Les pharmacies I.D.A, Guardian, Medicine Shoppe et Remedy'sRx concluent un partenariat avec Tia Health afin d'offrir des services virtuels en matière de soins





MISSISSAUGA, ON, le 7 mai 2020 /CNW/ - Les pharmacies I.D.A., Guardian, Medicine Shoppe et Remedy'sRx sont heureuses d'annoncer un nouveau partenariat avec Tia Health afin d'offrir des soins virtuels aux patients et aux clients. En plus de fournir des services améliorés aux patients en matière de soins, le partenariat facilitera l'accès à la livraison et à la cueillette de médicaments d'ordonnance auprès de plus de 2 000 pharmacies I.D.A., Guardian, Medicine Shoppe et Remedy'sRx.

« Les Canadiens recherchent un accès simple, sûr et fiable aux soins virtuels et à la télémédecine », a déclaré Rebecca McKillican, chef de la direction, Commerce de détail, chez McKesson Canada. « En collaboration avec Tia Health, nous nous efforçons d'offrir à nos clients et à nos patients une plateforme conviviale donnant accès à des solutions de soins innovantes ».

Les résidents de l'Ontario, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique peuvent bénéficier d'un accès gratuit aux services de soins de santé virtuels grâce à une carte santé valide. Pour les résidents des autres provinces, Tia Health propose les prix les plus bas au Canada.

« L'annonce d'aujourd'hui permet à davantage de patients de bénéficier de la continuité des soins offerte par la plateforme de Tia Health, alors que nous travaillons ensemble pour améliorer la qualité et l'accès aux soins », a indiqué David Del Balso, chef de la direction de Tia Health. « Avec I.D.A., Guardian, Medicine Shoppe et Remedy'sRx, nous serons en mesure de fournir des soins complets aux Canadiens, dans le confort et la sécurité de leur foyer ».

Les patients d'I.D.A., Guardian, Medicine Shoppe et Remedy'sRx peuvent accéder à Tia Health sur guardian-ida-pharmacies.ca, medicineshoppe.ca ou remedys.ca.

À propos de Guardian et I.D.A. : Les pharmacies Guardian et I.D.A. sont détenues et exploitées par des pharmaciens indépendants dont la priorité est d'offrir des soins exemplaires à leurs patients. Ensemble, Guardian et I.D.A. occupent le paysage de la pharmacie canadienne depuis près de 85 ans. Elles partagent une vision commune de devenir les pharmacies de quartier par excellence. Les pharmacies I.D.A. fournissent des soins exceptionnels à leurs patients depuis 1932, année à laquelle l'Independent Duggists' Alliance (I.D.A.) s'est établie au Canada. La bannière Guardian, quant à elle, a été fondée en 1964 avec le même engagement inébranlable envers la profession. Au fil des ans, elles ont gagné la confiance de leurs patients et se sont mérité leur loyauté indéfectible. Chez Guardian et I.D.A., nous donnons à nos patients les moyens de vivre une vie active et en santé grâce à notre approche personnalisée, bienveillante et holistique en matière de soins. Avec plus de 900 pharmacies d'un océan à l'autre, Guardian et I.D.A. vous invitent à découvrir ce qui rend la pharmacie indépendante unique en son genre.

À propos de Medicine Shoppe : Les pharmacies Medicine Shoppe offrent aux Canadiens des soins de santé inégalés, hautement personnalisés et empreints de compassion, depuis 25 ans. Chez Medicine Shoppe, votre santé est au coeur de nos préoccupations. « Votre santé. Notre priorité. » est plus qu'un slogan; ces mots reflètent la raison d'être de nos pharmaciens propriétaires et ce qui les motive à exercer leur profession sous la bannière Medicine Shoppe. D'un océan à l'autre, les patients choisissent les pharmacies Medicine Shoppe, car ils savent qu'ils auront accès à des produits et des services axés sur la santé, offerts dans un environnement chaleureux et invitant. En visitant l'une des quelque 200 pharmacies indépendantes près de chez vous, vous découvrirez ce qui distingue Medicine Shoppe.

À propos de Remedy'sRx : Les pharmacies Remedy'sRx sont détenues et exploitées par des pharmaciens indépendants qui s'investissent chaque jour auprès de leurs patients afin de leur offrir des soins exemplaires et de leur accorder une attention particulière, inégalée par les grandes chaînes. Grâce aux liens durables qu'ils tissent avec la communauté, nos pharmaciens sont reconnus pour leur capacité à dépasser toutes les attentes de la clientèle. Chez Remedy'sRx, nous offrons des soins personnalisés, holistiques et prodigués avec compassion, afin que les patients puissent vivre une vie active et en santé. Faites l'expérience de l'ambiance chaleureuse d'une pharmacie Remedy'sRx.

À propos de Tia Health : Tia Health est une plateforme de télémédecine de premier plan qui transforme la prestation des soins de santé au Canada. Grâce à la plateforme Tia Health, les Canadiens peuvent recevoir des soins médicaux de haute qualité, où qu'ils soient et sur n'importe quel appareil. Par l'entremise de vidéoconférences et de consultations téléphoniques avec des médecins, les patients peuvent recevoir des conseils médicaux, des références, des réquisitions, des ordonnances et bien plus encore, dans le confort de leur foyer. Pour en savoir davantage, consultez le site de Tia Health à l'adresse https://tiahealth.com.

