Le Conseil des arts et des lettres du Québec remet 10 000 $ à Marie-Ève Thuot, lauréate du Prix des libraires, catégorie Roman-Nouvelles-Récit

MONTRÉAL, le 7 mai 2020 /CNW Telbec/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec est heureux de remettre un montant de 10 000 $ à Marie-Ève Thuot, lauréate du Prix des libraires du Québec 2020 dans la catégorie Roman-Nouvelles-Récit, pour son livre La trajectoire des confettis, paru aux Éditions Les Herbes rouges. Le prix a été annoncé aujourd'hui de manière virtuelle par l'Association des Libraires du Québec.

« C'est avec grand plaisir que le Conseil s'allie à l'Association des Libraires du Québec en remettant un montant de 10 000 $ à Marie-Ève Thuot, lauréate de la catégorie Roman-Nouvelles-Récit. Je tiens à féliciter cette autrice pour l'indéniable qualité de ce premier livre, qui ouvre assurément la voie à une brillante carrière littéraire. »

- Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du Conseil.

Résumé du livre La trajectoire des confettis

2015 - Un barman montréalais ayant fait voeu de chasteté s'intéresse malgré lui à une cliente qui s'appelle tantôt Oscara, tantôt Fanny ou Cléopâtre.

1999 - Sous la pluie de bonbons d'une piñata, un adolescent tombe amoureux de sa tante.

1899 - Au nord des États-Unis, dans un village reculé, un pasteur récite à ses fidèles des passages salaces de la Bible.

2027 - Trois jeunes femmes se moquent en secret du gourou de leur groupe extinctionniste.

Quelque chose ne colle pas, n'a jamais collé dans le rapport entre sexe, amour et procréation. Des générations de personnages, coincés par les normes sociales, testent tour à tour les limites de la décence. Mais entre le tabou et l'acceptable, la frontière n'est pas aussi claire qu'on aimerait le croire. Pas plus qu'entre la vérité et le mensonge... La trajectoire des confettis dépeint un monde en dripping : gouttes de peinture et confettis tombés au hasard s'assemblent en un tableau chamarré. Entreprise vaste et captivante, ce livre déchiquette le grand cliché des romans d'amour, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants.

Marie-Ève Thuot, née en 1980, a grandi à Saint-Jean-sur-Richelieu. Elle vit à Montréal où elle poursuit, après des études en composition musicale et en musicologie, un doctorat en littérature comparée. Elle s'intéresse notamment aux imaginaires de la fin du monde. Avec La trajectoire des confettis, elle signe son premier livre.

Source : Les Herbes rouges

Les Finalistes

Les finalistes à ce prix étaient Louis Carmain (Les Offrandes), Pierre Samson (Le Mammouth), Élise Turcotte (L'apparition du chevreuil) et Audrée Wilhelmy (Blanc résine).

Soutenir l'excellence

Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion et le rayonnement au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créateurs dont les réalisations se distinguent par leur qualité et leur rayonnement.

Le Prix des Libraires

Créé en 1994, le Prix des libraires du Québec joue un rôle important de reconnaissance de la littérature et de promotion de la lecture. Il fait reconnaître le rôle du libraire, qui consiste à guider et à stimuler son client sur le terrain de la curiosité, de la connaissance et de la culture en général et il encourage la fréquentation des librairies. Cette célébration annuelle, organisée par l'Association des libraires du Québec, se veut un hommage aux auteur.trice.s, dont l'oeuvre a marqué l'imaginaire des libraires au cours de l'année par son originalité et sa qualité littéraire. Le prix compte six catégories : Roman-Nouvelles-Récit, Bande dessinée, Essai, Poésie, Jeunesse et nouvellement cette année la Bande dessinée Jeunesse.

