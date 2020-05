La Banque Nationale offre maintenant Virement International par Mastercard(MD) et Interac(MD) à ses clients particuliers





Les transactions seront sans frais de service jusqu'au 31 juillet 2020

MONTRÉAL, le 7 mai 2020 /CNW Telbec/ - La Banque Nationale est fière d'annoncer qu'elle met à la disposition de ses clients particuliers une toute nouvelle solution de virement à l'international en ligne. Virement International par MastercardMD et InteracMD est la première solution conjointe qui permet de transférer de l'argent du Canada vers des comptes bancaires à l'étranger. Dans un premier temps, il sera possible de faire des transferts vers 19 pays de la zone euro. D'autres pays s'ajouteront progressivement pour atteindre près d'une centaine. Les clients pourront bénéficier de ce nouveau produit sans frais de service, jusqu'au 31 juillet 2020, et ce, par l'entremise des solutions bancaires par Internet de la Banque Nationale. Après cette date, une tarification de 5,95 $ par virement s'appliquera.

« Nos clients seront les premiers au pays à pouvoir utiliser cette nouvelle solution, offerte en collaboration avec deux partenaires de confiance, et nous sommes fiers d'avoir collaboré à son lancement. Nos clients peuvent maintenant envoyer de l'argent à l'étranger d'une manière simple, rapide et sécuritaire, par l'entremise de réseaux reconnus. Dans le contexte actuel, il est plus important que jamais de soutenir nos clients et de leur fournir des solutions qui leur simplifient la vie », affirme Gabrielle Cournoyer, vice-présidente, Solutions de cartes et de paiements à la Banque Nationale.

Lien connexe

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 289 milliards de dollars au 31 janvier 2020, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 26 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise de réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter.

SOURCE Banque Nationale du Canada

Communiqué envoyé le 7 mai 2020 à 09:00 et diffusé par :