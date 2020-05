Avis : Tokyo Smoke offre un service de livraison pour la vente au détail de cannabis en Ontario





TORONTO, le 7 mai 2020 /CNW/ - Tokyo Smoke, marque de cannabis canadienne qui met l'accent sur la qualité de la conception, est fière d'annoncer le lancement de son service de livraison de cannabis pour ses clients de partout en Ontario. Ce service est maintenant offert dans huit magasins indépendants de Tokyo Smoke en Ontario, notamment : Toronto, Ottawa, Cambridge, Stoney Creek, Thunder Bay et North Bay.

Ce service de livraison rapide et convivial permettra aux équipes des magasins de Tokyo Smoke de continuer à desservir leurs collectivités, tout en offrant une option sécuritaire et pratique aux clients qui cherchent à rester à la maison. Toutes les commandes seront livrées le jour même, dans la mesure où les clients passent leur commande avant l'heure limite spécifiée par le magasin. Tous les formats de produits disponibles en magasin, y compris les fleurs séchées, les produits comestibles et les boissons, sont admissibles à la livraison.

Les magasins continueront de respecter rigoureusement les normes améliorées en matière de santé et de sécurité, en veillant à ce que les conducteurs se lavent les mains régulièrement et utilisent un désinfectent entre les livraisons et en offrant un service de livraison sans contact.

Le 27 mars, les magasins de Tokyo Smoke ont également lancé un service de vente en ligne et de cueillette (Click and Collect) à l'échelle de l'Ontario afin de suivre les recommandations des autorités de santé publique. En plus de la livraison, les magasins continueront d'offrir ce service aux clients qui vivent à proximité et qui sont intéressés à ramasser leur commande.

Tokyo Smoke demeure déterminée à travailler en collaboration avec les organismes de réglementation provinciaux afin d'améliorer l'accessibilité au cannabis légal et récréatif tout en assurant une expérience d'achat sécuritaire pour tous nos clients et les membres des équipes des magasins.

Pour passer une commande, les clients peuvent visiter le site stores.tokyosmoke.com et choisir l'établissement de vente au détail de leur choix. Au moment d'effectuer le paiement en ligne, ils peuvent choisir entre le ramassage ou la livraison.

