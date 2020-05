La séquence victorieuse de Tangerine se poursuit. En effet, pour la neuvième année consécutive, elle s'est classée au premier rang des banques de taille moyenne dans le cadre de l'étude de J.D. Power sur la satisfaction de la clientèle dans le domaine des services bancaires aux particuliers au Canada.





TORONTO, le 7 mai 2020 /CNW/ - Marquant sa neuvième victoire consécutive, Tangerine se classe au 1er rang des banques de taille moyenne en matière de satisfaction de la clientèle, dans le cadre de l'étude de J.D. Power sur la satisfaction de la clientèle dans le domaine des services bancaires aux particuliers au Canada*. En fonction des réponses fournies par des milliers de clients des services bancaires de partout au Canada en ce qui concerne leur satisfaction à l'égard des banques canadiennes, Tangerine a obtenu les meilleures notes parmi les banques de taille moyenne dans les catégories de facteurs suivantes :

Produits/frais

Ouverture de compte

Activité des canaux (y compris les canaux mobile et en ligne)

Communication/conseils

« Nous sommes extrêmement fiers de recevoir un tel honneur encore une fois cette année. C'est le type de rétroaction et de reconnaissance que nous visons jour après jour à Tangerine, a déclaré Gillian Riley, présidente et chef de la direction de Tangerine. Nous sommes constamment à l'écoute des commentaires des clients et c'est à eux que nous devons ce classement au premier rang. Recevoir et écouter leurs commentaires nous aide à offrir une expérience de services bancaires courants simple et harmonieuse. »

Tangerine favorise la souplesse et l'accessibilité des services bancaires en offrant des produits et des services novateurs, des frais raisonnables et, à présent, une satisfaction de la clientèle primée.

Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre lorsque vous utilisez les services bancaires de Tangerine :

Accessibilité des services bancaires courants - Des Comptes d'épargne aux Comptes-chèques sans frais, en passant par les cartes de crédit, les RÉR, les CPG, les CÉLI, les fonds d'investissement, les prêts hypothécaires et les autres produits de prêt, Tangerine offre les produits bancaires courants dont les Canadiens ont besoin. Les clients de Tangerine bénéficient également d'un accès illimité et gratuit aux 3 500 guichets bancaires de la Banque ScotiaMD situés partout au Canada.

Les services bancaires numériques à leur meilleur - Comme nous sommes une banque numérique de premier plan au Canada, nos clients peuvent effectuer des opérations bancaires en ligne en tout temps, par téléphone ou par l'intermédiaire de l'application pour les services bancaires mobiles et d'une application de clavardage sécurisé. La plupart des transactions bancaires peuvent être effectuées en ligne ou à l'aide d'un téléphone intelligent, notamment :

Consulter le solde des comptes, l'historique des opérations et les renseignements sur le compte de carte de crédit Tangerine

Créer un nouveau compte

Envoyer de l'argent gratuitement à l'aide de Virement Interac MD

Ajouter des alertes orange pour recevoir des avis sur l'activité du compte

Caractéristiques novatrices - Tangerine offre une gamme de fonctions numériques simples qui visent à aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers à leurs propres conditions :

Vous économisez pour quelque chose de gros ? Grâce à notre fonction « Objectifs », il est facile de créer des objectifs financiers précis, de fixer des contributions sur une base régulière et de recevoir des mises à jour en temps réel sur les progrès réalisés.

», il est facile de créer des objectifs financiers précis, de fixer des contributions sur une base régulière et de recevoir des mises à jour en temps réel sur les progrès réalisés. La fonction « Limite de dépenses » fait le suivi des dépenses courantes, comme le remboursement du prêt automobile ou les frais d'assurance et montre quelle somme « peut être dépensée » chaque mois.

» fait le suivi des dépenses courantes, comme le remboursement du prêt automobile ou les frais d'assurance et montre quelle somme « peut être dépensée » chaque mois. Établissez des « Tactiques » simples pour déplacer, gérer et économiser de l'argent sans même y penser.

Tranquillité d'esprit - Tangerine affiche un bilan solide et compte 23 ans à son actif. Nous appartenons également à la Banque ScotiaMD, l'une des plus grandes banques du Canada. De plus, les dépôts effectués dans votre Compte-chèques et votre Compte d'épargne Tangerine sont admissibles à l'assurance offerte par la Société d'assurance-dépôts du Canada (SADC).

Soutien lorsque vous en avez besoin - Vous pouvez nous joindre en tout temps, par téléphone, en ligne ou par l'intermédiaire de l'application pour les services bancaires mobiles et d'une application de clavardage sécurisé. Les clients peuvent aussi consulter notre foire aux questions en ligne et sur les appareils mobiles ou notre blogue À propos d'argent pour obtenir des conseils et des ressources sur la gestion de leur argent.

