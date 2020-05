Le Conseil supérieur de la langue française récompense deux professionnels des médias pour leur maîtrise de la langue française





QUÉBEC, le 7 mai 2020 /CNW Telbec/ - Le Conseil supérieur de la langue française rend publics aujourd'hui les noms des lauréats des prix médias 2020. Ainsi, monsieur Jean-Benoît Nadeau remporte le prix Jules-Fournier et monsieur Jean-Michel Leprince, le prix Raymond-Charette.

Jean-Benoît Nadeau, lauréat du Prix Jules-Fournier 2020

Natif de Sherbrooke et diplômé de l'Université McGill, Jean-Benoît Nadeau est journaliste indépendant. Collaborateur au magazine L'actualité depuis 1988, il a signé de nombreux reportages sur une grande variété de sujets, de la spéléologie à la calvitie en passant par le financement des PME et la culture des framboises. À l'heure actuelle, ses thèmes de prédilection sont la francophonie, la langue française, l'énergie et l'environnement. Depuis mai 2019, il tient une chronique sur la langue française sur le site Web du magazine. Comme auteur, il a publié plusieurs livres sur la langue française (Le français, quelle histoire!), les Français (Ainsi parlent les Français) et l'énergie (Branchée! Hydro-Québec et le futur de l'électricité).

Le lauréat du prix Jules-Fournier a retenu l'attention du jury par sa maîtrise de la langue française, par un usage novateur des ressources linguistiques ainsi que par la clarté de son style. De plus, son écriture rythmée est soutenue par une rhétorique rigoureuse possédant sa facture propre. Aussi, il a la capacité de vulgariser les sujets traités de même que de capter et de retenir l'attention du lecteur, sachant partager avec lui passion et engagement. Enfin, il sait allier la précision de la démonstration à la logique de l'argumentaire et à la qualité de la narration.

Jean-Michel Leprince, lauréat du prix Raymond-Charette 2020

Jean-Michel Leprince commence sa carrière de journaliste à la télévision de Radio-Canada en 1973. Après plus d'une décennie à Toronto et à Montréal, il est correspondant parlementaire à Ottawa de 1982 à 1989. Il devient correspondant à Washington de 1989 à 1994. À Mexico, en 1994, il ouvre le premier bureau de Radio-Canada en Amérique latine. En septembre 1998, il se consacre au grand reportage pour l'émission Zone libre. En 2005, Jean-Michel Leprince redevient correspondant pour l'Amérique latine et collabore à l'émission internationale Une heure sur terre. En 2011, il reçoit le prix Maria-Moors-Cabot de l'Université Columbia à New York pour ses reportages dans les Amériques. Depuis 2014, il est affecté principalement au Téléjournal.

Le lauréat du prix Raymond-Charette a su se démarquer par la correction de la langue, par la richesse du vocabulaire ainsi que par la clarté de l'expression. Aussi, il sait allier l'élégance du style à la maîtrise de la langue française qui se révèle à la fois naturelle, authentique, accessible et précise. De plus, par une parole tout aussi éloquente que spontanée et simple, et par des récits imagés, il sait rendre compréhensibles des dossiers complexes. Enfin, la qualité de son écriture journalistique et la rigueur de ses reportages incarnent une tradition d'excellence.

Les prix médias

Le prix Jules-Fournier est décerné annuellement à un journaliste de la presse écrite en reconnaissance de la qualité de ses écrits, tandis que le prix Raymond-Charette est remis à un journaliste de la presse radiotélévisée pour sa contribution exemplaire à la diffusion d'un français de qualité. Les deux prix sont chacun accompagnés d'une bourse de 2 000 $ et d'un parchemin calligraphié.

Pour plus de renseignements sur les prix médias, visitez le site Web du Conseil supérieur de la langue française au www.cslf.gouv.qc.ca.

À propos du Conseil

Le Conseil supérieur de la langue française a pour mission de conseiller le ministre responsable de la Langue française sur toute question relative à la langue française au Québec. De plus, il peut informer le public sur toute question qui concerne le français au Québec.

SOURCE Conseil supérieur de la langue française

Communiqué envoyé le 7 mai 2020 à 07:00 et diffusé par :