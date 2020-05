SNC-Lavalin annonce ses résultats du premier trimestre de 2020





SNCL Services d'ingénierie enregistre de solides résultats au premier trimestre; la Société continue de prendre des mesures face aux répercussions de la COVID-19

MONTRÉAL, le 7 mai 2020 /CNW Telbec/ - Le Groupe SNC-Lavalin inc. (TSX: SNC) a annoncé aujourd'hui ses résultats du premier trimestre terminé le 31 mars 2020.

Faits saillants du premier trimestre de 2020

Progrès continus à l'égard de la nouvelle orientation stratégique au premier trimestre :

Les produits et le RAII de SNCL Services d'ingénierie se sont améliorés, favorisant une bonne production de flux de trésorerie.



Le carnet de commandes des projets de construction clé en main à prix forfaitaire (« CMPF ») a continué de diminuer.



Les mesures de restructuration dans le secteur Ressources, qui est sous-performant, se poursuivent.

Solidité soutenue des liquidités et des flux de trésorerie :

Les flux de trésorerie totaux provenant des activités d'exploitation ont atteint 23 millions $, comparativement à (249) millions $ au premier trimestre de 2019.



SNCL Services d'ingénierie a produit des flux de trésorerie d'exploitation de 142 millions $.



Le solde de trésorerie et d'équivalents de trésorerie totalisait 2,1 milliards $; le ratio dette nette avec recours sur le RAIIA s'est établi à 2,3 fois.

Premier trimestre solide pour SNCL Services d'ingénierie, excluant Capital :

Le RAII sectoriel (7) a augmenté de 10,7 %, atteignant 111,5 millions $.

Les produits ont connu une hausse de 6,4 % pour s'établir à 1 535 millions $; la valeur du carnet de commandes se chiffre à 11,0 milliards $.

Résultats de Capital conformes aux attentes :

Le RAII sectoriel (7) a baissé de 35,7 % pour s'établir à 42 millions $, en raison de la diminution des dividendes découlant de la participation réduite dans l'Autoroute 407 ETR.

Diminution progressive continue des projets CMPF de SNCL Projets; prise de mesures pour remédier à la faiblesse des résultats de Ressources :

Le carnet de commandes des contrats de construction CMPF a été ramené à 2,9 milliards $, celui de Projets d'infrastructures d'IAC se chiffrant à 2,6 milliards $ et celui de Ressources, à 0,3 milliard $.



Le RAII sectoriel (7) de Projets d'infrastructures d'IAC a atteint 3,8 millions $; le RAII sectoriel (7) de Ressources s'est établi à (58,0) millions $.

de Projets d'infrastructures d'IAC a atteint 3,8 millions $; le RAII sectoriel de Ressources s'est établi à (58,0) millions $. Résultat net négatif attribuable aux actionnaires de SNC-Lavalin en vertu des IFRS :

Le résultat net négatif attribuable aux actionnaires de SNC?Lavalin s'élevait à 66,0 millions $ (0,38 $ par action après dilution), et comprend une réévaluation de la juste valeur de la contrepartie éventuelle à recevoir liée à l'Autoroute 407 ETR de 49,6 millions $ (après impôts).

Commentaire du chef de la direction

« Notre priorité absolue en cette période éprouvante pour nos clients et nos collectivités consiste à assurer la sécurité de nos employés et à continuer de servir nos clients. Je ne remercierai jamais assez nos employés pour leur résilience et leur soutien », a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction de Groupe SNC-Lavalin inc. « L'entreprise a affiché un bon rendement au premier trimestre dans un contexte externe difficile. Les mesures promptes que nous avons prises à la fin du premier trimestre afin de réduire les coûts et de créer une souplesse opérationnelle et financière nous permettent de gérer efficacement les répercussions initiales de la COVID-19, et l'entreprise est prête à prendre d'autres mesures au besoin. »

Faits saillants financiers du premier trimestre

Veuillez noter qu'aux fins de la présentation de l'information financière, Ingénierie et construction (« I&C ») a été redésigné Services Professionnels et Gestion de Projets (« SP&GP ») afin de mieux refléter l'orientation stratégique et les activités de la Société.





