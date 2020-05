Les lauréats du concours Les As de la finance 2020 (10e édition) sont dévoilés et le prestigieux Prix Hommage est remis à M. Louis-Philippe Carrière





MONTRÉAL, le 7 mai 2020 /CNW Telbec/ - Exceptionnellement les lauréats du concours Les As de la finance ont été dévoilés virtuellement remplaçant ainsi son traditionnel gala afin de respecter les directives de la santé publique du Québec. Pour cette occasion la Section du Québec de FEI Canada, une association professionnelle intersectorielle de hauts dirigeants financiers, a mis en place une campagne de visibilité numérique comportant deux volets, soit une période de mise en vedette des finalistes suivie du dévoilement des lauréats.

Rappelons que le concours Les As de la finance s'adresse aux chefs de la direction financière, aux vice-présidentes et vice-présidents finances et aux dirigeantes et dirigeants financiers québécois membres et non membres de FEI Canada.

À la rencontre des finalistes

Destinée à faire connaître les finalistes, une campagne numérique les mettant en vedette a été lancée et diffusée en ligne en amont du dévoilement des lauréats. Elle proposait à la fois des balados, un espace web dédié et l'utilisation de LinkedIn pour leur offrir un rayonnement maximum. C'est ainsi que les finalistes de chaque catégorie ont fait valoir leurs expériences professionnelles respectives et qu'ils ont été en mesure de s'adresser à leur paire et à l'ensemble du monde des affaires québécois.

À la rencontre des gagnants et du récipiendaire du Prix Hommage 2020

Les gagnants dévoilés hier sont mis en vedette dans une publication de prestige dans la section affaires de La Presse+ appuyée par la page LinkedIn et le site web de l'association, dont la section qui y est dédiée a été complètement revampée pour l'occasion. Également, sur ces supports numériques il est aussi possible d'y retrouver une vidéo du récipiendaire du Prix Hommage M. Louis-Philippe Carrière, proposant une rencontre avec l'homme, le professionnel et l'ami, façonnée à l'aide de propos recueillis dans son entourage.

Voici les trois lauréats 2020 :

Catégorie «?Dirigeante financière ou dirigeant financier d'une grande entreprise?»

Claude Tessier , CPA, CA

Chef de la direction financière, Alimentation Couche-Tard inc.

Catégorie «?Dirigeante financière ou dirigeant financier d'une petite ou moyenne entreprise?»

Jean-Lavigueur, CPA, CA

Chef de la direction financière, Coveo

Catégorie «?Dirigeante financière ou dirigeant financier de la relève?»

Vincent Hamel , CPA, CA

Vice-président, Finance, associé, Sid Lee

Une 10e édition sous une présidence d'honneur de marque

Rappelons que cette 10e édition du concours s'est déroulée sous la présidence d'honneur de M. Macky Tall, chef des Actifs réels et des Placements privés de la Caisse de dépôt et placement du Québec et président et chef de la direction de CDPQ Infra.

«?À une situation exceptionnelle, des moyens exceptionnels, voilà ce que le comité organisateur a dû offrir aux membres de l'association pour la conclusion du 10e anniversaire du concours Les As de la finance?», souligne M. Marc Godin, président du comité organisateur. «?Annuler notre gala à la dernière minute pour se concentrer sur une solution numérique a révélé l'engagement inconditionnel de chacun des membres du comité, des membres du jury et de nos commanditaires, et pour moi ils sont mes lauréats toute catégorie.?»

«?La pandémie que nous vivons met à l'épreuve nos entreprises et l'ensemble de l'activité économique du pays. En créant ce concours il y a 10 ans, nous voulions démontrer le rôle central de notre profession dans la santé financière de nos organisations. Ironie du sort les événements que nous vivons collectivement présentement mettent un éclairage puissant sur les femmes et les hommes qui oeuvrent en finance au sein des organisations, qui en ces temps de crise font la différence pour assurer la pérennité des entreprises et de notre économie », affirme Mme Catherine Allard, présidente de la Section du Québec de FEI Canada.

Remise du Prix Hommage 2020

Le prestigieux Prix Hommage Les As de la finance est décerné cette année à M. Louis-Philippe Carrière, FCPA, FCA. M. Carrière a oeuvré au sein de Saputo inc. pendant plus de 30 ans avant de prendre sa retraite en 2017. Depuis, il agit à titre d'administrateur de la société. S'étant joint au groupe en 1986, il signe une longue feuille de route chez Saputo. Au cours de sa carrière, il a occupé divers postes de direction en finance et en administration. À titre de chef de la direction financière de Saputo de 1996 à 2017, M. Carrière a participé à l'élaboration de la stratégie de croissance et a établi la stratégie financière de l'entreprise. M. Carrière est membre de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (CPA du Québec) depuis 1985. Il a été nommé Fellow de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec en 2007. Il siège également au conseil de WSP inc. et préside leur comité d'audit.

Des partenaires précieux

Le concours et l'événement entourant le dévoilement des gagnants Les As de la finance 2020 de la Section du Québec de FEI Canada sont rendus possibles grâce à la collaboration de généreux commanditaires que nous remercions : Caisse de dépôt et placement du Québec, Mandrake Vézina Lebeau, Ordre des CPA du Québec, PwC et La Presse.

À propos de Financial Executives International Canada (FEI Canada)

Financial Executives International Canada (FEI Canada) ou Dirigeants financiers internationaux du Canada (DFI Canada) est une association professionnelle intersectorielle qui est le principal porte-parole des hauts dirigeants qui oeuvrent dans le monde des finances. L'association compte près de 1?600 membres et 12 sections régionales réparties dans l'ensemble du Canada. Elle offre à ses membres des services liés au perfectionnement professionnel, le réseautage entre pairs, un leadership éclairé et des services de représentation.

La Section du Québec compte quant à elle près de 200 membres. Les membres de l'association comprennent des hauts dirigeants financiers couvrant diverses industries et disciplines, et représentent un nombre important d'entreprises canadiennes parmi les plus influentes et les plus prospères. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site site web de l'association ou suivez-nous sur LinkedIn.

