Après un début d'année sous le signe de la croissance et de la rentabilité, Groupe Sportscene met en place des mesures pour faire face à la crise de la COVID-19





MONTRÉAL, le 7 mai 2020 /CNW Telbec/ - Groupe Sportscene inc. (« Sportscene » ou « la Société ») (TSXV: SPS.A) annonce aujourd'hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de l'exercice financier 2020, lequel s'est terminé le 23 février dernier, avant le début de la crise relative à la pandémie de la COVID-19.

Faits saillants financiers du deuxième trimestre 2020

Augmentation de 17,3 % des produits consolidés pour atteindre 34,7 millions $;

Amélioration de 34,3 % du résultat net, se chiffrant à 0,7 million $ ou 0,09 $ par action (de base et dilué);

Hausse de 67,1 % du BAIIA ajusté consolidé (3) pour atteindre 4,1 millions $, et de 21,5 % en excluant l'effet de l'adoption d'IFRS 16, pour atteindre 3,0 millions $;

pour atteindre 4,1 millions $, et de 21,5 % en excluant l'effet de l'adoption d'IFRS 16, pour atteindre 3,0 millions $; Augmentation de 36,1 % des fonds autogénérés provenant des opérations, se chiffrant à 4,9 millions $.

« À l'image des trois dernières années, les résultats financiers du deuxième trimestre ont connu une bonne performance. Nous avons enregistré une hausse des ventes totales des restaurants, ce qui a soutenu la croissance de notre profitabilité. De plus, la vente en épicerie de nos produits La Cage et Moishes représente maintenant près de 15 % de nos revenus consolidés et ce segment demeure en croissance, » a commenté Jean Bédard, président et chef de la direction du Groupe Sportscene.

« Bien que notre chiffre d'affaires connaisse une baisse significative depuis l'arrivée de la pandémie, les récentes mesures de diversification que nous avons mises en place nous permettent de continuer à servir une partie de notre clientèle. En effet, le tiers de nos restaurants offrent toujours le service de livraison et de commandes pour emporter. Ainsi, avec un solide bilan financier au terme du second trimestre et les mesures de préservation des liquidités récemment déployées, nous sommes en mesure de maintenir une certaine santé financière pendant la durée de la pandémie, » a souligné M. Bédard.

Mesures nécessaires pour faire face aux répercussions de la pandémie de la COVID-19

« Depuis les dernières années, nous avons élargi nos réseaux de distribution et l'arrivée de la crise accélérera la transformation de notre modèle d'affaires. Nous travaillons donc déjà à adapter notre offre de restauration aux nouvelles réalités de consommation et à développer de nouveaux canaux qui nous permettront de rejoindre notre clientèle au-delà de nos salles à manger, » a dit M. Bédard.

« De plus, nous devons continuer à faire preuve de solidarité et soutenir nos employés et la communauté. C'est pourquoi nous avons déployé plusieurs mesures d'atténuation pour réduire l'impact de cette crise sans précédent. Nous travaillons déjà à préparer la relance de nos activités et je crois que nous serons en bonne position lorsque le temps viendra de redémarrer nos activités de restauration courantes », a conclu M. Bédard.

Depuis le début de la pandémie de la COVID-19, la Société a mis en place plusieurs mesures de préservation des liquidités, notamment :

l'obtention de congé de paiement de capital sur la majorité de ses financements et prolongation de leurs termes jusqu'en 2023 ;

le prélèvement de 5 millions $ de liquidités à même sa facilité de crédit;

la renégociation des termes de paiements avec la majorité des fournisseurs ;

l'analyse de tous les programmes gouvernementaux disponibles et début des démarches pour leur obtention;

l'amorce de discussions avec les bailleurs quant à la charge locative ;

la suspension temporaire des activités de rénovation et de développement technologique ;

l'importante réduction de la masse salariale, ainsi que

la suspension temporaire de la rémunération du président et des membres du conseil d'administration.

Performance financière pour la période de 13 semaines terminée le 23 février 2020

Lors du deuxième trimestre de l'exercice 2020, les ventes totales des restaurants(1) se sont élevées à 38,5 millions $, soit une croissance de 8,4 % par rapport à la période correspondante de l'exercice 2019. Celle-ci est entièrement attribuable à la croissance des ventes par restaurant comparable(2) puisqu'un nombre inférieur de restaurants étaient en opération par rapport à la même période de l'année précédente.

