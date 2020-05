SPI Santé Sécurité fait l'acquisition d'Envirosafety - Le leader en santé sécurité renforce son offre et son expertise dans l'Ouest canadien





BLAINVILLE,QC, le 7 mai 2020 /CNW Telbec/ - C'est avec fierté que SPI Santé Sécurité fait l'annonce d'une entente conclue avec Envirosafety, entreprise reconnue par la qualité de son offre en matière de services, formations et équipements de santé et sécurité située à Burnaby en Colombie-Britannique.

Depuis sa fondation en 2003 par Mike Orchison et Steve Johnson, gestionnaires passionnés et expérimentés en santé sécurité, Envirosafety s'est taillée une place importante dans le domaine auprès d'entreprises de toutes tailles. Avec maintenant près de 20 ans d'expérience dans l'industrie, Envirosafety s'engage à fournir à ses clients des solutions rapides et conformes.

En plus de son offre d'équipements, de services et de consultation, Envirosafety détient un centre de formation intérieur permettant d'offrir des formations pratiques et des simulations en espace clos et en travail en hauteur. Ces installations proposent un lieu de formation sans les limitations des environnements extérieurs.

Envirosafety continuera d'être dirigée par M. Mike Orchison, qui a su au cours des dernières années développer une entreprise prospère et une équipe d'experts chevronnés.

« M. Orchison a démontré un dévouement exceptionnel envers ses clients par ses compétences et son éthique au travail inégalé. Avec l'aide de son équipe, ils ont su développer une compagnie solide et profitable qui rejoint les valeurs fondamentales de SPI » de mentionner Kim Levesque, chef de l'exploitation de SPI Santé Sécurité.

« C'est avec engouement que nous nous associons à SPI Santé Sécurité dans l'intention de continuer à offrir une expérience client exceptionnelle vers la prévention des accidents au travail. L'engagement de SPI envers la santé sécurité, la qualité du service et la compréhension des enjeux de leurs clients, démontrent la collaboration naturelle de nos deux entreprises » d'ajouter Mike Orchison.

À propos de SPI Santé Sécurité

Fondée en 1972, SPI Santé Sécurité est un chef de file canadien en matière de produits et de services liés à la santé et à la sécurité au travail. SPI Santé Sécurité vous accompagne dans vos défis SST en vous proposant des solutions à la fois complètes et spécialisées qui englobent les équipements et services techniques, les services de protection incendie, les services-conseils et les formations.

