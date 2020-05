28 nouveaux logements à vocation communautaire dans l'arrondissement de Lachine





MONTRÉAL, le 7 mai 2020 /CNW Telbec/ - Lors de la séance du conseil d'avril, les membres du conseil de Lachine ont approuvé les plans de conversion d'un bâtiment acquis par Hapopex, qui sera transformé en 28 logements à vocation communautaire. Le projet consiste en la rénovation majeure de quatre immeubles mitoyens situés au coin de la 14e Avenue et de la rue Sherbrooke.

Contrairement au phénomène des « rénovictions », les résidents seront invités à revenir dans leur logement après les travaux. Des 3 ½ seront jumelés afin d'en faire de grands logements pour les familles. « Nous sommes fiers que ces appartements, qui étaient en piètre état, soient rénovés et convertis en logement sociaux. Cela répond à un grand besoin dans notre milieu. Ces édifices ont été identifiés, il y a quelques années, par notre Comité logement Lachine-Lasalle qui a entamé cet important projet pour notre communauté », a déclaré Maja Vodanovic, mairesse de l'arrondissement de Lachine.

Un projet favorisant l'intégration sociale des personnes à faibles revenus

Les travaux de rénovation complets, intérieurs et extérieurs, incluent l'agrandissement des balcons, le remplacement des escaliers extérieurs, la reconstruction des cours anglaises et l'installation d'une nouvelle brique sur l'ensemble des façades du bâtiment. « C'est avec bonheur que nous apprenons la nouvelle de l'avancement de notre projet. Cet immeuble, acquis en 2018, fera l'objet d'une rénovation majeure en 2020-2021 et permettra de remettre en état un immeuble dont l'entretien avait été négligé au cours des années. Un service d'accompagnement psychosocial sera aussi offert aux locataires qui en auront besoin et une salle communautaire sera aménagée, afin d'y organiser des activités de voisinage. Nous sommes particulièrement fiers de ce projet de revitalisation urbaine et sociale », a souligné Christian Lefebvre, directeur général d'Hapopex, un organisme sans but lucratif voué à l'acquisition, à la transformation et à la gestion des bâtiments résidentiels à vocation communautaire. Trois mois avant le début du chantier, les locataires seront invités à se relocaliser pour la durée les travaux, qui devraient s'échelonner pendant 12 mois. Un service d'accompagnement à la recherche de logement est prévu par Hapopex, pour les locataires qui éprouveraient des difficultés dans leurs démarches. Lorsque les travaux seront terminés, les locataires seront invités à réintégrer leur logement maintenant rénové et bénéficieront d'un loyer subventionné.