(en milliers de dollars, à moins d'indication contraire) Premier trimestre 2020 2019 Produits totaux 2 229 484 2 363 193 Résultat net attribuable aux actionnaires de SNC-Lavalin (65 964) (17 305) RPA dilué ($) ($0,38) ($0,10) SNCL Services d'ingénierie



Excluant Capital



Produits 1 534 769 1 442 011 RAII sectoriel(7) 111 532 100 780 Ratio du RAII sectoriel (%) 7,3 % 7,0 % Carnet de commandes 10 965 300 10 702 400 Capital



Produits 46 242 72 177 RAII sectoriel(7) 42 028 65 399 Carnet de commandes 171 900 194 100 SNCL Projets



Produits 648 473 849 005 RAII sectoriel(7) (54 246) (67 486) Ratio du RAII sectoriel (%) (8,4 %) (7,9 %) Carnet de commandes 3 885 400 4 944 200 Flux de trésorerie d'exploitation 23 354 (248 855) RAIIA ajusté provenant de SP&GP(8) 84 993 79 206 Marge du RAIIA ajusté provenant de SP&GP 3,9 % 3,5 % RPA ajusté dilué provenant de SP&GP(2) ($) ($0,02) ($0,08)

Résultats du premier trimestre

La Société a déclaré un résultat net négatif attribuable aux actionnaires de SNC-Lavalin en vertu des IFRS de 66,0 millions $ (0,38 $ par action après dilution) pour le premier trimestre de 2020, comparativement à un résultat net négatif de 17,3 millions $ (0,10 $ par action après dilution) pour la période correspondante de 2019. L'augmentation du résultat net négatif attribuable aux actionnaires de SNC-Lavalin découle principalement d'une réévaluation de la juste valeur de la contrepartie éventuelle à recevoir liée à l'Autoroute 407 ETR de 57,2 millions $ (49,6 millions $ après impôts).

Le résultat net ajusté négatif provenant de SP&GP(1) s'est établi à 3,9 millions $ (0,02 $ par action après dilution) au premier trimestre de 2020, comparativement à 14,9 millions $ (0,08 $ par action après dilution) pour la période correspondante de 2019.

SNCL Services d'ingénierie

Les produits et le RAII de SNCL Services d'ingénierie se sont améliorés par rapport à la période correspondante de 2019, et la nature diversifiée de notre portefeuille de services témoigne de la résilience de notre stratégie face à la pandémie de COVID-19. SNCL Services d'ingénierie a également généré des flux de trésorerie tirés des activités d'exploitation de 143 millions $ au cours du premier trimestre de 2020.

Les produits provenant de SNCL Services d'ingénierie, excluant Capital, ont totalisé 1 535 millions $ au premier trimestre de 2020, en hausse de 6,4 % par rapport au premier trimestre de 2019, et le RAII sectoriel s'est établi à 111,5 millions $, soit une augmentation de 10,7 %. La diminution des produits et du RAII sectoriel(7) d'ICGP, principalement attribuable à une baisse des activités au Moyen-Orient et à l'incidence de la COVID-19 dans la région Asie-Pacifique, a été plus que contrebalancée par Énergie nucléaire, qui a affiché un solide rendement dans tous ses marchés principaux, et par Services d'infrastructures, Linxon ayant poursuivi l'expansion de ses activités dans d'autres régions.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, la plupart des employés de SNCL Services d'ingénierie ont pu continuer de servir les clients et d'obtenir de nouveaux mandats en travaillant de leur domicile, y compris le contrat de coentreprise récemment annoncé qui prévoit l'offre d'une expertise en conception pour aider à livrer jusqu'à dix unités mobiles de santé de 100 lits au Canada. La Société continue de mettre activement ses services et ses capacités à la disposition des clients et de soutenir les gouvernements. La Société a commencé à observer un ralentissement au chapitre des nouveaux contrats qui lui sont octroyés et des projets ajoutés à son carnet de commandes au cours des dernières semaines, ce qui aura une incidence sur les marges brutes au deuxième trimestre de 2020. Toutefois, les mesures prises par la direction pour assouplir les coûts de base de l'entreprise s'avèrent efficaces. L'ampleur et l'impact de ce ralentissement sur l'entreprise demeurent incertains et sont difficilement quantifiables.

Le RAII sectoriel(7) d'ICGP a chuté pour s'établir à 57,5 millions $ au premier trimestre de 2020, comparativement à 80,2 millions $ au premier trimestre de 2019, en raison surtout de la diminution des produits. Les activités d'ICGP ont ralenti au deuxième trimestre de 2020, les répercussions de la COVID-19 s'étant étendues aux marchés principaux du secteur, soit le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis.

Nos secteurs Énergie nucléaire et Services d'infrastructures font preuve de résilience dans le contexte actuel de la COVID-19 grâce à une combinaison de facteurs : le caractère jugé « essentiel » des services qu'ils fournissent à l'industrie et la nature de leurs contrats à long terme. Par conséquent, la Société s'attend à une plus petite diminution de ses produits et délais de projets que pour les autres services d'ingénierie au deuxième trimestre.

