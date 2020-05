Le conseil d'administration du Palais des congrès de Montréal accueille Hubert Bolduc





MONTRÉAL, le 7 mai 2020 /CNW Telbec/ - La Société du Palais des congrès de Montréal est fière d'annoncer l'arrivée de M. Hubert Bolduc, président d'Investissement Québec International, au sein de son conseil d'administration à titre d'administrateur. Le Conseil des ministres a procédé à sa nomination le 29 avril dernier, lui accordant un mandat de quatre ans.

Portrait d'un ambassadeur de la métropole

M. Bolduc a été nommé président, Investissement Québec International en septembre 2019.

Après avoir oeuvré comme haut fonctionnaire au ministère du Conseil exécutif, il devient président-directeur général de Montréal International en 2016.

Vice-président, Communications et affaires publiques chez Cascades de 2004 à 2012, il a également occupé le poste de conseiller du premier ministre du Québec de 2001 à 2003 et de conseiller au sein du cabinet de relations publiques NATIONAL de 1998 à 2000.

Titulaire d'un baccalauréat en science politique de l'Université du Québec à Montréal, d'une maîtrise en communication de l'Université Stirling, en Écosse, et d'un MBA de HEC Montréal, M. Bolduc a présidé les conseils d'administration des Manufacturiers et Exportateurs du Québec et du Jour de la Terre. Il est actuellement membre du CA du CORIM, de Scale AI et de La Capitale mutuelle de l'administration publique.

Deux autres membres voient leur mandat renouvelé

En plus de l'arrivée de M. Bolduc, le Conseil des ministres a reconnu l'apport de deux autres membres du CA en renouvelant leur mandat pour quatre années additionnelles. Mesdames Céline Gamache, jusqu'à tout récemment directrice des services de consultation de Prud'homme Groupe-conseil, et Annie Tremblay, présidente de la firme ESSENCE conseil stratégique, siégeant toutes deux au CA depuis novembre 2015, réitèrent ainsi leur engagement envers le Palais.

Citations

«?C'est avec un profond respect pour sa détermination à faire briller Montréal et le Québec à l'international que j'accueille M. Hubert Bolduc au sein de notre CA. Son expérience et sa collaboration seront essentielles au développement du Palais des congrès du futur et aux transformations qui suivront cette période d'incertitude pour notre industrie.?»

- Robert Mercure, président-directeur général du Palais des congrès de Montréal

«?Je tiens à féliciter M. Bolduc pour cette nomination amplement méritée. Son implication apportera une expertise additionnelle au conseil d'administration de la Société du Palais des congrès de Montréal.?»

- Claude Liboiron, président du CA du Palais des congrès de Montréal

«?Je suis reconnaissant de cette opportunité et excité à l'idée de collaborer avec les équipes du Palais et avec mes homologues du CA. Le renouveau qui souffle sur le Palais est encourageant et je suis fier de me joindre à cette effervescence qui présente également des défis de taille.?»

- Hubert Bolduc, président d'Investissement Québec International et dorénavant membre du CA du Palais des congrès de Montréal

À propos du Palais des congrès de Montréal

Le Palais des congrès de Montréal est au coeur de la ville qui accueille le plus de congrès internationaux dans les Amériques. Détenteur de la plus importante certification de l'industrie en normes de qualité, décernée par l'Association internationale des palais des congrès (AIPC), le Palais est également finaliste au prestigieux prix Apex de cette association dans la catégorie «?meilleur taux de satisfaction de la clientèle au monde?». En 2018-2019, il a généré 215 millions de dollars en retombées économiques et d'innombrables retombées intellectuelles en tenant 353 événements. Précurseur, il a mis sur pied CITÉ, un lab événementiel qui réinvente les congrès grâce à des entreprises montréalaises émergentes. Réunis sous la bannière Palais Boréal, ses engagements en développement durable se multiplient. Au sein de son immeuble carboneutre, également certifié BOMA BEST, le Palais invite dorénavant les organisateurs d'événements et leurs participants à compenser leurs émissions de GES localement à l'aide d'un programme novateur. En symbiose avec son milieu, il invite les visiteurs à s'approprier les espaces en déployant des initiatives artistiques comme Les Saisons du Palais, qui mettent en scène les créateurs du Québec. Le Palais se transforme et se positionne comme centre de congrès 4.0 et chef de file de son industrie. Visitez congresmtl.com .

SOURCE Palais des congrès de Montréal

Communiqué envoyé le 7 mai 2020 à 07:36 et diffusé par :