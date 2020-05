Transport scolaire - Les conductrices et les conducteurs ne sont toujours pas rassurés





MONTRÉAL, le 7 mai 2020 /CNW Telbec/ - Malgré certaines mesures qui seront mises en place par les transporteurs scolaires, les conducteurs et les conductrices continuent à avoir des craintes, notamment celles et ceux qui ont atteint l'âge de 70 ans. La CSN demande que toutes les mesures de protection nécessaires soient prises, y compris des barrières physiques, pour rassurer le personnel.

« Certains de nos membres vont refuser de conduire les véhicules scolaires lundi parce que les mesures de prévention auront été instaurées de façon minimale par un trop grand nombre d'employeurs », affirme Nathalie Arguin, présidente de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN).

La CSN rappelle qu'une proportion importante de ses membres dans le secteur du transport scolaire ont 60 ans et plus. En 2015, 14 % des conducteurs et conductrices avaient déjà 65 ans et 48 % étaient âgés de plus de 60 ans.

Il n'y a pas de directives claires sur le sort de ceux et celles qui souhaitent ne pas retourner au travail parce qu'ils ont 70 ans et plus, qu'ils sont atteints de maladies chroniques, qu'ils sont immunosupprimés ou qu'ils habitent avec un proche dont la santé est vulnérable. « Est-ce que ces travailleuses et ces travailleurs seront rémunérés et est-ce qu'ils vont conserver leur lien d'emploi?? On ne peut pas se fier seulement à la bonne volonté de l'ensemble des transporteurs », estime Stephen P. Gauley.

Même si la vice-première ministre affirme que les personnes de 60 à 70 ans peuvent retourner au travail, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre tous les moyens nécessaires, comme l'installation de barrières, pour protéger la santé de ces travailleuses et de ces travailleurs qui sont plus à risque en raison de leur âge. Plusieurs conducteurs et conductrices sont très inquiets en raison des changements soudains dans les décisions du gouvernement.

Les barrières physiques sont permises et payées

Contrairement à ce que disent certaines entreprises du secteur du transport scolaire, il est possible d'installer une barrière physique transparente en lexan ou en vinyle pour protéger les conducteurs et conductrices. La SAAQ et le ministère des Transports ont autorisé ce type d'équipement. Un guide de la SAAQ a été produit sur le sujet. Des transporteurs comme Transdev ont d'ailleurs installé de telles barrières.

« Ce serait très rassurant psychologiquement d'installer ces barrières, surtout pour les conducteurs plus âgés. Si c'est pertinent dans les épiceries, ça devrait aussi l'être dans les véhicules scolaires qui sont des endroits beaucoup plus restreints », insiste Stephen P. Gauley, président du secteur du transport scolaire de la FEESP-CSN. Les barrières physiques sont par ailleurs financées par le ministère de l'Éducation et il n'y a donc pas de coût supplémentaire pour les transporteurs.