Les produits consolidés du deuxième trimestre ont augmenté de 5,1 millions $ ou de 17,3 % pour atteindre 34,7 millions $. Cette progression provient à parts égales de la croissance des activités de restauration qui ont atteint 25,2 millions $, soit une hausse de 2,4 millions $, et de l'augmentation des ventes au détail de l'ordre de 2,4 millions $, qui ont atteint 5,5 millions $. Les ventes au détail représentent maintenant 15,8 % des ventes consolidées, par rapport à 10,4 % lors de la période correspondante. Cette croissance provient d'efforts dévoués à faire croître ce segment en élargissant la gamme de produits offerts ainsi que les canaux de distribution. Les produits générés par les activités de franchisage sont demeurés stables et les produits provenant des autres activités ont légèrement augmenté.

Le BAIIA ajusté consolidé(3) de Sportscene a augmenté de 67,1 % pour atteindre 4,1 millions $. En excluant l'effet de l'adoption d'IFRS 16 - Contrats de location (« IFRS 16 »)(5), le BAIIA ajusté consolidé(3) s'est chiffré à 3,0 millions $, soit une hausse de 21,5 % par rapport à la période comparable de l'exercice financier 2019. L'amélioration de la profitabilité est entièrement attribuable à la croissance des activités de restauration.

Sportscene a ainsi clos le deuxième trimestre de l'exercice 2020 avec un résultat net de 0,7 million $ ou 0,09 $ par action (de base et dilué), affichant une hausse de 0,2 million $ ou 0,02 $ par action (de base et dilué) par rapport au deuxième trimestre de l'exercice précédent, alors que le résultat net par action s'établissait à 0,5 million $ ou 0,07 $ par action(4) (de base et dilué).

Performance financière pour la période de 26 semaines terminée le 23 février 2020

Lors du premier semestre de l'exercice 2020, les ventes totales des restaurants(1) ont affiché une hausse de 7,2 millions $ ou de 10,4 %, pour totaliser 77,0 millions $ provenant principalement de l'augmentation des ventes moyennes par restaurant comparable(2).

Les produits consolidés ont augmenté de 15,5 millions $ ou de 27,0 %, pour atteindre 73,1 millions $. Cette progression provient de tous les secteurs d'activité de la Société, mais la plus forte contribution émane des activités de restauration, dont les produits ont augmenté de 8,2 millions $ ou 18,9 %. Quant aux produits générés par les ventes au détail, ils ont connu une augmentation de 5,4 millions $ ou 107,1 % grâce à l'élargissement de la gamme de produits et des canaux de distribution ainsi qu'à l'acquisition de Moishes qui a eu lieu au deuxième trimestre de l'exercice 2019. Les produits générés par les activités de franchisage ont connu une augmentation de 1,1 million $ ou 22,8 % grâce aux rénovations d'établissements franchisés, alors que les produits provenant des autres activités ont augmenté de 0,8 million $, soit une hausse de 19,5 %, grâce aux activités de traiteur événementiel.

Le BAIIA ajusté consolidé(3) cumulatif a augmenté de 62,6 % pour atteindre 9,0 millions $. En excluant l'effet de l'adoption de la norme IFRS 16(5), le BAIIA ajusté consolidé cumulatif s'est chiffré à 6,7 millions $, soit une hausse de 20,9 % par rapport à la période comparable de l'exercice financier 2019. L'amélioration de la profitabilité est entièrement attribuable à la croissance des activités de restauration.

Pour la période cumulative, le résultat net a atteint 2,4 millions $ ou 0,29 $ par action de base (0,28 $ par action dilué), affichant une hausse de 0,9 million $ ou 0,10 $ par action de base (0,09 $ par action dilué) par rapport au premier semestre de l'exercice précédent, alors que le résultat net par action s'établissait à 1,6 million $ ou 0,19 $ par action(4) (de base et dilué).

Liquidités et solidité financière

Au cours du premier semestre, en excluant l'impact d'IFRS 16(5), les activités opérationnelles ont produit des fonds autogénérés de 4,9 millions $, en hausse par rapport à 3,6 millions $ lors de la période équivalente de l'année précédente et le coefficient d'endettement total net par rapport au capital investi est de 32,6 %. Au 23 février 2020, la Société disposait de liquidités disponibles à hauteur de 16,3 millions $ à même son crédit rotatif.

Suspension des dividendes pour l'exercice 2020

La pratique du conseil d'administration est de juger, en temps opportun, de la pertinence du versement de dividendes à la lumière des conditions du marché, de la situation financière et des besoins de fonds de la Société, de même que de l'atteinte d'indices de performance conformes aux objectifs de la direction.

