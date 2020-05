UFC® et Chiliz annoncent un partenariat mondial





NEW YORK, 7 mai 2020 /PRNewswire/ -- Chiliz ($CHZ: Binance), une société fintech leader dans le domaine sportif et spécialisée dans l'engagement des fans et basée sur la blockchain, avec UFC®, la première organisation mondiale d'arts martiaux mixtes (MMA), a annoncé un partenariat exclusif mondial.

Chiliz propose des solutions d'engagement des fans basées sur la blockchain pour l'industrie du sport et du divertissement via son application de vote et de récompense des fans Socios.com , qui vise à créer une connexion plus étroite entre les fans, leurs équipes préférées et leurs athlètes préférés.

Socios.com s'est associé à de grands clubs de football, notamment le FC Barcelone, la Juventus, le Paris Saint-Germain, l'Atlético de Madrid, Galatasaray, l'AS Roma, le CA Independiente et les géants de l'esport OG pour produire des actifs numériques des clubs appelés Fan Tokens. En utilisant le Chiliz $CHZ, la crypto-monnaie qui alimente Socios.com, les Fan Tokens peuvent être achetés et vendus via la marketplace de l'application ou via la première bourse de crypto-monnaie au monde pour les sports et le divertissement, Chiliz.net . Les Fan Tokens donnent au propriétaire le droit de voter dans les sondages désignés par le club et de vivre des expériences uniques.

À court terme, le partenariat permettra à l'UFC de toucher un public captif de fans de sport enthousiastes dans le monde entier, créant d'innombrables opportunités pour développer sa marque grâce à une activité promotionnelle sur la plateforme Socios.com.

Le partenariat permettra également à l'UFC de capitaliser sur l'expertise de la fintech Chiliz dans le domaine sportif, créant de nouvelles opportunités pour développer la marque UFC et augmenter l'engagement des fans grâce à des solutions innovantes de blockchain, de technologie et d'applications mobiles.

Tous les détenteurs de Fan Tokens, ainsi que ceux qui possèdent des $CHZ, pourront accéder aux offres et récompenses liées à l'UFC, y compris les billets pour les événements UFC ou l'accès en prévente aux billets grâce à ce partenariat.

L'UFC a fait du MMA l'un des sports à la croissance la plus rapide au monde et compte plus de 318 millions de fans à travers le monde. Leur liste se compose d' athlètes MMA de plus haut niveau, y compris Conor McGregor, Nate Diaz, Khabib Nuramagomedov, Holly Holm et Amanda Nunes.

Alexandre Dreyfus, PDG et fondateur de Chiliz & Socios.com, a déclaré: «En s'associant à Chiliz, l'UFC a désormais accès à un public captif de fans de certaines des plus grandes organisations sportives de la planète, créant une opportunité sans précédent d'attirer de nouveaux adeptes .

«Ce partenariat passionnant est le premier exemple majeur de la façon dont nous pouvons utiliser la technologie blockchain pour créer des opportunités d'engagement incroyables non seulement pour nos partenaires de Fan Tokens, mais aussi pour d'autres entreprises de premier plan.

"C'est également un pas en avant majeur dans notre évolution, de pionniers de l'engagement des fans basé sur la blockchain à diriger la marche en tant que société fintech dans le domaine sportif."

Nicholas Smith, vice-président des partenariats mondiaux de l'UFC, a ajouté: «Chiliz et Socios.com sont les leaders de l'industrie en matière d'engagement des fans basé sur la blockchain et nos deux sociétés partagent une philosophie commune de toujours« être les premiers », nous sommes donc ravis de commencer ce nouveau partenariat. L'UFC s'efforce continuellement d'améliorer l'expérience des fans et nous sommes impatients de travailler avec l'équipe sur des moyens innovants et uniques pour atteindre cet objectif. »

Chiliz ($CHZ) est une monnaie numérique pour les plateformes sportives et de divertissement. Il alimente la première plateforme de vote évolutive et symbolisée au monde, Socios.com, où les fans peuvent acheter, échanger et exécuter les droits de vote de leurs équipes sportives préférées.

L'UFC® est la première organisation d'arts martiaux mixtes (MMA) au monde, avec plus de 318 millions de fans et 80 millions de followers sur les réseaux sociaux. L'organisation produit plus de 40 événements en direct chaque année dans certaines des arènes les plus prestigieuses du monde, tout en diffusant à près d'un milliard de foyers TV dans plus de 170 pays.

