Tiletm s'associe avec Intel afin de pouvoir localiser les ordinateurs portables et les notebooks.

LONDRES, 7 Mai 2020 /PRNewswire/ -- Tile, première entreprise au monde de localisation intelligente, collabore avec Intel Corporation pour apporter toute la puissance de recherche de Tile aux équipementiers (OEM) de PC. Il s'agit de la première solution technologique disponible sur le marché pour un large groupe d'équipementiers de PC. Concrètement, cela signifie que les prochains modèles d'ordinateurs portables et de notebooks équipés d'un processeur Intel pourront être localisés.

"La quasi-totalité du globe travaille actuellement à domicile, cela veut dire que les ordinateurs et les appareils portables sont plus indispensables que jamais. Nous comptons sur eux pour assurer la continuité des activités et la sécurité des informations. Mais nous comptons aussi sur eux pour rester en contact avec nos proches", a déclaré CJ Prober, PDG de Tile. "Notre travail avec Intel facilitera la vie des utilisateurs de PC et leur permettra de garder un oeil sur leurs appareils une fois qu'ils seront à nouveau mobiles."

La mise à jour des solutions Intel devrait être disponible un peu plus tard dans l'année pour les équipementiers et permettra aux utilisateurs de PC de retrouver leur ordinateur portable ou leur notebook même lorsque l'appareil est en veille. Les équipes de Tile et d'Intel travaillent déjà en étroite collaboration avec les fabricants de PC afin de proposer la meilleure expérience Tile possible pour leurs clients.

"Cette collaboration avec Tile est un ajout intéressant pour nos solutions de connectivité sans fil au niveau international. Nous sommes toujours à la recherche de moyens d'améliorer encore l'expérience des PC et, en l'occurrence, nous mettons à disposition de nouvelles fonctionnalités, notamment une sécurité accrue en simplifiant le suivi et la localisation des appareils, tant pour les PC grand public que pour les PC d'entreprise", a déclaré Eric McLaughlin, vice-président du groupe client informatique, directeur général du groupe des solutions sans fil d'Intel.

Tile a récemment annoncé son premier portable d'entreprise avec HP ; la collaboration d'Intel conforte donc davantage la position de l'entreprise dans le secteur des PC. Selon une récente enquête menée par Tile dans le monde, près de la moitié des personnes interrogées ont déclaré que l'endroit le plus fréquent où elles égarent leurs objets est à leur domicile. Soixante-douze pour cent ont déclaré que la possibilité de retrouver leur ordinateur portable perdu ou égaré serait "très" ou "extrêmement importante".

Cette initiative s'appuie sur les collaborations de Tile avec les principaux fabricants de puces BLE telles qu'annoncées en 2019. En s'associant avec Intel et d'autres grandes entreprises du secteur des technologies, Tile a le potentiel d'intégrer sa précieuse technologie de recherche dans les puces de près de 30 milliards d'appareils électroniques destinés au grand public au cours des cinq prochaines années.

Tile offre toute la puissance de la localisation intelligente, en localisant jusqu'à six millions d'objets uniques chaque jour. Tirant parti de sa vaste communauté présente dans 195 pays, la plateforme de recherche hébergée sur le Cloud de Tile aide les gens à retrouver ce qui est important pour eux. Tile est classée n°5 sur la liste des entreprises les plus innovantes de Fast Company dans le domaine de l'électronique grand public. Tile est basée à San Mateo, CA et est soutenue par Francisco Partners, Bessemer Venture Partners et GGV Capital. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Tile.com .

