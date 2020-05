Suspension de la négociation par l'OCRCVM - FRN

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : Feronia Inc. Symbole à la Bourse de croissance TSX : FRN (toutes les émissions) Motif : Interdiction d'opérations sur valeurs (IOV) Heure de la suspension (HE) : 08 h 00 L'OCRCVM...

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : Hyduke Energy Services Inc. Symbole à la Bourse de croissance TSX : HYD (toutes les émissions) Motif : Interdiction d'opérations sur valeurs Heure de la suspension (HE) : 08 h 00...