Le RAII sectoriel(7) d'Énergie nucléaire et de Services d'infrastructures a augmenté pour se chiffrer à 54,0 millions $ au premier trimestre de 2020, comparativement à 20,6 millions $ au premier trimestre de 2019, en raison de la croissance sous-jacente des services et d'une charge non récurrente encourue au cours du trimestre correspondant de l'exercice précédent dans le secteur Énergie nucléaire.

Le RAII sectoriel(7) de Capital a baissé de 35,7 % pour s'établir à 42 millions $, du fait de la diminution des dividendes découlant de la participation réduite dans l'Autoroute 407 ETR. Exception faite de l'Autoroute 407 ETR, les activités du secteur Capital comprennent principalement des contrats basés sur la disponibilité et la pandémie de COVID-19 n'a pas eue de répercussions importantes sur celles-ci. L'Autoroute 407 ETR a connu une baisse importante du volume de la circulation depuis mars, et cette dernière ne devrait pas reprendre de façon appréciable tant que les restrictions gouvernementales actuelles ne seront pas assouplies. Les futurs paiements trimestriels de dividendes pourraient également être affectés négativement selon le volume de la circulation.

Le carnet de commandes de SNCL Services d'ingénierie, excluant Capital, totalisait 11,0 milliards $ au 31 mars 2020, comparativement à 11,1 milliards $ à la fin de 2019. La valeur totale des contrats octroyés s'est élevée à 1,3 milliard $ au premier trimestre de 2020, ce qui représente un ratio des octrois sur les produits de 0,9, dont 0,9 milliard $ pour ICGP.

« Je suis également très fier de la façon dont notre entreprise redouble d'efforts pour mettre à profit ses compétences et ses capacités uniques en vue de soutenir les gouvernements dans les régions où elle exerce ses activités, notamment dans le cadre du projet récemment annoncé qui vise à concevoir et à livrer jusqu'à dix unités mobiles de santé de 100 lits et qui fait partie des mesures de préservation de la santé mises en oeuvre par le gouvernement du Canada », a ajouté Ian L. Edwards, président et chef de la direction de Groupe SNC-Lavalin inc. « En même temps, nous nous efforçons de maintenir une souplesse financière et une capacité opérationnelle afin d'être prêts à profiter de nouvelles occasions lorsque les gouvernements jugeront approprié d'assouplir les restrictions et que les affaires reprendront. »

SNCL Projets

Dans le secteur SNCL Projets, la valeur du carnet de commandes des projets de construction CMPF diminue toujours et, bien que le secteur Ressources ait continué de sous-performer durant le trimestre, les mesures de restructuration se poursuivent.

Les produits de SNCL Projets, qui regroupe les projets de construction CMPF, ont totalisé 648,5 millions $ au premier trimestre de 2020, en baisse de 23,6 % par rapport au premier trimestre de 2019. Ce résultat est principalement attribuable à la diminution progressive du carnet de commandes de certains projets de construction CMPF, combiné à l'absence de nouvelles soumissions par la Société.

Le carnet de commandes de SNCL Projets continue de diminuer et totalisait 3,9 milliards $ au 31 mars 2020, comparativement à 4,0 milliards $ au 31 décembre 2019. Au 31 mars 2020, le carnet de commandes de SNCL Projets comprenait 1,0 milliard $ de contrats de type remboursable et de services d'ingénierie et 2,9 milliards $ de contrats de construction CMPF, divisés entre le secteur Projets d'infrastructures d'IAC (2,6 milliards $) et le secteur Ressources (0,3 milliard $).

Le secteur Projets d'infrastructures d'IAC a enregistré un RAII sectoriel(7) de 3,8 millions $ au premier trimestre 2020, comparativement à un RAII sectoriel(7) négatif de 6,1 millions $ au premier trimestre de 2019. Même si la productivité sur certains chantiers a diminué depuis la mi-mars en raison de la COVID-19, les progrès réalisés à l'égard de la réduction du carnet de commandes de contrats CMPF au premier trimestre ont largement répondu à nos attentes. Le premier trimestre a également été marqué par la modification de contrats relatifs à certains projets, laquelle réduit le risque d'achèvement tout en augmentant le solde du carnet de commandes des projets à achever. De ce fait, le carnet de commandes de contrats CMPF toujours à réaliser s'établissait à 2,6 milliards $, une valeur semblable à celle du carnet de commandes toujours à réaliser à la fin de 2019.