Considérant les récents développements affectant l'industrie de la restauration et le désir de préserver les liquidités de la Société, aucun dividende ne sera déclaré d'ici la fin de l'exercice financier.

Perspectives et objectifs pour l'exercice 2020

Après avoir réussi le repositionnement de la bannière La Cage - Brasserie sportive, la Société a entrepris de développer de nouvelles avenues d'expansion, poursuivi la valorisation et l'optimisation de sa principale bannière, et complété la modernisation de la plupart de ses restaurants. Ces mesures ont soutenu la croissance importante des ventes et de la profitabilité de la Société depuis maintenant plusieurs années.

Les récents développements affectant l'industrie de la restauration et la population dans son entièreté auront une incidence significative sur les activités, les projets, les revenus, les résultats d'exploitation, les liquidités et le niveau d'endettement de la Société. Jusqu'à présent les effets de la crise se manifestent notamment par une extrême volatilité des marchés financiers et des prix des produits de base, de même que par une réduction marquée de l'activité économique générale allant dans bien des cas jusqu'à la fermeture prolongée des entreprises et de graves perturbations de la chaîne d'approvisionnement. En effet, cette pandémie a certes des effets sur les chaînes logistiques et l'approvisionnement de Sportscene qui pourrait donc être affecté en raison des perturbations touchant certains fournisseurs. Bien que les perspectives pour le reste de 2020 demeurent très difficiles à déterminer, la Société a déjà mis en place plusieurs mesures lui permettant de maintenir un certain niveau d'activité tout en ajustant ses dépenses afin de préserver ses liquidités. Selon la durée de cette épidémie et les mesures additionnelles pouvant être mises en place, l'objectif premier de Sportscene est d'être dans la meilleure position possible pour redémarrer rapidement ses activités lorsque les conditions le permettront.

« Nous travaillons présentement avec l'ensemble de l'industrie et les instances gouvernementales afin d'assurer la relance sécuritaire et soutenable du secteur de la restauration. Ensemble, nous devrons surmonter plusieurs enjeux, dont la solidité de notre chaîne d'approvisionnement, la nécessité d'avoir un échéancier de réouverture clair, le déploiement de nouvelles mesures sanitaires qui ne nuisent pas à l'expérience client et s'assurer que nos entreprises, entrepreneurs et employés affectés soient adéquatement soutenus, » a conclu M. Bédard.

Mise en garde

Le présent communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs à l'égard de la Société. Les déclarations formulées d'après les attentes actuelles de la direction comportent des risques et des incertitudes inhérents, connus ou non, incluant les risques reliés aux problèmes de santé publique tels que ceux engendrés par la pandémie de la COVID-19. Les résultats futurs pourraient être différents de ce qui est prévu. Le lecteur est mis en garde contre le risque d'accorder une crédibilité excessive a? toute information de nature prospective. La Société ne s'engage ni à mettre à jour ni ?à réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf lorsque requis en vertu de la loi.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de Croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Profil

Groupe Sportscene est un pionnier et un leader dans le créneau de la restauration d'ambiance au Québec où il exploite depuis 1984 le réseau de restaurants La Cage - Brasserie sportive (« La Cage »), concept axé sur l'esprit sportif et une offre de restauration fraîche de provenance locale. Jouissant d'une forte image de marque, La Cage est implantée à la grandeur de la province et regroupe présentement 41 établissements. Sportscene poursuit la diversification de son offre de restauration par son exploitation du steakhouse Moishes, d'un restaurant déjeuner L'Avenue, d'un restaurant de cuisine asiatique P.F. Chang's et de sa division La Cage - Traiteur événementiel, faisant ainsi de la Société un incontournable dans la restauration au Québec. Aux activités de restauration de Sportscene s'ajoutent la vente de produits en épicerie des marques La Cage et Moishes ainsi que la vente de produits prêts-à-manger.

Mesures non conformes aux IFRS

Les mesures suivantes utilisées par la Société ne sont pas des mesures conformes aux Normes internationales d'information financière (« IFRS ») :

(1) Les ventes totales des restaurants correspondent aux ventes réalisées par l'ensemble des restaurants opérant sous les différentes bannières de la Société, qu'ils soient corporatifs, détenus en coentreprises ou franchisés.

(2) Les ventes moyennes par restaurant comparable isolent l'effet des ouvertures et fermetures de restaurants afin d'évaluer l'évolution réelle des ventes des restaurants.

