RBC investit 1,3 million de dollars dans le développement de la toute première plateforme destinée à offrir aux jeunes du soutien en santé mentale





La plateforme multimodale de Jeunesse, J'écoute révolutionnera la manière dont les jeunes du Canada obtiennent des soins en santé mentale

TORONTO, le 7 mai 2020 /CNW/ - Jeunesse, J'écoute est reconnaissant d'annoncer que RBC investira 1,3 million de dollars dans le développement d'une plateforme multimodale inédite qui accroîtra la capacité de l'organisme, dans un contexte où la demande n'a jamais été aussi forte, et qui changera pour toujours la façon dont les jeunes de partout au Canada obtiennent des soins en santé mentale.

Première de son genre au monde, la plateforme multimodale réunira le service par messagerie texte, par clavardage en ligne et par téléphone au sein d'une même solution. Elle s'appuiera sur l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage machine (AM) pour trier les usagers en fonction de la gravité de la situation. Ainsi, chaque jeune qui communiquera avec l'organisme recevra le niveau de soutien en santé mentale dont il a besoin et au moment où il en a besoin.

Ce don de RBC Fondation, le plus important qu'elle a fait à Jeunesse, J'écoute à ce jour, offrira une aide immédiate à l'organisme pour qu'il puisse continuer de répondre à la demande sans précédent attribuable à l'ampleur des répercussions de la COVID-19 sur les jeunes. Comparativement à la même période l'an passé, le volume a augmenté de 112 % et les conversations portant précisément sur la pandémie sont en hausse de 400 % depuis le 12 mars dernier.

Selon Katherine Hay, présidente et directrice générale de Jeunesse, J'écoute, l'investissement de RBC changera le paysage des soins en santé mentale au Canada. « L'intégration à venir de nos services au sein d'une même plateforme, propulsée par la technologie d'intelligence artificielle et d'apprentissage machine la plus avancée au monde en matière de solutions numériques en santé mentale, signifie qu'aucun jeune ne devra attendre le soutien dont il a besoin en période de crise. »

« En faisant un tri efficace et en donnant à nos intervenants professionnels cliniques et à nos Répondants aux crises bénévoles la possibilité d'avoir plusieurs conversations non verbales à la fois, la plateforme améliorera grandement notre capacité à répondre immédiatement à chaque jeune qui communique avec nous », dit-elle. « Nous sommes sincèrement reconnaissants de tout ce que fait RBC pour nous depuis 30 ans. Elle n'a jamais cessé d'investir dans la mise en place de nouvelles solutions ou l'amélioration de solutions existantes, contribuant ainsi à accroître l'accès au soutien en santé mentale. »

« Nous reconnaissons l'importance du bien-être mental à l'égard de la capacité de réussite des jeunes, et cette réussite a une incidence directe sur les milieux de travail, d'études et communautaires », a déclaré Valerie Chort, vice-présidente, Citoyenneté d'entreprise, RBC. « Notre engagement à l'égard du bien-être mental des jeunes, dans le cadre d'Objectif avenir RBC, met l'accent sur des programmes de prévention et d'intervention précoce qui contribuent à offrir aux jeunes un accès aux connaissances, au soutien et aux soins nécessaires, à l'endroit et au moment où ils en ont besoin. Grâce à notre important partenariat avec Jeunesse, J'écoute dans la création de la plateforme multimodale, Objectif avenir RBC contribuera à lever les obstacles que doivent souvent affronter les jeunes lorsqu'ils tentent d'obtenir le soutien nécessaire. Nous ne pourrions être plus fiers d'être un partenaire clé de cette transformation. »

La plateforme multimodale, qui sera conçue sur la technologie de Crisis Text Line propulsé par Jeunesse, J'écoute (service d'aide par texto pancanadien), devrait être lancée en 2021.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 85 000 employés qui concrétisent notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation qui nous permet d'offrir des expériences exceptionnelles à 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 34 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.?

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivites-impact-social.

À propos de Jeunesse, J'écoute

Jeunesse, J'écoute est le seul service numérique national de santé mentale qui offre aux jeunes du soutien gratuit et confidentiel, en français et en anglais, 24 heures par jour, sept jours par semaine. En tant que leader en soins virtuels, nous offrons à des millions de jeunes du Canada un espace sûr et fiable pour parler : par téléphone, clavardage ou texto via Crisis Text Line propulsé par Jeunesse, J'écoute quel que soit le moment de crise ou de besoin. Grâce à notre transformation numérique, nous envisageons un avenir où chaque personne au Canada pourra obtenir le soutien nécessaire au moment où elle en aura le plus besoin. Nous prévoyons y parvenir par l'entremise de Crisis Text Line Canada, un service novateur offert à tous et rendu possible grâce à nos généreux donateurs, partenaires, bénévoles et plus encore. En apprendre plus sur le site jeunessejécoute.ca ou au @JeunesseJécoute.