Parmi les projets de construction CMPF d'Infrastructures, les projets REM et Husky sont actuellement suspendus, le REM devant redémarrer le 11 mai. En collaboration avec des partenaires de coentreprise, la Société a réagi rapidement pour suspendre les activités, tout en conservant la garde et la responsabilité légale des divers chantiers des deux projets vers la fin du premier trimestre et en poursuivant, dans la mesure du possible, les travaux de conception technique. Quant aux projets Eglinton et Trillium, ils se poursuivent mais ils sont touchés par les modifications apportées aux conditions de travail en raison de la COVID-19, ce qui influe sur la productivité.

Le secteur Ressources a enregistré un RAII sectoriel(7) négatif de 58,0 millions $ au premier trimestre de 2020, principalement en raison des révisions défavorables des prévisions des projets CMPF et des coûts de base mal alignés par rapport à la diminution des produits tirés des services et du carnet de commandes. La Société s'attend toujours à ce que les projets de construction clé en main à prix forfaitaire soient essentiellement terminés d'ici la fin de 2020, quoique les restrictions limitant la capacité à faire une rotation du personnel sur les chantiers ont une certaine incidence sur la productivité. Il est donc possible que certaines dates d'achèvement de projet soient reportées au premier semestre de 2021. La valeur du carnet de commandes des projets CMPF a diminué au premier trimestre, passant de 0,4 milliard $ à 0,3 milliard $, les répercussions liées à la COVID-19 ne s'étant fait que faiblement sentir sur l'avancement des projets. Les mesures visant à accélérer la suppression de coûts dans le secteur des services au deuxième trimestre sont en cours, et les activités non essentielles seront fermées ou vendues. Au cours du premier trimestre de 2020, la Société a achevé la fermeture de Valerus, qui exploitait des installations de production et de traitement de pétrole et de gaz de marché intermédiaire non essentielles situées à Houston.

Situation financière et liquidités

Conformément à la nouvelle orientation stratégique qui accorde la priorité aux activités produisant de la trésorerie, la Société a généré des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation de 23 millions $ au premier trimestre de 2020, comparativement à des flux de trésorerie d'exploitation négatifs de 249 millions $ au premier trimestre de 2019. Cette amélioration comparativement à la période correspondante de 2019 est principalement attribuable à l'optimisation des fonds de roulement et au calendrier, particulièrement dans SNCL Services d'ingénierie qui a produit des flux de trésorerie d'exploitation de 142 millions $ au premier trimestre de 2020.

La Société bénéficie d'une situation financière solide et continue de mettre l'accent sur la maximisation de sa souplesse financière au deuxième trimestre et aux trimestres suivants. La direction a pris des mesures promptes en mars afin de réduire les coûts et de gérer les flux de trésorerie, dont l'élimination des dépenses discrétionnaires non nécessaires pour soutenir la prestation de services aux clients, le gel des dépenses en immobilisations, et l'harmonisation des coûts de base liés aux employés au deuxième trimestre au moyen de baisses de salaire, d'une réduction des heures de travail et de mises à pied temporaires en vue d'une éventuelle diminution des produits.

Au 31 mars 2020, en raison de ces mesures et d'autres initiatives relatives au fonds de roulement, la Société affichait un solde de trésorerie et d'équivalents de trésorerie de 2,1 milliards $, dont 1,0 milliard $ prélevé sur sa facilité de crédit renouvelable. La Société dispose d'un montant supplémentaire de 1,0 milliard $ sur sa facilité de crédit renouvelable qu'elle pourra utiliser au besoin, et elle examine actuellement les divers programmes de soutien gouvernementaux annoncés qui s'offrent à elle. La Société a une dette avec recours de 2,2 milliards $, dont une somme de 0,3 milliard $ doit être remboursée au quatrième trimestre de 2020; le reste n'est exigible qu'en 2021 et par la suite. Sa dette avec recours limité s'élève à 0,4 milliard $.

Au 31 mars 2020, le ratio dette nette avec recours sur le RAIIA, calculé conformément aux modalités de la convention de crédit de la Société, se chiffrait à 2,3 fois, soit bien en deçà du ratio de 3,75 fois établi en vertu de la clause restrictive.

Dividende trimestriel

Le conseil d'administration a déclaré aujourd'hui un dividende en espèces de 0,02 $ par action, soit le même qu'au trimestre précédent. Le dividende est payable le 4 juin 2020 aux actionnaires inscrits en date du 21 mai 2020. Ce dividende est un « dividende déterminé » aux fins de l'impôt sur le résultat fédéral et provincial canadien.

