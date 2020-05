AIR MILES lance une toute nouvelle communauté «?Heureux chaque jour?» qui accueillera des célébrités pour divertir et récompenser les Canadiens, depuis chez eux.





Cette plateforme Facebook offrira chaque jour aux Canadiens un contenu unique, des expériences numériques inédites, des séances avec des célébrités, des prix spéciaux et bien plus encore

TORONTO, le 7 mai 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, le Programme de récompense AIR MILES a annoncé le lancement de Heureux chaque jour, une communauté en ligne qui permettra de divertir, combler et impliquer les Canadiens pour les remercier d'avoir fait leur part en restant chez eux. Avec des séances virtuelles de célébrités, des événements en direct organisés pour toute la famille et bien plus encore, Heureux chaque jour offrira aux Canadiens, partout au pays, une dose quotidienne de bonheur en ces temps incertains.

Heureux chaque jour s'adresse à tous les Canadiens. Des exclusivités et des prix spéciaux sont réservés aux adhérents AIR MILES. La communauté Heureux chaque jour est lancée le 7 mai, avec l'aide de quelques amis célèbres du programme de fidélisation le plus reconnu au Canada.

En s'appuyant sur le succès du programme Heureux tout le temps, qui a débuté en 2016 et s'est développé chaque année avec la promesse de récompenser les adhérents pendant les principaux événements de l'année, Heureux chaque jour prolonge la passion d'AIR MILES : récompenser tous les Canadiens. Avec une gamme de programmes conçus pour toute la famille, Heureux chaque jour arrive à un moment où les Canadiens sont mis au défi de continuer à pratiquer la distanciation sociale et de contribuer à aplatir la courbe.

«?Récompenser les Canadiens, c'est notre raison d'être. Nous sommes ravis de lancer Heureux chaque jour sur notre page Facebook et d'offrir une communauté permettant à tous les Canadiens de se réunir et de se joindre à la conversation tout en restant impliqués et divertis, bien chez eux?», s'est réjoui Blair Cameron, président du Programme de récompense AIR MILES. «?Maintenant plus que jamais, il est important de se rassembler en tant que pays et nous sommes fiers d'offrir aux Canadiens des moments de bonheur quotidiens grâce à cette nouvelle initiative communautaire.?»

Tessa Virtue, qui est la tête d'affiche du week-end d'ouverture de Heureux chaque jour, a ajouté : «?En tant qu'adhérente active, je suis ravie de faire partie de la communauté Heureux chaque jour et d'aider à partager des moments de bonheur partout au Canada en rappelant à tout le monde que nous traversons cette épreuve ensemble. J'espère que les Canadiens prendront quelques instants chaque jour pour assister aux spectacles et activités de Heureux chaque jour avec toute la famille.?»

Le week-end d'ouverture de Heureux chaque jour sera animé par la championne olympique et mondiale de danse sur glace, Tessa Virtue, qui lance le programme aujourd'hui avec une s séance exclusive de discussions avec les fans en direct à 19 h, heure de l'Est. Les festivités du week-end se poursuivent avec une séance de cuisine le vendredi soir avec le chef Claudio Aprile et un concert spécial le dimanche avec la vedette de la musique country Brett Kissel.

Les Canadiens qui souhaitent participer à tous les moments de bonheur qui s'en viennent peuvent le faire en visitant simplement la page Facebook d'AIR MILES Canada et nous suivant sur facebook.com/airmilescanada.

AIR MILES a rassemblé un impressionnant groupe de vedettes que les Canadiens pourront rencontrer virtuellement :

Tessa Virtue - Danseuse sur glace, championne olympique et du monde

- Danseuse sur glace, championne olympique et du monde Craig McMorris - Surfeur des neiges professionnel, présentateur à la télévision et personnalité sportive

- Surfeur des neiges professionnel, présentateur à la télévision et personnalité sportive Brett Kissel - Artiste de musique country primé aux prix Juno et CCMA

- Artiste de musique country primé aux prix Juno et CCMA The Reklaws - Duo de musique country

- Duo de musique country Coeur de pirate - Auteure-compositrice-interprète de Montréal

- Auteure-compositrice-interprète de Montréal Buffy Sainte-Marie - Auteure-compositrice-interprète oscarisée et auteure du livre illustré pour enfants Hey Little Rockabye (en anglais uniquement), qui raconte l'histoire de l'adoption d'un animal de compagnie.

- Auteure-compositrice-interprète oscarisée et auteure du livre illustré pour enfants (en anglais uniquement), qui raconte l'histoire de l'adoption d'un animal de compagnie. Claudio Aprile - Chef et présentateur

- Chef et présentateur Bob Blumer - Auteur de livres de recettes et présentateur

- Auteur de livres de recettes et présentateur Ned Bell - Chef et présentateur

- Chef et présentateur Bien d'autres seront annoncés prochainement!

Pour rejoindre la communauté, rien de plus simple. Les Canadiens doivent simplement visiter la page Facebook d'AIR MILES Canada et de se joindre à la conversation. Le programme de fidélisation apprécié des Canadiens publiera chaque lundi un calendrier hebdomadaire que les Canadiens pourront suivre selon leur propre programme.

Pour en savoir plus, veuillez consulter facebook.com/airmilescanada.

À propos du Programme de récompense AIR MILES

