des plus importants groupes de services bancaires et financiers au monde, dont les actifs totalisaient 2 715 G$US au 31 décembre 2019. Fort d'une technologie de pointe, le Groupe HSBC sert des clients du monde entier dans 64 pays et territoires en Europe, en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.



Pour en savoir plus, consultez le site www.hsbc.ca ou suivez-nous sur Twitter à @hsbc_ca ou sur Facebook à @HSBCCanada

SOURCE HSBC Bank Canada

Communiqué envoyé le 7 mai 2020 à 10:47 et diffusé par :