Perspectives pour 2020

Tel qu'indiqué dans le communiqué de presse de la Société daté du 27 mars 2020, les perspectives financières pour 2020 fournies par la Société le 28 février 2020 ne sont plus valides en raison des conséquences qu'a la situation sans précédent et en rapide évolution de la COVID-19 sur les opérations mondiales de la Société. La Société n'a pas l'intention de présenter d'autres perspectives pour 2020 pour le moment.

Conférence téléphonique et webdiffusion sur les bénéfices du premier trimestre de 2020

SNC-Lavalin tiendra une conférence téléphonique aujourd'hui à 9 h 30 (HE) au sujet des résultats du premier trimestre de 2020. Une webdiffusion audio en direct de la conférence téléphonique ainsi que le document de présentation qui l'accompagne seront disponibles à www.investisseurs.snclavalin.com . Il sera également possible d'accéder à la conférence par téléphone en composant sans frais le 1-855-327-6838 en Amérique du Nord ou le 1-604-235-2082 à l'extérieur de l'Amérique du Nord. Vous pouvez également utiliser les numéros suivants : 416-915-3239 à Toronto, 514-375-0364 à Montréal, ou 080-8101-2791 au Royaume-Uni. Un enregistrement de la conférence téléphonique et la transcription de celle-ci seront mis en ligne sur le site Web de la Société dans les 24 heures suivant la conférence.

Assemblée annuelle des actionnaires et webdiffusion

SNC-Lavalin tiendra également son assemblée annuelle des actionnaires aujourd'hui à 11 h (HE) sur la plateforme Virtual Shareholder Meeting de Broadridge au moyen d'une webdiffusion audio en direct. L'assemblée aura lieu par webdiffusion audio en direct sur le site www.virtualshareholdermeeting.com/SNCAF2020. Pour en savoir plus sur cet événement virtuel, visitez la page Web consacrée à l'assemblée annuelle des actionnaires 2020 de SNC-Lavalin à l'adresse www.snclavalin.com/fr-FR/investors/agm-2020.

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une entreprise spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux partout dans le monde. SNC-Lavalin rassemble les personnes, les technologies et les données pour façonner et livrer des projets et des concepts de classe mondiale, tout en offrant des solutions novatrices complètes tout au long du cycle de vie des actifs. Notre expertise est vaste - les services-conseils, la cybersécurité et les réseaux intelligents, la conception et l'ingénierie, l'approvisionnement, la gestion de projet et de la construction, l'exploitation et l'entretien, la mise hors service et les investissements de maintien - et nous l'offrons aux clients de quatre secteurs stratégiques, soit de l'Ingénierie, conception et gestion de projet (ICGP), des infrastructures, de l'énergie nucléaire et des ressources, appuyés par Capital. Nos gens. Votre Réussite. Avec Passion. www.snclavalin.com

Mesures financières non conformes aux IFRS et autres mesures conformes aux IFRS

Les résultats financiers de la Société sont préparés conformément aux IFRS. Cependant, les mesures financières non conformes aux IFRS et autres mesures conformes aux IFRS suivantes sont utilisées dans ce communiqué de presse : le résultat net ajusté provenant de SP&GP, le RPA ajusté dilué provenant de SP&GP, le résultat net ajusté provenant de Capital, le RPA ajusté dilué provenant de Capital, le RPA ajusté dilué consolidé, le RAIIA, le RAIIA ajusté provenant de SP&GP et le RAII sectoriel. Ces mesures non conformes aux IFRS et autres mesures conformes aux IFRS sont expliquées plus en détail ci-dessous et dans le rapport de gestion de SNC-Lavalin du premier trimestre 2020, déposé auprès des autorités de règlementation des valeurs mobilières au Canada, disponible sur SEDAR au www.sedar.com et sur le site Internet de la Société à l'adresse www.snclavalin.com , sous la rubrique « Investisseurs ». Les mesures financières non conformes aux IFRS n'ont pas de définition normalisée en vertu des IFRS et pourraient donc ne pas être comparables aux mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. La direction est d'avis que, en plus des mesures conventionnelles préparées conformément aux IFRS, ces mesures financières non conformes aux IFRS permettent de mieux comprendre les résultats financiers de la Société et certains investisseurs pourraient utiliser ces informations pour évaluer le rendement de la Société d'une période à l'autre. Cependant, ces mesures financières non conformes aux IFRS comportent certaines limites et ne devraient pas être considérées séparément ni comme un substitut aux mesures de rendement préparées en vertu des IFRS.

