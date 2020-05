Les mesures d'allégement financier de la CIBC procurent 3 milliards de dollars en liquidités à plus de 200 000 clients touchés par les retombées économiques de la COVID-19





TORONTO, le 7 mai 2020 /CNW/ - Alors que les perturbations causées par la COVID-19 créent plus de pression sur les Canadiens et leurs finances, les mesures de soutien de la CIBC ont maintenant aidé plus de 200 000 clients des services bancaires personnels et des services bancaires aux PME, entre autres par une augmentation des liquidités de plus de 3 milliards de dollars grâce au report de paiements sur les hypothèques, les prêts et les cartes de crédit, et à des prêts aux petites entreprises par l'entremise du Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. À ce jour, la CIBC a fourni des mesures d'allégement sur des soldes créditeurs de 37 milliards de dollars.

« Nous comprenons que chaque mesure d'allégement financier et chaque conseil en cette période difficile fait une énorme différence pour nos clients en leur donnant des liquidités supplémentaires et la confiance qu'ils peuvent gérer la situation à court terme », a déclaré Laura Dottori-Attanasio, première vice-présidente à la direction et chef de groupe, Services bancaires personnels et PME, CIBC. « Notre objectif est d'appuyer tous nos clients dans le besoin en les soutenant à un moment où nous savons que les finances des ménages et des petites entreprises sont sous pression, et en les aidant à maintenir leurs objectifs et leurs ambitions à long terme sur la bonne voie. »

La CIBC a également mis en oeuvre des dispenses de frais et offert un accès rapide aux programmes gouvernementaux et aux initiatives de prêt conjoint pour soutenir les entreprises qui éprouvent des difficultés financières. De plus, la CIBC a constaté une hausse importante du nombre de clients qui demandent des conseils sur leurs placements et leur situation financière globale. À ce jour, les initiatives comprennent les suivantes :

Report des versements hypothécaires jusqu'à concurrence de six mois

Offre d'un allégement relatif aux versements sur les cartes de crédit en reportant les paiements mensuels et en offrant un taux d'intérêt effectif réduit temporaire de 10,99 %

Montant d'achat minimum réduit et rabais sur les frais offert par le régime de versements à taux inférieurs MonTempo CIBC

Prêts du Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) pour fournir du crédit grandement nécessaire, et reports de versement, nouveaux mécanismes d'emprunt et solutions de gestion de trésorerie

De plus, de nombreux Canadiens ont profité de la Prestation canadienne d'urgence (PCU) et de la Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) grâce aux options de dépôt direct simples de la CIBC pour assurer un accès rapide aux fonds.

La CIBC continue de veiller à ce que les aînés et les personnes handicapées soient servis rapidement dans les centres bancaires grâce à sa politique « Vous êtes le suivant ». Les aînés sont aussi placés en tête de la file d'attente lorsqu'ils appellent la CIBC pour faire des transactions bancaires par téléphone. Les membres de l'équipe ont téléphoné de façon proactive à plus de 400 000 aînés pour leur offrir de l'aide en matière de services bancaires. Cela comprend de l'aide pour les services bancaires en ligne et mobiles afin de permettre aux aînés de rester en sécurité à la maison au lieu de devoir se rendre dans un centre bancaire.

« Ces mesures font une différence dans la vie de nos clients et, espérons-le, atténuent une partie du stress lié à la COVID-19. Nous allons continuer de chercher des moyens de soutenir nos clients et nos collectivités afin que nous puissions tous nous en sortir ensemble », a déclaré Mme Dottori-Attanasio.

Pour en savoir plus sur les programmes d'aide financière et de soutien offerts par la CIBC, consultez la section sur le soutien dans le contexte de la COVID-19 au cibc.com.

