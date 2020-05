Lettre ouverte concernant les demandeurs d'asile en première ligne pour combattre la COVID-19





Diffusée le 6 mai 2020, cette lettre ouverte de la Concertation haïtienne pour les migrant.es (CHPM) s'adresse aux premiers ministres du Canada et du Québec dans le contexte de la COVID-19

MONTRÉAL, le 6 mai 2020 /CNW Telbec/ -

Monsieur le Premier Ministre,

Aujourd'hui, tous les habitants du Québec sont unis pour mener la bataille contre la COVID-19, un ennemi impitoyable. Nous tenons à vous remercier pour la façon que vous avez abordée les différents défis qui ont découlé de cette crise sans précédent. Sans égard à notre statut, nous nous battons pour nous protéger et surtout protéger les plus vulnérables, à savoir les personnes âgées ainsi que celles vivant avec une maladie chronique.

Monsieur le Premier Ministre, nous faisons appel à votre sensibilité afin de vous pencher sur le sort de ces travailleurs essentiels qui revendiquent le statut de réfugié. Ces personnes nous apportent dans des conditions exceptionnelles leurs compétences, leur dévouement et leur dignité afin de nous aider à combattre cette pandémie tout en risquant leur propre santé et celle de leur famille. Beaucoup d'entre eux ont frôlé la mort et ont perdu des collègues. Nous peinons à imaginer que nos anges gardiens puissent être expulsés du pays sitôt la bataille gagnée. Un tel geste irait à l'encontre de nos valeurs québécoises et canadiennes.

Monsieur le Premier Ministre, nous faisons appel à vous afin de déployer un programme spécial d'immigration visant à régulariser leur statut en sol canadien. Ce programme serait l'ultime geste de reconnaissance envers ces personnes. Dans le passé, le Canada et le Québec ont mis en place des mesures spéciales semblables qui se sont révélées bénéfiques pour le pays.

Monsieur le Premier Ministre, nous comptons sur votre leadership pour poser un geste humanitaire envers ces citoyennes et citoyens qui mènent le combat quotidiennement à nos côtés.

Veuillez recevoir, Monsieur le Premier Ministre, l'expression de notre plus haute considération.

#UnGesteHumanitairePourNosHumanitaires

Ninette Piou

Directrice, Centre N A Rive

Co-porte-parole Ruth Pierre-Paul

Directrice, BCHM (organisme fiduciaire)

Co-porte-parole Marjorie Villefranche

Directrice, Maison d'Haïti

Co-porte-parole

À propos de la CHPM

La Concertation haïtienne pour les migrant.es (CHPM) est une initiative citoyenne mise sur pied suite à l'arrivée d'un grand nombre de migrant.es, majoritairement en provenance des États-Unis, à l'été 2017. Composée de plus d'une dizaine d'organismes communautaires oeuvrant dans le domaine de l'immigration, l'accueil des nouveaux arrivants, l'éducation, la santé et les services sociaux, et autres, elle effectue des démarches auprès des instances gouvernementales, institutionnelles et civiles visant à favoriser une meilleure gestion et intégration des demandeurs et demanderesses d'asile récemment arrivés en sol québécois et canadien.