(1) Le résultat net ajusté provenant de SP&GP se définit comme le résultat net attribuable aux actionnaires de SNC-Lavalin provenant de SP&GP, à l'exclusion des charges liées à la restructuration, des frais connexes à l'acquisition et des coûts d'intégration, de l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux regroupements d'entreprises, de la perte de valeur du goodwill, de la perte de valeur d'immobilisations incorporelles liées aux regroupements d'entreprises, de la perte liée à un ajustement sur cessions d'activités de SP&GP, des frais de financement liés aux à la convention de vente des actions de l'Autoroute 407 ETR et le règlement des accusations fédérales (SPPC), et de l'ajustement de la provision pour litige du dossier de la pyrrhotite. Les activités regroupées sous SP&GP sont définies dans les états financiers et le rapport de gestion du premier trimestre 2020 de la Société.

(2) Le RPA ajusté dilué provenant de SP&GP se définit comme le résultat net ajusté provenant de SP&GP, divisé par le nombre moyen pondéré d'actions en circulation dilué pour la période.

(3) Le résultat net ajusté provenant de Capital se définit comme le résultat net attribuable aux actionnaires de SNC-Lavalin provenant de Capital, à l'exclusion des charges liées à la restructuration, des gains sur cession d'investissements de Capital et de la réévaluation de la juste valeur de la contrepartie éventuelle à recevoir liée à l'Autoroute 407 ETR.

(4) Le RPA ajusté dilué provenant de Capital se définit comme le résultat net ajusté provenant de Capital, divisé par le nombre moyen pondéré d'actions en circulation dilué pour la période.

(5) Le résultat net ajusté consolidé se définit comme le résultat net ajusté provenant de SP&GP plus le résultat net ajusté provenant de Capital.

(6) Le RPA ajusté dilué consolidé se définit comme le résultat net ajusté provenant de SP&GP plus le résultat net ajusté provenant de Capital divisé par le nombre moyen pondéré d'actions en circulation dilué pour la période.

(7) Le RAII sectoriel correspond aux produits moins i) les charges directement liées aux activités ii) les frais de vente, généraux et administratifs directs; et iii) les frais de vente, généraux et administratifs corporatifs qui sont attribués aux secteurs. Les frais qui ne sont pas attribués aux secteurs de la Société comprennent : certains frais de vente, généraux et administratifs corporatifs qui ne sont pas directement associés à des projets ou à des secteurs, la perte de valeur découlant des pertes de crédit attendues, le gain (la perte) découlant des actifs (passifs) financiers à la juste valeur par le biais du résultat net, les coûts de restructuration, la perte de valeur du goodwill, la perte de valeur d'immobilisations incorporelles liées aux regroupements d'entreprises, les frais connexes à l'acquisition et coûts d'intégration, l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux regroupements d'entreprises, la perte liée à un ajustement sur cession d'activités de SP&GP, et gain sur cession d'un investissement de Capital.

(8) Le RAIIA ajusté provenant de SP&GP se définit comme le résultat de SP&GP avant les charges financières nettes (produits financiers nets), l'impôt sur le résultat et les amortissements, et ne comprend pas les charges liées à la restructuration, les frais connexes à l'acquisition et les coûts d'intégration, la perte liée à un ajustement sur cessions d'activités de SP&GP, le règlement des accusations fédérales (SPPC), ainsi que l'ajustement de la provision pour litige du dossier de la pyrrhotite.

Sommaire des résultats de SNC-Lavalin



(en milliers de dollars, à moins d'indication contraire) Premier trimestre

2020 2019





Produits



SNCL Services d'Ingénierie, excluant Capital 1 534 769 1 442 011 Capital 46 242 72 177 SNCL Projets 648 473 849 005

2 229 484 2 363 193 Résultat net attribuable aux actionnaires de SNC-Lavalin



Provenant de SP&GP (45 926) (67 355) Provenant du secteur Capital (20 039) 50 050

(65 964) (17 305) Résultat dilué par action ($)



Provenant de SP&GP (0,26) (0,38) Provenant du secteur Capital (0,11) 0,28

(0,38) (0,10) Résultat net ajusté attribuable aux actionnaires de SNC-Lavalin



Provenant de SP&GP(1) (3 918) (14 913) Provenant du secteur Capital(3) 29 589 51 782

25 671 36 869 RPA ajusté dilué ($)



Provenant de SP&GP(2) (0,02) (0,08) Provenant du secteur Capital(4) 0,17 0,29

0,15 0,21





RAIIA ajusté provenant de SP&GP(8) 84 993 79 206 Marge du RAIIA ajusté provenant de SP&GP 3,9 % 3,5 %