(3) Le BAIIA ajusté consolidé correspond au poste « Résultat avant frais financiers, amortissements, revenu net des coentreprises », duquel sont exclus les autres (gains) pertes et auquel est ajoutée la quote-part du résultat avant frais financiers, amortissements et impôts des coentreprises.

(4) Le résultat par action reflète l'application rétroactive du fractionnement des actions à raison de deux pour une en date en date du 8 février 2019.

(5) À des fins comparatives avec les données de l'exercice 2019, les chiffres présentés excluant l'impact d'IFRS 16 ont été calculés comme si la Société appliquait toujours l'IAS 17 pour l'exercice 2020 et qu'elle n'avait pas adopté l'IFRS 16.

Rapprochement des données financières non conformes aux IFRS



(en milliers de $)

(non audités)











13 semaines terminées les 26 semaines terminées les

23 février 2020 24 février 2019 23 février 2020 24 février 2019









Produits de restauration - La Cage (1) 22 691 19 667 46 420 38 478 Produits de restauration - Autres bannières (1) 2 518 3 112 5 369 5 085 Ventes générées par les franchises et coentreprises 13 287 12 742 25 202 26 201 Ventes totales des restaurants 38 496 35 521 76 991 69 764









Résultat avant frais financiers, amortissements, revenu net des coentreprises et impôts sur le résultat 3 531 2 178 8 742 4 871 Autres pertes (gains) 173 (128) (310) (129) Résultat avant frais financiers, amortissements et impôts des coentreprises (2) 392 401 606 816 BAIIA ajusté consolidé 4 096 2 451 9 038 5 558 Impact d'IFRS 16 (1 118) - (2 321) - BAIIA ajusté consolidé, excluant l'impact d'IFRS 16 2 978 2 451 6 717 5 558



(1) Les montants des produits de restauration figurent à la note 5 « Produits » afférente aux états financiers consolidés intermédiaires résumés. (2) Cette information est présentée à la note 11 « Investissements dans des coentreprises » afférente aux états financiers consolidés intermédiaires résumés.

Pour de plus amples renseignements sur les résultats et l'évolution de la situation financière de

Groupe Sportscene inc., se référer au rapport de gestion et aux états financiers consolidés intermédiaires résumés et notes afférentes pour les périodes de 13 et 26 semaines terminées le 23 février 2020, lesquels sont disponibles sur SEDAR.



États consolidés intermédiaires résumés du résultat global (en milliers de dollars canadiens sauf pour le résultat par action et le nombre d'actions en circulation)

(non audités)







13 semaines terminées les 26 semaines terminées les

23 février

2020 24 février

2019 23 février 2020 24 février 2019

$ $ $ $ Produits 34 678 29 551 73 051 57 538 Coût des produits vendus 12 533 9 574 26 818 18 221 Charges de vente et d'administration,

excluant les amortissements 18 441 17 927 37 801 34 575 Autres pertes (gains)(1) 173 (128) (310) (129) Résultat avant frais financiers, amortissements, revenu net des coentreprises et impôts sur le résultat 3 531 2 178 8 742 4 871 Amortissements 2 432 1 469 4 845 2 859 Frais financiers 505 265 1 048 485 Revenu net des coentreprises (358) (244) (410) (477)

2 579 1 490 5 483 2 867 Résultat avant la charge d'impôt sur le résultat 952 688 3 259 2 004 Charge d'impôt sur le résultat 220 143 819 432 Résultat net et résultat global 732 545 2 440 1 572









Résultat net et résultat global attribuables aux :







Actionnaires de la Société 741 562 2 444 1 639 Participations ne donnant pas le contrôle (9) (17) (4) (67) Résultat net et résultat global 732 545 2 440 1 572









Résultat par action (en $) :







De base 0,09 0,07 0,29 0,19 Dilué 0,09 0,07 0,28 0,19









Nombre moyen pondéré d'actions de catégorie A en circulation (en milliers):







De base(2) 8 548 8 545 8 548 8 538 Dilué(2) 8 763 8 575 8 763 8 568



(1) Les autres pertes (gains) incluent notamment les gains sur regroupements d'entreprises et les gains/pertes sur cessions et dépréciation d'immobilisations corporelles. Pour plus de détails, se référer à la note 7 afférente aux états financiers intermédiaires résumés.

(2) Le nombre moyen pondéré des actions de catégorie A (de base et dilutives) reflète l'application rétrospective du fractionnement d'actions à raison de deux pour un tel que décrit à la note 14 a) afférente aux états financiers intermédiaires résumés.

