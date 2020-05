Francesco Reza Safavi atteint l'équivalent de l'Everest à Singapour, sans air conditionné, au profit d'oeuvres caritatives





SINGAPOUR, 7 mai 2020 /PRNewswire/ -- Une somme de 29 030 USD (soit la hauteur du Mont Everest en pieds) a été recueillie pour des oeuvres caritatives par Francesco Reza Safavi, le Président de la Safavi Philanthropic Initiative. M. Safavi avait entrepris d'atteindre chez lui, pendant le confinement lié à la Covid-19, l'équivalent du sommet de l'Everest avec l'aide de l'alpiniste et explorateur accompli Khoo Swee Chiow. M. Khoo, qui faisait partie de la première équipe singapourienne à atteindre le sommet de l'Everest, a contribué à ce que cette tentative d'ascension se déroule de la façon la plus « sûre » et précise possible. Cette ascension ne s'est pas bornée à monter et à descendre 88 000 marches et à compter les cotes jusqu'au toit du monde. Tous les détails de l'ascension, de l'itinéraire de 21 jours au départ de Katmandou jusqu'au camp de base, en passant par les différentes rotations nécessaires entre les camps pour s'acclimater, ont été gérés de manière à être aussi précis que possible.

« Il importait d'appréhender mentalement la montagne et de disposer d'un guide très expérimenté, ce qu'est Swee Chiow », a déclaré M. Safavi. « Swee Chiow connaît les dangers tels que la traversée de la cascade de glace du Khumbu, ou le bon dosage entre s'acclimater et garder de l'énergie pour le sommet. Je me sens privilégié et honoré d'avoir eu comme guide ce grand explorateur, le premier du sud-est asiatique et le quatrième au monde à accomplir le Grand Chelem des explorateurs, à savoir le pôle Sud, le pôle Nord et les sept sommets. Je remercie Swee Chiow de nous avoir aidés à organiser cet événement caritatif », a déclaré M. Safavi. « Mais il a aussi ajouté 35 200 marches pour tenir compte des rotations pour s'acclimater, et ça, c'est moins bien », a-t-il révélé en plaisantant.

M. Safavi est sans doute le premier à avoir escaladé l'équivalent de l'Everest à Singapour. Pour compliquer le tout, l'ascension vers le sommet s'est faite sans activer l'air conditionné, ce qui a porté la température intérieure moyenne à près de 35 degrés Celsius à cette époque de l'année. M. Safavi a relevé que ce qui l'a motivé à poursuivre cette aventure d'un mois vers le sommet, c'étaient les taquineries incessantes de ses trois filles adolescentes. C'est très difficile mentalement de monter et de descendre les mêmes 22 marches, 22 heures par jour. Nous sommes heureux de soutenir plusieurs organisations caritatives grâce à cette ascension monumentale.

À propos de :

La Safavi Philanthropic Initiative a pour vocation d'améliorer les conditions de vie et d'inciter les futurs dirigeants à relever les défis sociétaux. L'Initiative fournit des ressources et un appui financier aux organisations et aux particuliers contribuant à la réalisation de cet objectif. L'initiative n'accepte aucun don ou contribution caritative.

Organisations caritatives soutenues :

Conservation International , La Croix-Rouge de Singapour , La Croix-Rouge indonésienne , The Dipsea Race , AMKFSC Community Services , San Francisco Rock Project , ONE GIRL