Carnet de commandes



SNCL Services d'Ingénierie, excluant Capital 10 965 300 10 702 400 Capital 171 900 194 100 SNCL Projets 3 885 400 4 944 200

15 022 600 15 840 700





Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 102 324 614 850





Dette avec recours et recours limité 2 568 159 3 595 437





Noter que certains totaux et sous-totaux peuvent ne pas concorder en raison de l'arrondissement des chiffres

Rapprochement du résultat net déclaré en vertu des IFRS et du résultat net ajusté







Premier trimestre 2020 Premier trimestre 2019

SP&GP Capital Total SP&GP Capital Total (en M$)











Résultat net attribuable aux actionnaires de SNC-Lavalin (IFRS) (45,9) (20,0) (66,0) (67,4) 50,1 (17,3) Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux regroupements d'entreprises 33,0 - 33,0 42,8 - 42,8 Coûts de restructuration 2,1 - 2,1 6,2 1,7 7,9 Réévaluation de la juste valeur de la contrepartie éventuelle à recevoir liée à l'Autoroute 407 ETR 1 - 49,6 49,6 - - - Frais connexes à l'acquisition et coûts d'intégration - - - 3,4 - 3,4 Ajustement de la provision pour litige du dossier de la pyrrhotite 2 7,0 - 7,0 - - - Perte liée à un ajustement sur cessions d'activités de SP&GP - - - 0,1 - 0,1













Résultat net ajusté attribuable aux actionnaires de SNC-Lavalin (non-IFRS) (3,9) 29,6 25,7 (14,9) 51,8 36,9













(en $)











RPA dilué (IFRS) (0,26) (0,11) (0,38) (0,38) 0,28 (0,10) Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux regroupements d'entreprises 0,19 - 0,19 0,24 - 0,24 Coûts de restructuration 0,01 - 0,01 0,04 0,01 0,05 Réévaluation de la juste valeur de la contrepartie éventuelle à recevoir liée à l'Autoroute 407 ETR - 0,28 0,28 - - - Frais connexes à l'acquisition et coûts d'intégration - - - 0,02 - 0,02 Ajustement de la provision pour litige du dossier de la pyrrhotite 0,04 - 0,04 - - - Perte liée à un ajustement sur cessions d'activités de SP&GP - - - 0,00 - 0,00













RPA ajusté dilué (non-IFRS) (0,02) 0,17 0,15 (0,08) 0,29 0,21















Noter que certains totaux et sous-totaux peuvent ne pas concorder en raison de l'arrondissement des chiffres

1 inclus à la rubrique « Gain (perte) découlant des actifs (passifs) financiers à la juste valeur par le biais du résultat net » 2 inclus à la rubrique « Frais de vente, généraux et administratifs corporatifs »

Énoncés prospectifs

Dans le présent communiqué de presse et ci-après, le terme « Société » ou le terme « SNC?Lavalin » désigne, selon le contexte, le Groupe SNC-Lavalin inc. et toutes ou certaines de ses filiales ou partenariats, ou le Groupe SNC-Lavalin inc. ou l'une ou plusieurs de ses filiales ou partenariats.

Les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse faisant état des budgets, des estimations, des attentes, des prévisions, des objectifs, des prédictions, des projections pour l'avenir ou des stratégies de la Société ou de la direction peuvent être des « énoncés prospectifs » et peuvent être signalés par l'utilisation de verbes ou de termes tels que « anticiper », « s'attendre à », « cible », « cibler », « croire », « devoir », « économie de coûts », « espérer », « estimer », « évaluer », « perspective », « planifier », « pouvoir », « présumer », « prévoir », « projeter », « synergies », ainsi que par l'emploi du conditionnel ou du futur, que la tournure soit négative ou positive et quelle que soit la variante utilisée. Les énoncés prospectifs incluent également toutes les autres affirmations qui ne s'appuient pas sur des faits historiques. Ils comprennent également les énoncés liés aux éléments suivants : i) les dépenses d'investissement futures, les produits, les charges, les bénéfices, les résultats économiques, l'endettement, la situation financière, les pertes et les projets à venir; ii) les stratégies d'affaires et de gestion, l'expansion et la croissance des activités de la Société; et iii) les répercussions prévues de la pandémie de COVID-19 sur les activités et ses secteurs opérationnels à présenter. Tous ces énoncés prospectifs sont formulés conformément aux règles refuges des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. La Société met en garde le lecteur que ces énoncés prospectifs, par leur nature même, comportent des risques et des incertitudes, et que les actions et/ou les résultats réels de la Société pourraient différer significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs, ou pourraient avoir une incidence sur le degré avec lequel une projection particulière se réalisera. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but d'assister les investisseurs et autres personnes dans la compréhension de certains éléments clés des objectifs, priorités stratégiques, attentes et plans actuels de la Société, ainsi que pour leur permettre d'avoir une meilleure compréhension des activités de la Société ainsi que de l'environnement dans lequel elle prévoit exercer ses activités. Les lecteurs sont mis en garde que de telles informations peuvent ne pas être appropriées pour d'autres usages.

