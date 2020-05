Semaine de la santé mentale et COVID-19





De nouveaux outils virtuels de gestion de l'anxiété et de la dépression au secours des patients et des travailleurs



COOKSHIRE-EATON, QC, le 7 mai 2020 En cette Semaine de la santé mentale qui se déroule du 4 au 11 mai, deux entreprises québécoises unissent leur expertise médicale et technologique pour dépister l'apparition et l'aggravation des troubles anxieux et de la dépression qui émergent en ces temps de pandémie. « Nous pensons qu'il est devenu urgent d'offrir un accès à distance de qualité et bien coordonné à des soins de santé mentale, affirment le Dr Alain Larouche et monsieur Xavier Boilard, respectivement PDG du Groupe santé Concerto et d'Omnimed. Des patients et des travailleurs pourraient être pris en charge, au cours des prochaines semaines, par des équipes interdisciplinaires oeuvrant en clinique virtuelle à l'aide d'une trajectoire de soins informatisée en santé mentale. »

Soutien du gouvernement fédéral et provincial - des innovations à mettre à profit



Le 3 mai 2020, le premier ministre du Canada a annoncé un investissement majeur de 240 M$ « pour l'élaboration, l'élargissement et le lancement d'outils virtuels en matière de soins et de santé mentale pour appuyer les Canadiens ».

De son côté, le gouvernement du Québec a annoncé aujourd'hui un plan d'action de 31 M$ visant l'ajout de professionnels en pratique privée et un service téléphonique accru au 811. Cette aide est importante mais pourrait être accrue par l'ajout de nouveaux outils technologiques comme ceux que nous avons développés.

Nous travaillons sur une offre de soins structurée et coordonnée avec les médecins de famille qui bonifiera la boîte d'outils cliniques numériques de nombreux professionnels de la santé qui utilisent déjà le dossier médical électronique (DME) Omnimed, pour le suivi de 2 M de Québécoises et Québécois. Cette boîte à outils contient déjà des tests de dépistage et d'évaluation en santé mentale, notamment pour les aînés, et permettrait de soutenir les équipes des GMF et les psychologues qui peinent à suivre l'évolution de l'état de santé mentale de leurs patients, touchés par les effets indésirables autant à court terme (désorganisation, perte de soutien social, baisse des saines habitudes de vie) qu'à plus long terme (phobies, stress post-traumatique).