Les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué de presse sont basés sur certaines hypothèses qui sont jugées raisonnables par la Société en date de ce communiqué. Les hypothèses sont posées tout au long du rapport de gestion de 2019 de la Société (particulièrement dans les sections « Jugements comptables critiques et sources principales d'incertitudes relatives aux estimations » et « Comment nous analysons et présentons nos résultats » qui ont été mises à jour dans le rapport de gestion du premier trimestre de 2020. Si ces hypothèses s'avèrent inexactes, les résultats réels de la Société pourraient différer significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs. De plus, des facteurs de risque importants pourraient faire en sorte que les hypothèses et estimations de la Société s'avèrent inexactes, et que les actions ou les résultats réels de la Société diffèrent significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs. Ces facteurs de risque incluent, sans s'y limiter : a) répercussions de la pandémie de COVID-19; b) résultats de la nouvelle orientation stratégique de 2019, conjuguée à la réorganisation des activités; c) contrats à prix forfaitaire ou incapacité de la Société à respecter l'échéancier contractuel et les exigences de rendement ou à exécuter les projets de façon efficiente; d) octroi des contrats et calendrier; e) obligations de prestation restant à remplir; f) statut de fournisseur de services auprès d'organismes publics; g) activités mondiales; h) responsabilité en matière nucléaire; i) participation dans des investissements de Capital; j) dépendance envers des tiers; k) coentreprises et partenariats; l) systèmes et données informatiques; m) concurrence; n) responsabilité professionnelle de la Société ou sa responsabilité pour des services déficients; o) indemnités et pénalités pécuniaires relatives aux rapports et aux opinions techniques et professionnels fournis; p) protection d'assurance; q) santé et sécurité; r) compétence du personnel; s) arrêts de travail, négociations syndicales et autres questions relatives à la main-d'oeuvre; t) conditions météorologiques extrêmes et effet des catastrophes naturelles ou autres et crises de santé mondiales; u) propriété intellectuelle; v) cession ou vente d'actifs importants; x) incidence des résultats d'exploitation et du niveau d'endettement sur la situation financière; w) liquidités et situation financière; y) endettement; z) garantie aux termes du prêt consenti à SNC?Lavalin Autoroute Holding; aa) dépendance envers les filiales relativement au remboursement de la dette; bb) dividendes; cc) obligations au titre des avantages postérieurs à l'emploi, y compris des régimes de retraite; dd) besoins en fonds de roulement; ee) recouvrement auprès des clients; ff) dépréciation du goodwill et d'autres actifs; gg) issue des réclamations et litiges en cours et futurs; hh) enquêtes en cours et potentielles; ii) règlements; jj) nouvelle réglementation et inconduite ou non-respect des lois anticorruption ou autres lois ou règlements gouvernementaux par un employé, un agent ou un partenaire; kk) réputation de la Société; ll) limites inhérentes au cadre de contrôle de la Société; mm) lois et règlements en matière d'environnement; nn) Brexit; oo) conjoncture économique mondiale; et pp) fluctuations dans les prix des marchandises.

La Société met en garde le lecteur que la liste des facteurs qui précède n'est pas exhaustive. Pour plus d'information sur les risques et incertitudes, et sur les hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent des attentes actuelles, se reporter respectivement aux sections « Risques et incertitudes », « Comment nous analysons et présentons nos résultats » et « Jugements comptables critiques et sources principales d'incertitudes relatives aux estimations » du rapport de gestion 2019 de la Société qui ont été mises à jour dans le rapport de gestion du premier trimestre de 2020, déposés auprès des autorités de règlementation des valeurs mobilières au Canada, disponible sur SEDAR au www.sedar.com et sur le site internet de la Société, www.snclavalin.com, sous la rubrique « investisseurs ».

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué reflètent les attentes de la Société en date de ce dernier, et sont sujets à changement après cette date. La Société ne s'engage nullement à actualiser publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois ou les règlements applicables l'exigent.

Il est possible de consulter les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités et le rapport de gestion de SNC-Lavalin pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2020 sur le site Internet de la Société au www.snclavalin.com et sur SEDAR au www.sedar.com .

